Maestra fue asesinada fuera de su casa en Mixquiahuala, Hidalgo

La Secretaría de Educación Pública respondió que no cuenta con las facultades para retirar el grado de la ministra, debido a que violaría la autonomía universitaria

García Luna no tendrá “acuerdo de culpabilidad” con fiscales de EEUU; seguirá el juicio

El abogado del ex funcionario federal señaló que no hay una negociación y no hay posibilidad de llegar a un acuerdo con los fiscales como se había especulado para reducir su pena de cárcel