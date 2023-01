Quién es el reemplazo del “Medio Metro” en el Sonido Pirata

El sonido Pirata anunció a Jonathan como el reemplazo del "Medio Metro" en su agrupación (Captura de pantalla)

A pesar del éxito que ha gozado en las redes sociales gracias a sus exhibiciones como bailarín del Sonido Pirata, José Eduardo Rodríguez Sandallo, quien llegó a ser conocido como el Medio Metro, anunció su separación de la agrupación. En medio de las especulaciones se dio a conocer un video donde la voz oficial del conjunto dio a conocer al hombre que llevará el mismo apodo durante las presentaciones.

Por medio de la cuenta oficial de TikTok de RichardTV compartieron una serie de videos en los que Julián Ramírez, el animador principal del Sonido Pirata, anunció al reemplazo de su excompañero. No se ha dado a conocer el nombre del nuevo bailarín, aunque diversas fuentes aseguran que el joven responde al nombre de Jonathan.

Al igual que como llegó a posicionarse Rodríguez Sandallo en la cima de las tendencias, el nuevo Medio Metro se dio a conocer entre los usuarios de redes sociales con una exhibición de sus mejores pasos. En el primer video difundido, el personaje mostró el “paso del chavito”, haciendo alusión al protagonista de la serie escrita por Roberto Gómez Bolaños, aunque su presentación oficial fue con otro.

El segundo material, donde fue confirmado como “el nuevo Medio Metro”, el protagonista de la pista de baile exhibió el paso del “patito Juan”. En su coreografía realizó un par de saltos laterales antes de realizar una pequeña caminata al frente, todo ello mientras fue animado por la voz de Julián Ramírez, quien pronunció la conocida frase “¡Ah, medio metro!”.

En otro de los videos, el hombre exhibió otro paso de baile conocido como “el paso de la patadita”. De igual manera, en el más reciente volvió a ejecutar el paso del “patito Juan”, aunque añadió uno más a su rutina, es decir, el “paso de la lagartija”, mismo que consiste en colocar las palmas de sus manos y pies en el piso para realizar el movimiento.

“Que baile el medio metro. Mira, mi Richard. Ahí está el famoso Medio Metro. Como dice el patito Juan, obedece a tu papá y también a tu mamá (…) Para todos los seguidores del Medio Metro, ahora recargado y remasterizado con las cámaras de Richard TV”, fueron las frases con las que el animador oficializó la llegada de su nuevo compañero.

El personaje que saltó a la fama con el Sonido Pirata fue José Eduardo Rodríguez (Captura de pantalla)

La presentación del nuevo Medio Metro generó una gran cantidad de reacciones entre el público. Dos días después de su publicación, el video alcanzó cerca de 800 mil “me gusta”, así como más de 8 mil comentarios de sus seguidores.

“Hay muchos medios metros, pero el que le da el flow es el Pirata”, “Me acabo de dar cuenta que en realidad soy fan del Pirata”, “Ojalá junte a los dos medios metros”, “El de la magia es el Pirata”, “La voz es la buena buen trabajo”, “Es medio parecido”, “No es lo mismo pero es igual” y “Son igualitos”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en TikTok.

¿Por qué Medio Metro anunció su salida del Sonido Pirata?

En las primeras semanas de enero de 2023, la voz del Sonido Pirata dio a conocer de forma oficial la separación de José Eduardo Rodríguez Sandallo de la agrupación. De acuerdo con su versión, la decisión de no continuar colaborando en conjunto fue tomada por el Medio Metro, quien ya ha comenzado a anunciar su calendario de presentaciones con su propio proyecto.

“Necesitamos aclararlo. Mi pecho no es bodega. Yo sé que lo vas a ver, Medio Metro. Quiero explicarle a la gente, a todos los que tienen contratos conmigo, que acabo de marcarle a Medio Metro. Me está confirmando Medio Metro que él ya se va a mover solo (…) Lo único que quiero aclarar es que ya no nos van a ver juntos pero por cuestión de él, no mía”, aseguró.