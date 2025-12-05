Dulces navideños para perros: cuatro postres caseros fáciles y seguros para consentir a tu mascota

Preparaciones sencillas y pensadas para el bienestar animal ofrecen la posibilidad de integrar a las mascotas en las celebraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Navidad es un momento perfecto para compartir con quienes más queremos, y eso incluye a nuestros compañeros de cuatro patas, una parte fundamental del hogar.

Durante estas fechas solemos preparar infinidad de platos festivos, ya sean dulces o salados, y gracias a estas recetas, publicadas originalmente por Hogarmania, una plataforma especializada en cocina, también puedes prepararle a tu perro algunos postres especialmente pensados para él.

Todos son muy fáciles de elaborar y utilizan ingredientes que, en general, suelen ser bien tolerados por los canes, sin embargo, es fundamental que consultes previamente con tu veterinario antes de incorporar alimentos nuevos a la dieta de tu mascota, pues cada ejemplar es distinto y sus necesidades nutricionales pueden variar.

A continuación te presentamos cuatro recetas navideñas ideales para que tu peludo disfrute de un pequeño capricho estas fiestas.

1. Turrón de carne para perros

Conoce alternativas sin ingredientes peligrosos para que tu compañero de cuatro patas tenga su propio capricho festivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si amas la tradición del turrón en diciembre, esta versión adaptada para ‘lomitos’ será una manera divertida de incluir a tu mascota en la celebración. Se trata de un turrón blando con un sutil sabor a carne que suele resultar irresistible para ellos. Puedes ofrecérselo como premio o simplemente como un detalle especial por su buen comportamiento.

Ingredientes:

10 gramos de hígado de pollo

50 gramos de miel natural

1 clara de huevo

50 gramos de harina de arroz

30 gramos de avena integral (sin gluten)

1 pizca muy pequeña de canela

Preparación:

Comienza calentando suavemente la miel en un cazo. Separa la clara de la yema y bate la primera con unas varillas. Añade lentamente la miel caliente sin dejar de mezclar, hasta que la preparación quede homogénea y sin grumos. Incorpora la canela, la avena integral, la harina de arroz y los higaditos de pollo previamente triturados. Mezcla para integrar todos los ingredientes. Pasa la mezcla a un molde rectangular y presiona para compactar bien. Deja reposar el turrón durante seis horas a temperatura ambiente. Una vez firme, corta en pequeñas barras. ¡Listo para que tu perro disfrute su premio navideño!

2. Mazapanes de avena para perros

Anímate a compartir la alegría de las fiestas preparando bocados especiales que cuidan la salud y el bienestar de tu mascota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si buscas algo rápido y sencillo, estos mazapanes son una excelente alternativa. Son suaves, se preparan en pocos minutos y permiten que tu compañero peludo también tenga su propio dulce navideño.

Ingredientes:

100 gramos de avena integral (sin gluten)

1 huevo

Preparación:

Separa la clara de la yema y resérvalas por separado. Mezcla únicamente la mitad de la clara con la avena y comienza a amasar hasta obtener una masa manejable. Divide la masa en porciones pequeñas de aproximadamente 15 gramos y dales forma ovalada. Marca la superficie con un tenedor para darle un toque más tradicional. Coloca los mazapanes sobre una bandeja forrada con papel de horno. Úntalos con la yema de huevo y hornéalos entre tres y cinco minutos en un horno precalentado a 200 °C, solo hasta que tomen un tono dorado. Deja que se enfríen por completo antes de ofrecérselos a tu perro. ¡Verás cómo disfruta cada bocado!

3. Bombones de plátano para perros

Estas son algunas opciones dulces y saladas pensadas para el bienestar animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chocolate es uno de los alimentos que jamás deben consumir los perros, pero eso no significa que no puedan saborear algo similar a un bombón. En esta receta se reemplaza dicho ingrediente tóxico por crema de cacahuete, y el relleno se prepara con trozos de fruta. El plátano es una opción perfecta, aunque también podrías usar manzana, naranja o incluso coco.

Ingredientes:

Crema de cacahuete

1 plátano

Preparación:

Derrite un poco de crema de cacahuete hasta que tenga textura fluida.

Corta el plátano en pequeños trozos del tamaño de un bocado.

Baña cada trocito con la crema de cacahuete y colócalos sobre un plato con papel de horno.

Mételos en el frigorífico hasta que la crema se endurezca.

Una vez fríos, ya puedes darle uno a tu perro como premio especial.

Asegúrate de que la crema de cacahuete no contenga xilitol, un edulcorante extremadamente tóxico para los perros. También es mejor evitar las versiones con azúcar añadido o exceso de sal.

4. Polvorones integrales para perros

Ideas prácticas para sorprender a los canes con delicias hechas en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los polvorones son un clásico indiscutible de la Navidad, y esta versión adaptada para perros permitirá que también formen parte de su menú festivo. Además, la receta es sencilla y el resultado muy atractivo.

Ingredientes:

300 gramos de trigo integral

100 gramos de avena integral (sin gluten)

50 mililitros de aceite de oliva

Canela en muy mínima cantidad

Agua

Semillas de sésamo

Preparación:

Mezcla el trigo con la avena en un bol apto para horno. Tosta la mezcla a 170 °C durante 15–20 minutos, removiendo ocasionalmente para evitar que se queme. Deja enfriar y luego agrega una mínima cantidad de canela junto con el aceite de oliva. Amasa hasta obtener una textura parecida a la masa quebrada. Forma una bola, cúbrela con papel film y refrigérala durante una hora. Estira la masa con un rodillo sobre una superficie enharinada hasta alcanzar unos dos centímetros de grosor. Corta los polvorones con un molde redondo y colócalos en una bandeja de horno. Píntalos con agua y espolvorea unas pocas semillas de sésamo. Hornea a 170 °C durante 15 minutos y deja enfriar completamente antes de dárselos a tu perro.

Preparar estos postres caseros no solo es una manera de consentir a tu ‘lomito’, sino también una forma de incluirlo en tus fiestas navideñas. Recuerda ofrecer siempre cantidades moderadas y observar cómo reacciona a cada alimento. Con responsabilidad y mucho amor, estas recetas pueden convertirse en nuevas tradiciones compartidas entre tú y tu fiel compañero.