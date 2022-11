Maria Elena Ríos presentará denuncia contra Alejandro Murat ante la FGR

María Elena Ríos fue atacada en 2019 con ácido, agresión que le dejó quemaduras en el cuello y los brazos

En 2019, María Elena Ríos fue atacada con ácido, a tres años de esta agresión, la saxofonista denunciará a Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, por no haber procurado el cumplimiento de la reparación del daño a su salud e integridad.

Fue durante una conferencia de prensa en el Zócalo de la CDMX en que la artista señaló que denunciaría a Alejandro Murat ante la Fiscalía General de la República (FGR) pues no le han otorgado la atención médica que requiere.

Entre los supuestos delitos mencionados en el documento se encuentran abuso de poder, violencia económica y de género.

“Tengo derecho a toda la reparación del daño”



La saxofonista María Elena Ríos presentará una denuncia ante la FGR contra Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, por violencia económica, institucional y de género que su gobierno ha ejercido contra ella.



“A mí me han negado los tratamientos y me los han condicionado, al día de hoy (Alejandro Murat) me debe más de 150 mil pesos, he tenido que mendingar esos tratamientos y actualmente sigo endeudada en las tarjetas de crédito para poder pagarlos, a mí se me niega todo”, dijo. Cabe señalar que en septiembre de este mismo año, María Elena Ríos ya había exigido que la FGR atrajera su caso.

En ese momento, denunció que la Cuarta Transformación aún “no le había tocado”. Aseguró que a pesar de su discurso de ayudar a la gente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está encerrado en su “palacio de rey”: “¿Eso es el cambio? ¿Se quejan de Calderón en serio? ¿Cuál es el cambio? Porque a mí su Cuarta Transformación no me ha tocado, me tocó el ácido”.

Además, este 29 de noviembre mencionó que Alejandro Murat no debería ser gobernador del estado de Oaxaca porque no nació ahí. “(Al gobernador) le vale mi exigencia de justicia. Además de que protege a mi agresor. Nunca le importó Oaxaca, solo robó junto a su esposa todos los recursos públicos”.

En su mensaje, la saxofonista también lanzó un mensaje para alentar a otras mujeres a que griten por justicia, incluso mencionó que a pesar de la violencia institucional “está ahí” luchando por justicia y dando la cara. Aunque admitió que aún siente verguenza por las cicatrices de su rostro, llamó a otras víctimas a “no odiar su cuerpo más de lo que ya lo incitan los medios de comunicación”.

La saxofonista aseguró que el gobernador de Oaxaca habría saqueado recursos y además, no atendió sus peticiones de justicia (Foto: Twitter/@alejandromurat)

Hace unos meses, Elena Ríos denunció medidas en su contra por visibilizar feminicidios y plagio en Oaxaca, además de que ya había señalado que carecía de los medicamentos necesarios para sus tratamientos.

“Por pedir que detenga a mi #agresor, visibilizar los #feminicidios y el plagio de textiles de @IvetteMurat en #Oaxaca, #EstaNoche @alejandromurat me avisó a través de dos abogadas que los tratamientos dermatológicos y quirúrgicos a los que tengo derecho por ley, quedan terminados”, escribió respecto a su manifestación pacífica en la Guelaguetza.

María Elena Ríos llamó a otras mujeres a alzar la voz por justicia (Foto: Especial)

Hace tres años, un par de hombres le arrojaron una sustancia corrosiva que penetró en su piel, por lo que su cara, cuello, brazos y piernas se vieron lesionados con quemaduras de segundo grado a consecuencia del ácido. En ese entonces, María tenía 26 años.

El alcance de la sustancia fue de tal magnitud, que Elena tuvo que permanecer más de tres meses hospitalizada; mientras ella se encontraba en recuperación, sus agresores continuaron libres, pues no hubo detenciones.

El ácido en su cuerpo es la huella que dejo la historia de violencia a la que se enfrentó. Juan “N” el presunto autor intelectual del delito, fue su pareja sentimental durante un periodo, en el cual, la joven sufrió amenazas, violencia psicológica y física.

