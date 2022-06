“Los niños no volvieron a ver a su papá”: Gaby Crassus recordó entre lágrimas la muerte de Rodrigo Mejía a causa de COVID-19

Rodrigo Mejía murió en el 2021 (Foto: Instagram/@gabycrassus)

La pandemia por COVID-19 dejó estragos que a más de dos años de su inicio, siguen siendo recordados con gran dolor e incluso resentimiento por las miles de personas que perdieron a un familiar, amigo o persona cercana, previo a la aprobación de una vacuna y su aplicación.

En México algunos famosos no quedaron exentos y también perdieron la vida y aunque cada uno de los casos siempre fue igual de importante, la trágica historia del actor de Televisa Rodrigo Mejía que perdió la vida tras contagiarse con toda su familia, sigue siendo una de las noticias más impactantes pues también había otra famosa de por medio: Gaby Crassus, su esposa.

La ahora presentadora del nuevo talk show Asuntos de Familia de Imagen Televisión -que entró en sustitución del de Laura Bozzo, ya que se encuentra en La Casa de los Famosos 2- abrió su corazón como nunca y no solo habló de sus proyectos y trayectoria artística, sino recordó a su fallecido marido, entre lágrimas, dentro del marco del Día del Padre, dando nuevos detalles del duro proceso que vivió.

La conductora aseguró que lo extraña mucho (Foto: Instagram Gaby Crassus)

“Cuando lo fui a llevar al hospital me dijo ‘Encierra a los niños’ y yo ‘Pero Rodri… no te vas a despedir de ellos’, me interrumpió y me dijo ‘Yo no quiero que los niños me vean así’. Rodrigo murió un 11 de febrero del 2021, pero la realidad es que los niños no volvieron a ver a su papá desde el 9 de enero”, expresó al borde del llanto en el programa de entrevistas de Gustavo Adolfo Infante, El Minuto Que Cambió Mi Destino.

La historia entre el actor y Gaby Crassus comenzó con un sentimiento por parte de Mejía que le insistía que sentía que ya se “iba a enfermar de gripa”, en un contexto cuando la primera gran ola de COVID-19 arrasó con los mexicanos de una manera desproporcionada pues aún se desconocían muchas cosas sobre ella -como qué tipos de medicamentos recetar, de qué manera evitar que la saturación bajara o qué hacer en caso de que así pasara-.

Ahora trabaja para Imagen TV (Foto: Instagram de Rodrigo Mejía)

“Rodrigo tenía mucho miedo desde el principio de la pandemia, mucho miedo de esta enfermedad. Él extremaba precauciones, ni salía de la casa, yo era la que iba al súper [...] Un día me dice ‘Como que me va a dar gripa’, eso fue un ocho de enero del 2021, yo le dije ‘Mañana vamos a hacernos la prueba COVID’ y el decía que no. ‘Los tiempos que estamos viviendo Rodri, no son para exagerar y sinceramente a mí me va a dar paz saber si tenemos o no’ y yo le decía ‘Tenemos, porque yo duermo contigo, si tú estás contagiado yo estoy contagiada’, así de simple”, agregó.

La preocupación no solo quedaba por la vida de ellos dos sino también por la de sus hijos, que eran los que se encontraban todo el tiempo a su lado, e incluso más familiares se encontraban pasando tiempo con ellos ya que con la pandemia muchos proyectos pararon producciones y ambos se vieron afectados por eso.

El actor trabajó en Televisa (Foto: Instagram de Rodrigo Mejía)

“Yo le dije ‘Los niños van también en el paquete’ y además estaban mis suegros también ‘Están tus papás aquí Rodrigo’ y fuimos a hacernos la prueba. Él entró primero, pero cuando yo entro la enfermera me dice ‘¿Por qué viene a hacerse la prueba, se siente mal?’ y le digo ‘No. Sinceramente no me siento mal, pero el que entró antes que yo es mi esposo y él dice que siente que siente que tiene gripa y yo duermo con él, entonces sí él tiene COVID yo debo tenerlo”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: