Julio César Chávez destapó molestia de Pablo Montero por ofrecerle ayuda contra las adicciones: “Se enojó conmigo”

Ambos famosos mantienen una buena amistad, sin embargo Montero no tomó a bien el ofrecimiento del boxeador (Fotos: Getty Images)

A mediados de septiembre el boxeador sinaloense Julio César Chávez ofreció su clínica de rehabilitación a Pablo Montero, tras enterarse de sus conocidos problemas de adicciones, así lo dijo en un encuentro con la prensa: “Pablo Montero es muy amigo mío y mis clínicas están abiertas no nada más para Pablo, sino para cualquiera que tenga un problema de alcoholismo y drogadicción, también de anorexia o bulimia, cualquier tipo de adicción, mis clínicas están abiertas”.

El legendario Señor Nocaut se puso a él mismo como ejemplo y destacó lo complicado que puede llegar a ser pedir ayuda en estos casos: “Yo toqué fondo, pero es muy difícil que un adicto o alguien que tiene problemas de drogadicción y alcoholismo, yo no sé la verdad, no me consta de verdad, aprecio mucho a Pablo y es difícil pedir ayuda”.

Sin embargo, días después Montero no se mostró complacido con el ofrecimiento de ayuda por parte del boxeador, y tajantemente pidió que nadie se tome el derecho de opinar sobre su vida y sus presuntas adicciones.

Carlos Bonavides también ha mostrado su preocupación ante el alcoholismo de Montero (Fotos: CUARTOSCURO Ig/@carlosbonavidesoficial)

“Eso ya pasó, no quiero hablar de eso. Yo lo que te tengo que decir es que estoy contento, tengo mucho trabajo, así pueda decir quien tenga que decir, el único que tiene la última palabra soy yo, nadie puede hablar por mí, yo soy el que tengo que decirlo y aquí estoy dando la cara. Nadie, absolutamente nadie, tiene que opinar sobre mi persona o sobre lo que yo tenga o no deba de ser”, expresó el cantante en un encuentro con la prensa ocurrido en la tercera semana de septiembre.

“Así diga quien diga misa, nadie puede juzgarte ni opinar por ti, ni hablar por ti, el único que puede decir es uno porque nadie, todo mundo va a estar opinando, entonces si quieren ayudarme, que vengan aquí, se presenten y vengan y me ayuden, pero aquí el que da el primer paso soy yo, aquí nadie me ayuda”, expresó entonces.

“Si mucho les interesa pues que vengan y me busquen, pero no voy a aceptar ningún comentario de nadie porque yo siempre he dado la cara, nunca me he escondido y siempre acepto cuando la cago, lo acepto, y cuando tengo algo bonito que decirles lo digo, pero así es la vida y así soy de franco y así es, la neta como es”, añadió el cantante de La piquito de oro.

El cantante ha asegurado que ya se sometió a terapias para el manejo de la ira (Foto: @pablomoficial/Instagram)

Sin embargo ahora Julio César Chávez reveló que Pablo Montero se enojó con él por haber puesto a su disposición sus conocidas clínicas de rehabilitación, donde en una de las cuales, ahora mismo se encuentran sus hijos Julio y Omar.

El ex campeón mundial de boxeo fue interceptado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un grupo de reporteros, a quienes les reclamó por supuestamente “poner palabras en su boca” que no pronunció, esto porque Montero le habría reclamado al deportista días atrás.

“(Ofrecer ayuda en mis clínicas) es para todos en general, no estoy dando nombres para que no pongan palabras en mi boca de que yo dije, y es que ustedes, con todo respeto, pusieron que yo dije ‘Pablo Montero’ y él se enojó conmigo. Lo que pasa es que ustedes ponen palabras en mi boca que no son mías”, expresó el pugilista a los integrantes de la prensa.

En julio pasado, Julio César Chávez habló sobre las adicciones de sus hijos, quienes pelearán en 2023 (Foto: Instagram @omarchavezzbu)

J. C. Chávez no reveló más detalles de qué le habría dicho el cantante de regional mexicano, pero sí contó cuál es el próximo plan que lo tiene muy ilusionado.

“Voy a hacer una última exhibición a mis 60 años, quiero dejar un legado, va a ser en enero o febrero en el Aguacaliente, Tijuana. Van a pelear mis dos hijos, quiero que mis hijos peleen limpios, sin alcohol, sin drogas, sin ninguna pastilla y sin ninguna sustancia, ese va a ser mi legado”, expresó emocionado el campeón mundial.

