“Me da asquito”: Frida Sofía tachó a Niurka de ‘naca’ tras pelea con Maryfer Centeno

(Instagram)

La controversia alrededor de Niurka Marcos y Maryfer Centeno cada vez se hace más grande, pues después del encontronazo que protagonizaron en vivo, las reacciones a favor y en contra hacia las famosas no se ha detenido.

Adela Micha aclaró si despidió a Maryfer Centeno tras pleito con Niurka A una semana del fuerte altercado entre la grafóloga y la vedette cubana, Maryfer no se presentó en el programa “Se tenía que decir” de La Saga VER NOTA

Tal fue el caso de Frida Sofía, una de las integrantes más polémicas de la Dinastía Pinal, quien rompió el silencio para defender a la grafóloga y arremeter sin piedad contra la cubana.

Fue desde Instagram donde hace unos días Maryfer Centeno subió un video en donde analizó su pelea con la vedette. Ante esta situación, los comentarios rápidamente aparecieron, pero destacó uno de Frida Sofía.

Maryfer Centeno anunció su salida de programa de YouTube tras enfrentamiento con Niurka Marcos La grafóloga fue duramente criticada en redes sociales por “discutir” con la vedette a raíz de un análisis de lenguaje corporal VER NOTA

“Niurka cosita la naqui wannabe bruji… esa si me da miedo de frente porque escupe en lugar de gritar… me da asquito”, colocó en primera instancia.

De igual manera, la hija de Alejandra Guzmán insultó a Niurka sin tapujos y aprovechó para enviarle un cálido mensaje de apoyo a la grafóloga.

Maryfer Centeno vs Alfredo Adame: la grafóloga dio una contundente respuesta ante insultos del famoso La joven se vio involucrada en escándalos después de protagonizar una discusión en vivo con Niurka Marcos VER NOTA

“Esa baba es jarabe del diablo… y el aliento? Qué tal? … te amo, tú muy bien”, mencionó.

(Instagram)

Maryfer no se quedó callada y reiteró su cariño a Frida Sofía, además, de señalar que efectivamente fue una situación bastante complicada para ella.

“@ifridag te amo, fue horrible”, escribió.

Esta no es la primera ocasión que Frida Sofía hace gala de una enemistad con Niurka Marcos, pues en 2022 la vedette arremetió contra la joven cuando la relación entre Alejandra Guzmán y su hija estaba atravesando uno de sus peores momentos.

Así, Niurka Marco, en un encuentro con la prensa opinó acerca de dicha polémica: “A mí me parece muy bien (que la desherede), pues sí ha desprestigiado tanto al apellido (Frida Sofía) y a la madre y todo eso que ya sabemos. Ella (Alejandra) puede hacer con su dinero lo que le dé la gana”, mencionó.

Portada de Niurka y Frida Sofía (Foto: Instagram/@ifridag) (Foto: Instagram de Niurka)

Además, agregó que Frida Sofía es una persona que puede ser independiente y laborar para sí misma y sus cosas: “La señora ya es adulta y ya puede trabajar y resolverse su vida. Muy merecido, muerde la mano que te da de tragar”, cerró.

Maryfer Centeno salió de programa tras pelea con Niurka

Maryfer Centeno reapareció en sus redes sociales para anunciar públicamente su ausencia de Se tenía que decir, un programa de YouTube que pertenece al canal oficial de Adela Micha.

La joven mencionó que tomó la decisión de retirarse del show después del enfrentamiento con Niurka Marcos.

Centeno recurrió a su cuenta de Twitter para informarle a sus fans que no participaría en la edición de Se tenía que decir que se transmitiría ese mismo día: “Por elemental respeto a mi audiencia, decidí no estar en el espacio donde me vieron el lunes pasado”.

(Foto Facebook: Niurka Marcos)

La grafóloga no compartió más detalles al respecto y tampoco aclaró si su ausencia será temporal o definitiva. No obstante, varios tuiteros apoyaron su salida del programa porque consideran que “no debería estar ahí” y algunos otros aprovecharon para pedir que tenga su propio espacio en La Saga o sigua trabajando en los análisis de lenguaje corporal que sube en sus redes sociales, como la ruptura de Shakira y Piqué o Alfredo Adame.

“Me pongo empático ante la situación tan desagradable y bochornosa que tuviste que pasar en el programa. Quienes se esmeran por hacer de este mundo un lugar mejor, no merecen el tipo de trato tan deleznable cómo el que tuviste que soportar”, escribieron los usuarios.

SEGUIR LEYENDO