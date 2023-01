Gaby Crassus reveló que mantuvo un romance con Pablo Montero por cuatro años

Gaby Crassus confirmó que tuvo un romance con Pablo Montero y conoce a toda su familia (Instagram/@gabycrassus/@pablomoficial)

Gaby Crassus en pocas ocasiones ha hablado a profundidad acerca de su vida sentimental, pero se vio forzada a revelar que hace tiempo mantuvo un romance con Pablo Montero.

Durante la emisión de Sale el Sol del 20 de enero, preguntaron quien de las presentadoras fue “musa” de Pablo Montero por varios años y nunca ha hablado de ello, algo que hizo que algunos se sorprendieran, mientras que otros apuntaron directamente a Gabriela.

Mientras la presentadora esperaba a que dejaran de señalarla, mencionó que ella nunca había dicho que tuvo un alguna relación con el intérprete de Se te olvidó y desconoce cómo es que alguien se enteró de esto, pero confirmó que tuvieron un romance.

Recordó que lo conocía antes de venir a México a buscar oportunidades laborales, cuando aún vivía en su natal Venezuela, país al que Montero iba de forma recurrente.

“Yo no sé nada. ¿Musa?, yo no sé, o sea, lo conocí hace añísimos, en Venezuela, no tenía idea de quién era”, comenzó Crassus.

Sus compañeros insistieron en que quería conocer más sobre la relación que tuvieron su si él compuso alguna canción para ella cuando se conocieron, dado que la pregunta era que si fue su musa.

La presentadora enfatizó que hasta hoy la familia de Pablo la trata como una más de ellos (Instagram/@gabycrassus)

“No sé (si) musa como tal... pero sí tuvimos nuestros queveres. ¿Por qué me hacen esto? Es una persona a la que quiero muchísimo. Sí, fueron cuatro años, sí. Nadie se enteró, sí señores”

La ex conductora de TV Azteca confesó que después de ese noviazgo en su juventud, hasta hoy mantiene una muy buena relación con la familia del cantante, inclusive les envió saludos durante el programa.

“Doña Meche, su mamá, la amo y la adoro. Sophie, su sobrina, la nena, todos de verdad, los amo, lo saben”, dijo Gaby emocionada.

Tal es el vínculo que hasta hoy la mantiene unida a los Montero que la presentadora mencionó que cuando murió su esposo, Rodrigo Mejía, de covid-19 en febrero de 2021, Pablo y su familia estuvieron apoyándola en todo momento.

“Cuando murió Rodrigo, la verdad, estuvieron ahí y me apoyaron mucho porque, o sea, hay una relación de mucho cariño y mucho respeto”

Cabe recordar que a finales de 2020, cuando Gaby ya no vivía en la Ciudad de México, compartió que sufrió la pérdida de su mamá. Pocos meses después también murió su suegro, Salvador Mejía y, a los días, falleció su esposo.

#EnExclusiva conductora de Sale el Sol confiesa que duró 4 años de relación con #PabloMontero, #JeanDuverguer llegó a salir de fiesta con el mismísimo #Ronaldinho y #AlexKaffie fue atacado por piojos en la primaria.#TrapitosAlSol 🌞:https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/FuKRWwjOby — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) January 20, 2023

Para dejar el tema, la venezolana enfatizó que, en todo el tiempo que lleva viviendo en México, nadie había hablado de su noviazgo con Pablo Montero porque ella no lo había compartido con muchas personas.

“Nunca nadie, jamás en 16 años que llevo en México lo habían sacado”, compartió Gaby.

Entre lo que se sabe de la vida sentimental de Crassus, a parte de que fue novia del intérprete de Hay otra en tu lugar, es que en México conoció a Rodrigo Mejía a los dos días de haber llegado al país. Iniciaron su noviazgo al poco tiempo y en 2012 se casaron.

Por otra parte, Pablo ha sido abierto al hablar sobre sus relaciones amorosas y se sabe que mantuvo noviazgos con Aracely Arámbula, Alicia Machado, Ludwika Paleta, Carolina Van Wielink, Raquel Piedra, Sandra Vidal, Susana González y mujeres que no son parte de la farándula.

