Maryfer Centeno analizó su enfrentamiento con Niurka Marcos: “No representa a la comunidad cubana”

La vedette aprovechó las cámaras de Adela Micha para reclamarle a Maryfer Centeno por un análisis que realizó sobre su lenguaje corporal en videos y fotos donde posó con Juan Vidal. (Foto Facebook: Niurka Marcos)

Maryfer Centeno sorprendió a sus seguidores de redes sociales con un análisis de lenguaje corporal muy particular porque por primera vez no desmenuzó el trasfondo de una celebridad, sino de ella misma. Y es que la grafóloga comentó detenidamente su reciente enfrentamiento con Niurka Marcos, la mujer escándalo.

Niurka Marcos insultó a Maryfer Centeno durante un programa en vivo: “Tú no me vas a psicoanalizar” La cubana puso sobre la mesa el análisis que realizó la grafóloga sobre su romance con Juan Vidal VER NOTA

La colaboradora de Hoy recurrió en su cuenta de TikTok para compartir su postura profesional sobre la discusión que protagonizó con la vedette en Se tenía que decir, un programa de YouTube que se transmite en el canal oficial de Adela Micha, La saga. Para comenzar, resaltó que Niurka Marcos mantuvo una postura agresiva durante toda su intervención.

El encontronazo ha sido tachado de "actuado" (Foto: captura YouTube)

También explicó que sus movimientos siempre fueron tranquilos, contrario a Niurka Marcos: “Noten como me está atacando pero no me está viendo a los ojos a tal grado que noten ustedes cómo se mueve, como si estuviera bailando porque lo está disfrutando, esto no le está generando una molestia real”.

Adela Micha reaccionó a encontronazo de Niurka Marcos y Maryfer Centeno La periodista aseguró que recibió críticas por todo lo que ocurrió durante un programa de su canal de YouTube VER NOTA

Bajo este contexto aclaró que en ningún momento ha considerado que la actriz represente a toda la comunidad cubana. Y es que aparentemente recibió varias reacciones sobre que la personalidad de la vedette sería común en su país natal.

Definitivamente Niurka no representa a la comunidad cubana, eso sí hay que aclararlo porque me han llegado muchos comentarios en ese sentido. Niurka es una señora que nació en Cuba, pero no representa a la enorme valentía del pueblo cubano.

Sin profundizar más en ese tema, continuó con su análisis. Fue así que puso sobre la mesa la veracidad de su análisis sobre el romance de Niurka y Juan Vidal, pues durante su discusión no recibió reclamos por decir información “falsa”, al contrario, considera que el tiempo le dio la razón porque los actores terminaron.

Los actores tuvieron un tórrido romance tras su salida de "La Casa de los Famosos 2". (Foto Instagram: @niurka.oficial)

Asimismo mencionó que desde su perspectiva su discusión no fue una “verdulería”, como lo definió Adela Micha, sino un enfrentamiento donde cada una tenía clara su postura, pero chocaron por su estado socioemocional.

Amigas o rivales: las polémicas fotos de Niurka Marcos y Maryfer Centeno tras pelea en vivo La vedette cubana y la experta en lenguaje corporal han recibido una serie de comentarios negativos pues todo ha sido calificado de “actuado” VER NOTA

“Si yo grito y tu gritas esto se hubiera convertido en textualmente una verdadera verdulería. Si yo le dijo: ‘Niurka, voltéame a ver’ y le hablo con firmeza, poro no gritos, se logra calmar un poco. Fue lo que pasó porque al final nos reconciliamos”, dijo.

(Foto Facebook: Niurka Marcos)

Asimismo, lamentó haber aceptado que Niurka asistiera como invitada al programa, pues no pensó que la situación se podría salir de control por un video que subió en su cuenta de TikTok en 2022. También aprovechó para explicar que en muchas discusiones gana la persona que mantiene la calma porque, por lo general, son quienes tienen argumentos.

“Yo soy educada [...] ella ni siquiera da un argumento, solamente grita. Es importante hacer mención de esto porque cuando alguien te insulta es porque le hacen falta argumentos, por eso cuando alguien te ofende no gana el que grita más fuerte, gana el que logra mantener la calma. No te sientas más porque no gritas”, declaró.

Y reafirmó que Niurka es un personaje, porque en la vida privada no tiene la misma personalidad: “Es una mujer sensible, es una mujer generosa, es una mujer muy observadora, muy detallista, muy intuitiva. Esta Niurka pública se dedica al escándalo y finalmente una se necesita a la otra”.

"Se tenía que decir" es un programa del canal de YouTube de Adela Micha. (Captura de pantalla/YouTube)

Como era de esperarse, su análisis abrió un debate en la sección de comentarios, donde algunos se pusieron a favor de la vedette, mientras que otros en pro de la grafóloga: “La mejooor Niurka”. “Totalmente eres una mujer súper educada”. “Marifer eres toda una Dama”. “Mariferrr no te rebajes con gente que no tiene educación”.

SEGUIR LEYENDO: