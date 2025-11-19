Animales y Mascotas

¿Debes tapar a tu mascota para dormir en invierno? Esto dicen los veterinarios

Factores como raza, edad y tipo de pelaje determinan si los animales de compañía necesitan protección adicional para dormir

Guardar
Las bajas temperaturas traen consigo
Las bajas temperaturas traen consigo preguntas sobre el cuidado nocturno de los animales de compañía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada invernal surge la interrogante respecto a la conveniencia de cubrir a perros y gatos para protegerlos del frío mientras duermen, sin embargo, aunque los seres humanos adoptan diversas medidas para mantener la temperatura corporal, no todas las mascotas requieren intervenciones similares.

Dado que lo existe una respuesta universal, la necesidad de proporcionar calor adicional depende de factores específicos como la raza, el tamaño, el tipo de pelaje, la edad y las condiciones ambientales del hogar.

Según el blog especializado de Purina, la mayoría de los caninos, por ejemplo, poseen un pelaje que actúa como barrera natural contra las bajas temperaturas. En ambientes controlados, el uso de mantas resulta innecesario, no obstante, en situaciones donde se trata de razas de pelo corto o condiciones de frío extremo, contribuyen al confort de los animales durante el descanso.

En el caso de los felinos, la plataforma Pet Md indica que algunas razas sin pelo, como el Sphynx, presentan mayor susceptibilidad al frío. Al respecto, la Dra. Susan Sikule, propietaria de la clínica veterinaria Just Cats en Nueva York, señala que incluso éstas no requieren necesariamente elementos que incrementen su temperatura, salvo que se encuentren en ambientes exteriores con condiciones climáticas adversas.

¿Cómo saber si debes tapar a tu perro?

Cachorros, mascotas de edad avanzada
Cachorros, mascotas de edad avanzada y razas con poco pelaje pueden necesitar mantas para evitar hipotermia.

La veterinaria Laura García, colaboradora del sitio especializado ExpertoAnimal, explica que la decisión de cubrir a los ‘lomitos’ durante el descanso nocturno debe evaluarse considerando varios factores:

  • Tipo de pelaje:

Las razas con abundante pelaje, como Husky Siberiano, Alaskan Malamute o San Bernardo, presentan adaptaciones fisiológicas para soportar climas fríos, incluyendo la generación de subpelo adicional durante la muda. En contraste, razas con pelaje escaso, como Crestado Chino, Yorkshire, Chihuahua o Bulldog Francés, son más vulnerables a las bajas temperaturas y pueden requerir abrigo complementario.

  • Edad:

Los cachorros y los perros de edad avanzada muestran mayor sensibilidad al frío. En estos casos, cubrirlos con mantas puede resultar necesario incluso en razas con pelaje relativamente largo.

  • Signos de hipotermia leve:

La presencia de temblores, encogimiento corporal, respiración lenta, movimientos pausados, sequedad cutánea o somnolencia excesiva puede indicar que la mascota está experimentando frío, y por tanto, que podría beneficiarse de una manta durante el sueño.

La forma correcta de tapar a un canino consiste en cubrir el cuerpo del animal, respetando la cabeza para garantizar la respiración normal. Los perros suelen retirarse la manta de manera espontánea si perciben exceso de calor.

En cuanto al espacio de descanso, se recomienda ubicar camas o superficies mullidas en zonas tranquilas y cálidas, alejadas de ruidos y del tránsito constante de personas. Aunque los canes pueden pernoctar en exteriores, esta práctica no es aconsejable durante el invierno, a menos que dispongan de refugios acondicionados con elementos para retener calor.

¿Deberías tapar a tu gato?

El frío extremo puede afectar
El frío extremo puede afectar a los animales más de lo que parece.

Los felinos presentan una mayor sensibilidad al frío que los perros, comenzando a percibirlo cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de los 29 grados centígrados.

La temperatura óptima para su bienestar se encuentra entre 30 y 38 grados centígrados, según García, especializada en medicina felina. Por este motivo, incluso en hogares con calefacción, los mininos pueden requerir superficies cálidas adicionales, tales como cobijas, mantas térmicas o camas acolchadas.

