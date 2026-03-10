¿La IA podrá descifrar los códigos del lenguaje animal? Cuáles son los desafíos, según los expertos

Científicos analizan los patrones de vocalización de cachalotes para descifrar su lenguaje complejo (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Será posible que algún día los humanos mantengan conversaciones reales con animales? La comunicación entre humanos y animales ha pasado de la ciencia ficción a un área de investigación avanzada, con el uso de inteligencia artificial en el análisis de señales de especies como ballenas y delfines, según expertos citados por National Geographic.

Hasta el momento, los científicos han logrado avances considerables en descifrar ciertos códigos de comunicación animal, pero una conversación equivalente a la humana aún parece lejana. Los expertos señalan que, aunque existen animales sociales con notables capacidades comunicativas, la diferencia cognitiva y sensorial limita gravemente la posibilidad de un diálogo comparable entre especies.

Cómo la ciencia está traduciendo el lenguaje animal

De acuerdo con National Geographic, iniciativas como la del David Gruber, investigador principal del Proyecto CETI, buscan descifrar las vocalizaciones de cachalotes, y postulan que su comunicación podría ser mucho más compleja, acercándose en ciertos aspectos al lenguaje humano.

La inteligencia artificial está revolucionando el estudio de la comunicación animal en especies como ballenas y delfines (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, científicos en distintas partes del mundo han observado a primates capaces de aprender lengua de señas y a delfines que utilizan silbidos estructurados, semejantes a palabras.

El uso de inteligencia artificial está transformando la investigación. Gruber considera esta etapa como decisiva y afirma: “Estamos a punto de poder escuchar y traducir a las millones de especies con las que compartimos el planeta a un nuevo nivel”.

Los modelos avanzados de aprendizaje automático permiten identificar patrones en los sonidos que emiten delfines y ballenas, abriendo nuevas posibilidades para la interpretación científica.

Estos progresos se extienden también a otras especies. El reportaje de National Geographic recoge gestos complejos en sepias y señala que la prolongada domesticación ha permitido que perros y humanos desarrollen formas sofisticadas de comunicación interespecies a través de vocalizaciones, posturas y expresiones faciales.

El estudio de las vocalizaciones de delfines revela estructuras similares a palabras humanas(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los límites biológicos y conceptuales del diálogo entre especies

Sin embargo, los especialistas destacan los límites de estos avances. Arik Kershenbaum, de la Universidad de Cambridge, sostiene que “estamos bastante seguros de que ningún animal usa lenguaje en la naturaleza”. Aunque algunos puedan aprender señales o palabras en situaciones controladas, esto no supone que hayan desarrollado una gramática ni la habilidad de expresar ideas abstractas.

Las diferencias en la percepción dificultan la interpretación recíproca. Gruber advierte en National Geographic que “otras especies tienen formas de expresar significado que no se ajustan exactamente a las nuestras”. Incluso en el caso de que un león utilizara palabras humanas, su visión del mundo y prioridades harían que su mensaje fuera difícil de comprender para nosotros.

Yossi Yovel, de la Universidad de Tel Aviv, explica que la experiencia animal es fundamentalmente distinta: “No podremos hablar con ellos como lo haríamos entre humanos”. El trasfondo sensorial, las prioridades de cada especie y el contexto de sus interacciones hacen que la comunicación plena resulte inviable.

El avance tecnológico permite explorar nuevas formas de interacción entre humanos y animales sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En animales sociales como lobos, perros, ballenas y delfines se observan sistemas complejos de señales, pero aun estas especies carecen de la “capacidad para el lenguaje” propia de los humanos. Esta división conceptual limita la posibilidad de establecer un diálogo bidireccional auténtico.

IA, desafíos éticos y el futuro de la comunicación animal-humano

El empleo de la inteligencia artificial en el estudio de señales animales abre nuevos horizontes. Tecnologías como el escaneo cerebral ofrecen perspectivas inéditas, aunque enfrentan obstáculos éticos y logísticos.

Identificar variaciones en las vocalizaciones representa solo el primer paso. “Solo el delfín podrá decirnos si esas diferencias realmente significan algo”, señala Kershenbaum en el medio citado. El reto verdadero consiste en captar la riqueza contextual que los humanos deducen en la conversación, aunque, en los animales, esas interpretaciones dependen de factores todavía desconocidos para la ciencia.

Comprender mejor a los animales puede ser beneficioso para su bienestar y conservación. Distinguir cuándo una ballena se siente amenazada o cuándo un grupo de lobos detecta un peligro, por ejemplo, facilitaría la protección y manejo de la fauna silvestre.

Los investigadores destacan los desafíos éticos de interpretar señales animales con inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gruber enfatiza la importancia de estos logros: “Imaginen poder entender con precisión cuándo una ballena está estresada o lanza una señal de advertencia”. Aunque expertos como Yovel y Kershenbaum mantienen posturas escépticas sobre la posibilidad de una conversación humana-animal propiamente dicha, la investigación avanza.

Gruber concluye que, pese al largo camino por recorrer, “algún día seremos capaces de comprender y, potencialmente, comunicarnos en el idioma de los animales”.

La ciencia sugiere que conversar completamente con animales será poco probable para la mayoría de las especies, ya que la naturaleza de su comunicación responde a necesidades distintas a la humana.

Solo los animales que verdaderamente se benefician de una comunicación social compleja, como aseguran los expertos consultados por National Geographic, representan un campo real de estudio para futuros avances significativos.