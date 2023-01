“El Rey” Zambada, el testigo que podría ser clave para el juicio de Genaro García Luna que hundió a “El Chapo”

Jesús Reynaldo Zambada García podría testificar en el juicio del ex Secretario de Seguridad Pública (Foto: Infobae México / Jovany Pérez)

El apellido Zambada ha acaparado atención luego de que se diera a conocer un documento firmado por el juez Brian M. Cogan en el que se exponen los posibles testigos del juicio en contra de Genaro García Luna, el cual se llevará a cabo en una corte de Nueva York, Estados Unidos.

Aunque en dicho escrito únicamente fueron especificados los apellidos de los posibles testigos y no los nombres, todo apunta a que Jesús Reynaldo Zambada García, mejor conocido como El Rey, podría ser una pieza clave del juicio de quien fue titular de la Secretaría de la Seguridad Pública durante el sexenio del expresidente panista Felipe Calderón.

La reaparición del hermano menor de Ismael “El Mayo” Zambada podría dar un giro radical al polémico caso de Genaro García Luna ya que durante el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, El Rey declaró haber entregado sobornos millonarios por parte del Cártel de Sinaloa al entonces Jefe de la Policía en México.

Tras dichos señalamientos, los abogados del ex secretario de Seguridad Pública presentaron un documento de 20 páginas a la Corte del Distrito Este de Nueva York para impedir que el cabecilla del también llamado Cártel del Pacífico llegara al estrado, petición que pudo haber sido rechazada por autoridades estadounidenses.

¿Por qué el testimonio de “El Rey” podría hundir a Genaro García Luna?

Jesús Reynaldo Zambada testificó contra Joaquín "El Chapo" Guzmán durante el llamado juicio del siglo (Foto: REUTERS/Jane Rosenberg)

Jesús Reynaldo Zambada García fue testigo del juicio por el cual el cofundador del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, se encuentra cumpliendo una sentencia de cadena perpetúa en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

En dicho proceso, El Rey señaló directamente a Genaro García Luna de recibir al menos dos millonarios sobornos, el primero por USD 3 millones y otro de USD 5 millones como parte de un acuerdo para garantizar la protección de su hermano mayor, Ismael “El Mayo” Zambada.

Por su parte, los defensores legales del ex Secretario de Seguridad Pública calificaron dichas acusaciones como una “venganza” del Cártel del Sinaloa por las supuestas acciones que Genaro García Luna tomó en contra de la organización criminal.

Cabe recordar también que los fiscales estadounidenses intentaron obtener alguna declaración que acusara a Genaro García Luna en la manipulación de testigos con la participación de un recluso informante llamado Ruslan Mirvis quien, de acuerdo con el abogado del exsecretario de seguridad pública, planeó tender una trampa para disminuir su propia condena.

En dicha ocasión se especulaba que García Luna había planeado asesinar tanto a Jesús Reynaldo Zambada García como a Luis Cárdenas Palomino para evitar que testificaran en su juicio, no obstante, la defensa de Genaro García Luna argumentó que las más de 500 horas de grabaciones del informante de los fiscales no se sustentan y que apenas se eligieron un par de minutos inaudibles en los que no queda claro la manipulación de potenciales testigos.

¿Dónde se encuentra Jesús Reynaldo Zambada García?

(FILES) In this file photo taken on October 22, 2008, Jesus "El Rey" Zambada García, leader of the powerful Sinaloa cartel, his presented to the press in Mexico City. - Drug baron Joaquin "El Chapo" Guzman co-headed the Sinaloa cartel, a drug trafficker turned cooperating witness told his US trial November 14, 2018, skewering defense claims that the defendant is little more than a scapegoat. Jesus "El Rey" Zambada, brother of still-at-large co-defendant Ismael "El Mayo" Zambada, was one of the first witnesses to take the stand after the defense and prosecution delivered opening statements in the Brooklyn federal court trial. (Photo by Alberto Vera / AFP)

Jesús Reynaldo Zambada García fue arrestado el 20 de octubre de 2008 en medio de una guerra contra el Cártel de los Beltrán Leyva. El cabecilla del Cártel de Sinaloa fue capturado tras un enfrentamiento con fuerzas federales en la Ciudad de México junto a otras 15 personas, entre las que se encontraba su hijo Jesús Zambada Reyes.

El hermano menor de “El Mayo” estuvo recluido en el penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas hasta que en abril de 2012 fue extraditado a Estados Unidos luego de que el Departamento del Tesoro de dicho país lo incluyera en su lista negra e incautaran los bienes que el capo tenía allá.

Pese a ello, el 12 de mayo de 2021 el Departamento del Tesoro hizo pública la eliminación de sus listas de “El Rey” Zambada, por lo que a partir de ese momento dejó de estar en custodia de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos.

Estatus de Jesús "El Rey" Zambada (Foto: captura de pantalla)

Desde entonces, el paradero de Jesús Reynaldo Zambada García permanece como desconocido, sin embargo, por su cooperación en el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán y su posible participación ahora en el de Genaro García Luna, se ha especulado que El Rey podría estar en un programa de protección de testigos, acuerdo al que habría llegado con la fiscalía estadounidense.

