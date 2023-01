Quién es Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del intento de feminicidio de María Elena Ríos

Juan Antonio Vera Carrizal es el presunto autor intelectual del intento de asesinato de María Elena Ríos (especial)

Por la tarde del sábado, la saxofonista María Elena Ríos vio como el juez Teódulo Pacheco Pacheco otorgó la prisión domiciliaria al presunto responsable de su intento de asesinato con ácido: Juan Antonio Vera Carrizal.

“Debería mantenerse en prisión”: Salamón Jara reprobó liberación de Vera Carrizal, agresor de María Elena Ríos El gobernador morenista alegó que la violencia contra las mujeres debería ser atendida por los tres poderes del estado VER NOTA

“Con una audiencia maquillada y un acuerdo pactado hoy, mi agresor ha quedado libre. Esto es #Mexico”, compartió en su cuenta de Twitter la instrumentista, quien sufrió un atentado contra su vida en el año 2019 el cual habría sido maquinado por Vera Carrizal y su hijo Juan Antonio Vera Hernández, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Vera Carrizal es un exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y empresario gasolinero que desde el 6 de abril del 2020 hasta el día de ayer permaneció preso en el penal de Tanivet ubicado en la región de Valles Centrales por tratarse de un delito grave.

“Si me mata, quémenlo todo”: Liberaron al hombre que atacó con ácido a la saxofonista María Elena Ríos en 2019 La instrumentista compartió que el juez habría tenido preferencia por su agresor y determinó que tiene padecimientos de salud VER NOTA

Sin embargo, tras cinco días de audiencia, le fue modificada la medida cautelar a prisión domiciliaria por problemas de salud que la saxofonista ha tildado de ser falsos.

Quién es Juan Antonio Vera Carrizal

María Elena Ríos tenía una relación con el hijo del exdiputado en la que era violentada (especial)

Nació en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el estado de Oaxaca, el 23 de junio de 1963. Tiene tres hijos en su familia. Fue inicialmente diputado local en la 63 Legislatura, 2016-2018, propuesto por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aunque se integró a la fracción parlamentaria del PRI.

María Elena Ríos denunció a juez por insistir en liberar al hombre que la atacó con ácido en 2019 La saxofonista también señaló otras irregularidades en torno a la forma en que se está abordando su caso, la agresión le dejó graves afectaciones a su salud e integridad VER NOTA

Fue presidente municipal de Silacayoapan, presidente de la Unión de Gasolineras del Estado de Oaxaca, presidente de la Fundación Vera, director general de Corporativo Vera e incursionó en una empresa radiodifusora.

Como diputado presidió las comisiones de Asuntos Migratorios, de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Minera, de Asuntos Metropolitanos, de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Hacienda.

Además, ha sido señalado por parte de María Elena Ríos como un prestanombres, socio y alguien sumamente cercano al exgobernador priista Alejandro Murat, motivos por los que aseguró, no han detenido a su hijo, Juan Antonio Vera Hernández quien hasta el día de hoy se mantiene prófugo y con una recompensa de un millón de pesos.

Imagen: Twitter @FISCALIA_GobOax

“Que no se haría justicia en el intento de feminicidio en mi contra porque Juan Antonio Vera Carrizal es prestanombres de 18 gasolineras de Alejandro Murat y de su padre José Murat, por eso no tengo justicia y la estoy exigiendo”

De hecho declaró en la Cámara de Diputados que el mismo exfiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert le notificó el 25 de agosto del 2022 que no se detendría a Vera Hernández por no querer problemas con el gobernador.

El atentado contra María Elena Ríos

De acuerdo con la prensa local, Vera Hernández, por órdenes de su padre, contrató a dos trabajadores de la construcción para que agredieran a la saxofonista, quien fue atacada con ácido el 9 de septiembre de 2019 afuera de su domicilio.

Desde antes de su detención, Ríos Ortíz responsabilizó al exdiputado por el ataque, el cual habría sido orquestado tras la ruptura amorosa entre Vera Hernández y Ríos Ortíz derivado de la violencia en la relación y actitudes machistas por parte de El Junior.

“Decía que era mi dueño, que me iba a hacer un hijo, que sin él yo no era nada, que si lo dejaba Dios me iba a castigar… él se sentía Dios al creer tener el derecho de arrebatarme la vida”, fue una de las amenazas hechas públicas por la mujer.

María Elena Ríos agradeció a las personas que han seguido su caso (Twitter/@_ElenaRios)

Ante esto, habían contratado a un hombre llamado Rubicel Ríos, quien junto con su padre, Ponciano H, por 30 mil pesos, rociaron el ácido a la mujer. Fueron detenidos por las autoridades oaxaqueñas en diciembre, ante la ola de indignación que provocó el caso a nivel nacional.

La sustancia corrosiva que penetró en su piel, dejó lesionados su cara, cuello, brazos y piernas con quemaduras de segundo grado a consecuencia del ácido. En ese entonces, María tenía 26 años.

Cabe señalar que ante la inacción y el lento proceso, Ríos Ortíz pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que atrajera su caso. A su vez, en noviembre, señaló que denunciaría a Alejandro Murat ante la Fiscalía por abuso de poder, violencia económica y de género.

SEGUIR LEYENDO: