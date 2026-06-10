México

El peligro de mezclar alcohol, sol y multitudes: las señales de deshidratación que debes conocer antes de asistir a un partido del Mundial

Los riesgos de deshidratación y golpe de calor acechan a quienes se exponen durante la fiesta futbolera

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Ilustración de un aficionado con camiseta de la selección mexicana, visiblemente afectado por el calor, en un estadio soleado con otros espectadores. Sostiene un vaso rojo.
Alcohol, calor y multitudes en la Copa Mundial 2026 aumentan el riesgo de deshidratación y enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de alcohol, calor y grandes aglomeraciones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 plantea un desafío crítico para la salud pública, especialmente en ciudades anfitrionas de México, donde las altas temperaturas y la humedad coinciden con el fervor deportivo y el consumo masivo de bebidas alcohólicas.

Las instituciones sanitarias mexicanas y organismos internacionales han advertido sobre los riesgos que implica esta convergencia, subrayando la importancia de la prevención y la vigilancia médica para evitar desenlaces graves.

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Los asistentes a los partidos se exponen a un doble riesgo: la posible transmisión acelerada de enfermedades infecciosas y, de manera aún más letal, las patologías derivadas del estrés térmico y la deshidratación aguda.

El impacto del calor y la humedad durante el Mundial

Durante el verano, ciudades como Monterrey, Ciudad de México y otras sedes mexicanas pueden enfrentar olas de calor severas, con temperaturas que superan los 35 °C y niveles de humedad elevados.

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Estas condiciones ambientales extremas dificultan la evaporación del sudor, el principal mecanismo de enfriamiento del cuerpo humano.

Según la Secretaría de Salud, cuando la humedad relativa supera el 60%, la capacidad del organismo para disipar calor se reduce drásticamente, incrementando el riesgo de hipertermia.

El fenómeno conocido como “isla de calor urbana” agrava el problema, ya que el asfalto y el concreto retienen y liberan calor durante las noches, impidiendo que el organismo recupere su homeostasis.

La propia estructura de los estadios y la densidad de las multitudes pueden incrementar la temperatura aparente varios grados por encima del ambiente exterior, creando microclimas peligrosos para la viabilidad fisiológica de los espectadores.

El alcohol: un enemigo oculto bajo el sol

Primer plano de un hombre sonriente con camiseta a rayas verdes y blancas, sosteniendo una cerveza en un vaso transparente en un estadio de fútbol.
El alcohol favorece la deshidratación y altera la regulación térmica en partidos; su consumo bajo calor intenso aumenta el riesgo de agotamiento sin que los síntomas sean percibidos a tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de alcohol, normalizado y hasta promovido durante los partidos, actúa como un potente deshidratante.

La Secretaría de Salud y la OMS han explicado que el etanol bloquea la liberación de vasopresina, la hormona antidiurética, lo que provoca una excreción acelerada de líquidos a través de la orina.

Este proceso, conocido como diuresis inducida por alcohol, se suma a la pérdida de agua y electrolitos provocada por la sudoración bajo el calor.

La concurrencia de alcohol y calor no solo multiplica la deshidratación, sino que también deteriora la capacidad del cuerpo para regular su temperatura interna.

El etanol induce una vasodilatación periférica, generando una falsa sensación de frescor, mientras expone la sangre a una mayor absorción de calor ambiental.

Este engaño fisiológico, descrito por la Secretaría de Salud, puede llevar a los asistentes a subestimar los síntomas iniciales de agotamiento térmico, retrasando la búsqueda de atención médica.

Señales de deshidratación y golpe de calor: lo que debes reconocer

Identificar rápidamente los signos clínicos de deshidratación y golpe de calor es fundamental para prevenir consecuencias fatales.

Las autoridades mexicanas han detallado que la deshidratación se manifiesta por sed intensa, sequedad de mucosas, fatiga y calambres musculares. Un dato de alerta es la orina oscura, que indica pérdida crítica de líquidos.