No obstante, no todos los felinos toleran el contacto directo con mantas; algunos prefieren descansar sobre superficies cálidas sin que se les coloque tela encima. Aún así, entre los signos que indican que un gato puede estar experimentando frío se encuentran:

  • Adopción de posturas enroscadas más pronunciadas de lo habitual.
  • Temblor leve.
  • Respiración más lenta.
  • Sequedad cutánea en casos extremos o en razas sensibles.
  • Frialdad localizada en orejas, almohadillas o extremidades.

En este caso, el procedimiento adecuado para cubrir a los felinos consiste en colocar la manta sobre el cuerpo, dejando la cabeza descubierta. Al igual que los perros, los mininos retirarán la manta si perciben calor excesivo.

El lugar idóneo para el descanso felino es un espacio seguro, cálido, elevado y protegido de perturbaciones. Dormir en exteriores durante el invierno no se recomienda, salvo que el gato tenga acceso a un refugio aislado y cómodo.

Ya sea para caninos o felinos, el uso de mantas o camas cálidas cumple una doble función, pues asegura un confort térmico adecuado y refuerza el vínculo afectivo entre el animal y su propietario. Proporcionar estas condiciones permite que las mascotas alcancen un descanso reparador, manteniendo su salud y bienestar durante los meses de bajas temperaturas.

Temas Relacionados

PerrosGatosAnimalesMascotasInvierno

Últimas Noticias

Chase, el héroe goldendoodle que salvó a su familia de un incendio

Con apenas dos años de edad, un perro alertó a sus dueños sobre la presencia de fuego en casa, permitiendo que todos escaparan a tiempo

Chase, el héroe goldendoodle que

Amor y ternura entre trompetas: el cachorro que acompaña a su dueña mariachi al trabajo

El pequeño perrito se volvió viral en redes sociales por mostrar un comportamiento tranquilo aún rodeado por el sonido de los instrumentos

Amor y ternura entre trompetas:

El delfín ‘Mimmo’ cautiva a Venecia, aunque el tráfico marítimo amenaza su bienestar

Convertido en atracción local, expertos monitorean de cerca al animal tras detectar en su cuerpo heridas causadas por hélices

El delfín ‘Mimmo’ cautiva a

La peculiar historia de Masi, una gata cuya condición genética la mantiene “pequeña para siempre”

Tras ser rechazada por su madre y hermanos biológicos, la felina se ganó el corazón de una nueva familia y miles de personas en redes sociales

La peculiar historia de Masi,

Cómo una reina parásita engaña a las hormigas obreras para ejecutar a la monarca legítima y quedarse con el trono

El hallazgo, realizado por científicos japoneses, revela una estrategia de manipulación química en colonias de insectos sociales

Cómo una reina parásita engaña
DEPORTES
La increíble historia de la

La increíble historia de la selección del país menos poblado que jugará por primera vez una Copa del Mundo: la euforia tras la clasificacion

Cristiano Ronaldo fue uno de los invitados por Donald Trump a la Casa Blanca

La cena íntima de un grupo de futbolistas de Boca Juniors junto a sus parejas

La reacción de un entrenador por no clasificar al Mundial con su selección que recorre el mundo

La contundente sentencia de una figura del fútbol: “Lamine Yamal puede convertirse en un mejor jugador que Messi”

TELESHOW
Guido Kaczka y la conmovedora

Guido Kaczka y la conmovedora historia de Enzo, el niño que desafió prejuicios y sueña con bailar en el exterior

La estresante situación que vivió Julieta Poggio que le impidió entrar a su departamento: “Me avergüenzo”

Pampita defendió a Benjamín Vicuña tras los dichos de la China Suárez: “Hacemos todo en equipo”

Sorpresa en MasterChef Celebrity: el jurado salvó a dos figuras en una noche inédita

La llamativa foto que compartió Mauro Icardi con la China Suárez en el avión antes de volver a Estambul

INFOBAE AMÉRICA

Los humanos modernos y neandertales

Los humanos modernos y neandertales podrían haber compartido besos, según un estudio de la Universidad de Oxford

El Reino Unido advirtió a Rusia por la presencia de un buque espía cerca de Escocia: “Sabemos lo que están haciendo”

Friedrich Merz criticó a la ciudad de Belém y Lula respondió: “Berlín no le ofrece ni el 10% de la calidad que el estado de Pará”

Choque institucional en Roma: crece la tensión entre el Gobierno de Meloni y el presidente de Italia

Cumbre del clima: Brasil admitió que ciertos países están “muy reticentes” a la hoja de ruta de los hidrocarburos