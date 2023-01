Maxine Woodside apoyó a Luis de Llano en el caso Sasha Sokol y Ana María Alvarado se molestó

Maxine Woodside y Ana María Alvarado discutieron al hablar sobre la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano (Instagram/@anamariaalvarado/@maxwoodside/Cuartoscuro)

En redes sociales ha resurgido el momento en que durante la emisión del programa radiofónico Todo para la mujer, las presentadoras mencionaron las acusaciones de Sasha Sokol contra Luis de Llano, pero los ánimos se calentaron cuando Maxine Woodside negó que la relación entre los artistas fuera un delito, mientras que Ana María Alvarado defendió que sí lo fue.

La discusión comenzó cuando las conductoras hablaron del momento en que Sasha rompió en llanto al hablar acerca de su denuncia contra el productor musical hace unos días.

Esto causó que Maxine asegurara que antes las niñas no podían denunciar que un adulto quería tener una relación con ellas, pues era usual que las mujeres se casaran en la adolescencia, según dijo.

La cantante volvió a asegurar que la denuncia sigue en pie, pero lloró cuando escuchó que De Llano negó las acusaciones (Instagram/@timbiriche_4reva)

“Antes no podía haberla hecho (la denuncia) porque no estaba tipificado este tipo de delitos, porque antes las niñas se casaban a los 14-15 años”, comentó la titular del programa.

A ello, Ana María rebatió, asegurando que sí podía denunciar porque entonces ya existía el delito por estupro; sin embargo, Woodside no estuvo de acuerdo ya que, según aseguró, los padres de Sokol estaban de acuerdo con la relación porque la entonces niña estaba “enamorada” de su productor.

“No, pero en esa época ella estaba enamorada de Luis, ahorita digan lo que digan, porque en esa época estaban enamorada de Luis porque todos los que lo vimos, veíamos cómo Sasha estaba muy enamorada de Luis (...) la mamá de Sasha y el papá de Sasha estaban de acuerdo con que anduviera con Luis”

Estas declaraciones concuerdan con lo dicho por Luis de Llano, pues ha defendido que Sasha estaba enamorada y los papás no hicieron algo por detener la relación; sin embargo, contrastan con las acusaciones de la cantante, quien ha enfatizado que sus papás nunca estuvieron de acuerdo con esta relación.

Anteriormente, Ana María ya se había mostrado a favor de que las mujeres levanten la voz, como es el caso de la intérprete de Trampas de luz, mientras que Maxine no había hecho declaraciones de este tipo.

Cabe recordar que el pasado 16 de enero que la cantante volvió a hablar de su denuncia, momento en el que rompió en llanto al recodar que cuando ella tuvo 14 años mantuvo una relación con De Llano, quien tenía 39 años.

Durante ese momento, Sasha dijo ante la prensa: “¿Qué se puede esperar de una persona que encama a una niña de 14 años? (...) Soy una mujer que levantó la voz, no es que yo lo considere o no”.

Esta discusión entre las periodistas dio de qué hablar no solamente por cómo ha evolucionado el caso de Luis de Llano y Sasha, sino porque actualmente las presentadoras no mantendrían la mejor relación.

Cabe recordar que Alvarado tuvo que sufrir un recorte del horario que tenía en el programa de Maxine, lo que causó una gran polémica, pues habían trabajado juntas por más de 30 años de lunes a viernes.

Pese a que Woodside enfatizó que se trató solamente de un recorte necesario para toda el programa, Ana María se mostró molesta ya que esta situación era algo sin precedentes para ella y que, además, se dio de un momento a otro y quien le dio la noticia fue Fernando, el hijo de la conductora.

“Sí me sorprendí y me saqué de onda, porque nunca pensé en esa opción, pero seguiré haciendo bien mi trabajo (...) Quien me dio la noticia fue su otros hijo, Fernando Iriarte. Desde diciembre estoy solo los martes”, dijo Ana María en entrevista con TV Notas.