El golpe de calor evoluciona con sudoración profusa, piel fría y húmeda, taquicardia, dolor de cabeza intenso, náuseas y confusión.

En el estadio más grave, el golpe de calor, la piel se vuelve roja y seca, la temperatura corporal sobrepasa los 40 °C y aparecen alteraciones cognitivas graves, convulsiones o pérdida de conciencia.

Este cuadro requiere intervención médica urgente, con enfriamiento agresivo y reposición intravenosa de líquidos, según las guías de la Secretaría de Salud y la OMS.

Poblaciones especialmente vulnerables

No todos los asistentes presentan el mismo nivel de riesgo.

Las autoridades mexicanas han subrayado que los niños pequeños, los adultos mayores de 65 años, las personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o insuficiencia renal y quienes toman ciertos medicamentos (diuréticos, antihistamínicos, antidepresivos) tienen una menor capacidad de adaptación al estrés térmico.

La falta de aclimatación, común en turistas internacionales, amplifica la vulnerabilidad.

Infografía ilustra los síntomas y evolución de la deshidratación y golpe de calor, grupos vulnerables, y un hombre con malestar bajo el sol.
Una infografía detalla los síntomas de deshidratación y golpe de calor, su evolución crítica y los grupos de mayor vulnerabilidad según autoridades de salud mexicanas y la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias de prevención y recomendaciones oficiales

La Secretaría de Salud de México, en conjunto con la OPS y la OMS, recomienda medidas claras para mitigar los riesgos de la combinación alcohol-calor-multitud:

  • Beber agua de manera constante, incluso sin sentir sed, es fundamental para evitar la deshidratación.
  • Evitar las bebidas alcohólicas o con cafeína, ya que aceleran la pérdida de líquidos y agravan el riesgo de deshidratación.
  • Si se consume alcohol, alternar cada vaso de bebida alcohólica con uno de agua pura y limitar el consumo a una unidad por hora.
  • Utilizar ropa ligera, de colores claros y tejidos transpirables para favorecer la ventilación y regular mejor la temperatura corporal.
  • Aplicar protector solar de amplio espectro, usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV para protegerse de la radiación solar.
  • Buscar sombra y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas, cuando el calor es más intenso.

Los organizadores del evento deben garantizar acceso libre y constante a agua potable, disponer de zonas de sombra y contar con puestos de atención médica equipados para emergencias térmicas.

Es esencial el monitoreo en tiempo real de las condiciones ambientales y la comunicación oportuna sobre alertas de calor, siguiendo las directrices nacionales e internacionales.

El rol de la vigilancia y la responsabilidad colectiva

El “sistema de compañero” —vigilarse mutuamente y nunca asistir solo— es una de las recomendaciones más enfatizadas por las autoridades de salud.

Un acompañante sobrio puede detectar signos de deterioro en otro asistente y activar rápidamente los servicios de emergencia, incrementando las probabilidades de una intervención exitosa.

Además, la higiene de manos, la actualización de esquemas de vacunación y la vigilancia de síntomas infecciosos hasta dos semanas después del evento son prácticas recomendadas para reducir el riesgo de brotes epidémicos en el contexto de multitudes.

Infografía con recomendaciones de salud para eventos masivos bajo calor. Muestra iconos de personas bebiendo agua, evitando alcohol, usando protección solar y más.
Infografía de la Secretaría de Salud, OPS y OMS detalla recomendaciones esenciales para protegerse de deshidratación, golpes de calor y contagios en eventos masivos con altas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciencia y prevención como bases de la seguridad colectiva

La experiencia del Mundial puede ser memorable y segura si se asumen medidas preventivas rigurosas, tanto a nivel personal como organizativo.

Las autoridades sanitarias de México y las instituciones internacionales insisten en que la prevención es la única vía efectiva para evitar tragedias durante eventos multitudinarios bajo condiciones climáticas extremas.

La educación, la vigilancia y la intervención temprana son las herramientas más poderosas para proteger la vida y el bienestar de millones de personas en la fiesta global del fútbol.

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