Unidad Canina de la SSC emite recomendaciones para el cuidado de mascotas en invierno

Las recomendaciones de la SSC buscan que los tutores prevengan enfermedades y garanticen el bienestar de sus mascotas. (Freepik)

Durante la temporada invernal, el descenso de temperaturas y los frentes fríos pueden provocar afectaciones importantes en la salud de perros, gatos y otras especies domésticas, como enfermedades respiratorias, resequedad en la piel, disminución de defensas e incluso hipotermia si no se toman las medidas necesarias.

Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a quienes conviven con animales de compañía, cuyo objetivo es mantener la salud de las mascotas en óptimas condiciones pese a los descensos térmicos que azotan a la República Mexicana.

La iniciativa, impulsada particularmente por la Unidad Canina de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), busca prevenir afectaciones y promover el bienestar animal en los hogares capitalinos, haciendo énfasis en la responsabilidad de tutores y tutoras para garantizar condiciones adecuadas durante el invierno.

¿Cómo proteger a tu mascota en temporada de frío?

Unidad Canina de la SSC orienta sobre el cuidado de mascotas en invierno. (X: @SSC_CDMX)

Entre las principales recomendaciones, la dependencia subrayó la importancia de proporcionar hidratación y alimentación adecuada, lo que contribuye a fortalecer el estado físico de las mascotas y su capacidad de adaptación al clima.

Otra de las acciones sugeridas por la Unidad Canina consiste en mantener la temperatura corporal de los ejemplares, favoreciendo su resguardo en el interior del hogar y utilizando prendas o cobijas que ayuden a conservar el calor.

Sumado a ello, la SSC aconsejó asignar espacios cómodos y cálidos para el descanso, evitando corrientes de aire y superficies frías que puedan afectar su bienestar.

La dependencia también recomendó evitar que los animales permanezcan por periodos prolongados a la intemperie, especialmente durante las horas en que la temperatura desciende con mayor intensidad.

Asimismo, instó a vigilar el estado de las almohadillas y la nariz de las mascotas, procurando que se mantengan humectadas para prevenir resequedad o irritación.

En cuanto a la higiene, la SSC sugirió realizar baños con agua tibia y asegurar un secado completo, con el fin de evitar cambios bruscos de temperatura que puedan afectar la salud de los animales.

Todas estas medidas, según la institución, forman parte de una estrategia integral para promover la protección animal durante el invierno.

Participación de la Unidad Canina en la iniciativa

Miembros de la Unidad Canina de la Policía Bancaria e Industrial. (Subsecretaría del Sistema Penitenciario)

El Grupo Cerbero-K9 de la PBI, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, reiteró que la prevención es fundamental para evitar complicaciones derivadas del frío.

Este grupo especializado está capacitado para prevenir hechos delictivos y brindar servicios de seguridad a empresas e instituciones que requieren intervenciones especializadas, como la detección y localización de artefactos olorosos a explosivos, la detección de sustancias olorosas a enervantes, así como labores de guardia y protección.

Ahora, con estas acciones informativas, también promueve el respeto, cuidado y protección de los seres sintientes, reconociendo su importancia dentro de las familias y la sociedad.