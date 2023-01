“Debería mantenerse en prisión”: Salamón Jara reprobó liberación de Vera Carrizal, agresor de María Elena Ríos

El gobernador dijo que a pesar de repetar las decisiones del Poder Judicial, estaba en desacuerdo (Twitter/@GobOax)

Tras cinco días de audiencia y denuncias públicas de un pacto de corrupción, Juan Antonio Vera Carrizal uno de los autores intelectuales del intento de feminicidio en contra de María Elena Ríos, fue liberado por resolución de un juez y llevará su proceso desde casa.

Ya que el exdiputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) logró acreditar ante el juez Teodulo Pacheco Pacheco que se encontraba enfermo, por lo que cambiaron la medida cautelar en la que se encontraba para que permaneciera en prisión domiciliaria.

Sin embargo, la saxofonista alegó que se trató de un proceso amañado en el que el juez benefició al detenido, quien junto a su hijo Juan Antonio Vera Hernández, habrían sido los responsables del intento de asesinato en el que le rociaron ácido por medio de un tercero, que la deformó.

Después de que esto fuera dado a conocer por la misma María Elena, colectivos feministas y medios se mostraron en contra del suceso. Además, de estos destacó el pronunciamiento del mismo gobernador del estado, Salomón Jara, quien se dijo en contra de la resolución del juez.

Juan Antonio Vera Carrizal es señalado como uno de los autores intelectuales del intento de feminicidio contra la instrumentista

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el jefe del ejecutivo estatal perteneciente al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo que a pesar de respetar la decisión del Poder Judicial, no estaba de acuerdo, pues comentó que Vera Carrizal debía seguir en prisión.

“Aunque soy respetuoso de las decisiones del Poder Judicial, no estoy de acuerdo con la resolución del juez en el caso de Juan Antonio Vera Carrizal. Debería mantenerse en prisión hasta que se haga justicia para María Elena”

Por último, aseguró que la “violencia contra las mujeres requiere el compromiso de los tres poderes del estado y no podemos ser indiferentes ante esta determinación”.

Tras el comentario del funciuonario, la saxofinista aseguró que tanto el gobernador como su secretario de gobierno, Jesús Romero, no habían atendido sus llamadas: “O deslindarse con un simple tw cuando no me ha contestado las llamadas ni usted ni su secretario de gobierno @jesusromerooax”.

O deslindarse con un simple tw cuando no me ha contestado las llamadas ni usted ni su secretario de gobierno @jesusromerooax. https://t.co/lS2Qjb6nlH — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) January 22, 2023

La sobreviviente al intento de feminicidio compartió en Twitter que el quinto día de audiencia se extendió muchas horas debido a que el juez marcó varios descansos que alargaron el proceso.

Durante este tiempo, tanto María Elena Ríos como su defensa legal estuvieron por horas sin dormir. Hacia las 12:00 horas, ella mencionó que el juez había aprobado todos los medios de prueba de que su agresor está supuestamente enfermo, sin especificar más detalles.

“El juez Teódulo Pacheco Pacheco está aprobando todos los medios de prueba falsificados y sin metodología de mi agresor los cuales pretenden hacerlo pasar por ‘enfermo’. La legalidad no importa para la #corrupción”

“¿Quién está detrás del tribunal de Oaxaca? ¿Quién le da órdenes para guardar silencio y permitir que el juez Teódulo Pacheco Pacheco favorezca al feminicida Juan Antonio Vera Carizal, quien insistió demasiado en liberarlo el día de hoy, pareciera que el juez es su defensa.” cuestionó en un video publicado en su cuenta el 17 de enero.

Además, indicó que el juez habría reiterado que ni su defensa legal, Diana Cristal ni la ministerio Público Luz Gabriela Herrera podían intervenir en su resolución.

