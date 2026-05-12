SEP confirma megapuente en CDMX por Día del Maestro: cuándo serán los cuatro días sin clases

En mayo habrá un megapuente por el Día del Maestro en la CDMX. (Infobae)

Cuatro días consecutivos sin clases tendrán los alumnos de educación básica y superior en la Ciudad de México, luego de que la Autoridad Educativa Federal en la capital anunciara un asueto en el marco del Día del Maestro.

La noticia la dio a conocer la Dirección General de Administración de la AEFCM este 11 de mayo de 2026 a través de un comunicado, en el que señala que el día se otorga “como reconocimiento a la labor desempeñada por los docentes y su compromiso permanente con el fortalecimiento de la educación pública en nuestra Ciudad”.

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El megapuente aplica al personal directivo, docente y de apoyo y asistencia a la educación de los modelos de educación básica y superior adscritos a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.

¿Cuándo será el megapuente?

El 15 de mayo no hay clases en preescolar, primaria y secundaria, conforme al calendario escolar 2025-2026. (SEP)

Último día de clases: miércoles 13 de mayo

Megapuente: jueves 14, viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de mayo

Regreso a clases: lunes 18 de mayo

El Día del Maestro fue instituido en 1917 por el entonces presidente Venustiano Carranza, quien firmó un decreto para establecer el 15 de mayo como fecha oficial. La conmemoración coincide con la toma de Querétaro en 1867, cuando el Ejército Republicano capturó al emperador Maximiliano de Habsburgo.

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Tres fechas de descanso quedan antes del fin del ciclo escolar

Tras el megapuente de mayo, el calendario de la SEP contempla dos Consejos Técnicos Escolares que suspenden clases: el viernes 29 de mayo y el viernes 26 de junio.

Ambas jornadas están destinadas a reuniones entre docentes y directivos de los planteles educativos del país.

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Calendario escolar 2025-2026 no cambia: fin de cursos el 15 de julio

La SEP decidio no hacer cambios en el calendario escolar.

El anuncio del megapuente llegó el mismo día en que la SEP y los 32 titulares estatales de Educación acordaron mantener el calendario escolar original del ciclo 2025-2026. La sesión extraordinaria del Conadeu se realizó este lunes en la sede de la SEP, en el centro de la Ciudad de México, y duró casi cinco horas y media.

El titular de la SEP Mario Delgado explicó que la decisión responde a las propuestas de los padres de familia. “Hay un acto de justicia social al sostener el calendario: protegemos el derecho superior de las niñas, niños y adolescentes de México a la educación pública, transformadora y humanista”, dijo Delgado en el comunicado oficial.

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El fin de cursos permanece el miércoles 15 de julio, como publicó el Diario Oficial de la Federación, y no el 5 de junio, fecha que la SEP había propuesto la semana pasada para anticipar las vacaciones de verano ante la coincidencia con los partidos del Mundial 2026 en México y las altas temperaturas previstas.

Delgado aclaró que los estados sede del Mundial y las entidades con temperaturas superiores a los 40 °C podrán ajustar su calendario, siempre que se garantice el cumplimiento del plan y programas de estudio, de conformidad con el artículo 87 de la Ley General de Educación.

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