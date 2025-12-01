Menú navideño para perros: una cena de tres tiempos fácil y saludable que le encantará a tu mascota

Ideas creativas y saludables para incluir a los peludos en la celebración, desde una entrada hasta el postre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Navidad es una época para celebrar, compartir y demostrar cariño a los seres queridos y eso también incluye a los perritos de la casa, quienes cada vez son incorporados por más familias en sus momentos especiales, siendo la cena navideña uno de los más significativos.

Además de ser un gesto amoroso, preparar un menú casero especialmente para ellos es una oportunidad para ofrecerles alimentos frescos, nutritivos y adaptados a sus necesidades, sin embargo, es importante hacerlo con responsabilidad y cuidando cada detalle para no afectar su salud digestiva.

La veterinaria Lucila Ferrini, especialista en homeopatía y nutrición, destaca en el portal Experto Animal que “debemos tener cuidado a la hora de cambiar la alimentación en perros acostumbrados a comer siempre lo mismo”, por ello, es recomendable controlar las porciones y observar cualquier reacción o malestar. Una cena festiva debe ser un momento agradable, no un motivo de preocupación.

Además, aunque las recetas que se detallan a continuación están elaboradas con ingredientes seguros para los caninos, es importante que solo representen una pequeña parte de su ingesta diaria. Según el blog especializado de Purina, estos bocadillos o preparaciones especiales no deben superar el 10% de su consumo calórico.

Con esta base clara y responsable, ahora sí, es momento de explorar un menú navideño delicioso compuesto por entrada, plato principal y postre, todo especialmente hecho para tu perro, recomendado por Ferrini.

Entrada: pan de hígado

El pan de hígado es una entrada nutritiva para perros.

El hígado es un alimento altamente nutritivo para los ‘lomitos’, pues aporta proteínas, ácidos grasos como omega-3 y omega-6, y un aporte significativo de vitaminas esenciales. No obstante, su consumo debe ser moderado para evitar excesos. Esta receta de pan de hígado, publicada por Lucila Ferrini en Experto Animal, es una opción perfecta como entrada navideña.

Ingredientes:

500 gramos de hígado crudo

1 taza de avena arrollada

1 taza de harina de trigo

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharada de especias seguras (cúrcuma, pimentón dulce o una pizca mínima de pimienta)

Preparación:

Precalienta el horno a 180 ºC. Tritura o procesa el hígado crudo hasta obtener una especie de puré. Incorpora poco a poco la avena, la harina y la especia seleccionada, mezclando bien hasta obtener una masa homogénea. Unta una bandeja con aceite de oliva y extiende la mezcla. Hornea por aproximadamente 25 minutos. Deja enfriar completamente y corta en trozos.

Puedes guardar estos bocadillos en el refrigerador durante varios días. Son suaves, nutritivos y perfectos para abrir el apetito canino en esta cena especial.

Plato principal: guiso de pollo con calabaza

El guiso de pollo con calabaza y verduras es una opción saludable como plato principal navideño para perros.

Como plato fuerte, nada mejor que un guiso cálido, aromático y totalmente natural. Esta receta combina pollo con calabaza, calabacín y apio, proporcionándole a tu perro una mezcla de fibra, hidratación y proteína magra. Además, Ferrini asegura que suele ser una de las preparaciones favoritas de los perros por su textura suave y su sabor agradable.

Ingredientes:

225 gramos de calabaza cruda

225 gramos de calabacín crudo

110 gramos de apio crudo

1 pechuga de pollo (225 gramos)

Condimentos seguros y suaves a elección

Preparación:

Pela las verduras y córtalas en cubos pequeños. Coloca todos los ingredientes en una olla con suficiente agua y condimentos suaves. Trocea la pechuga de pollo e incorpórala al guiso. Cocina a fuego medio durante 10 a 15 minutos, revolviendo ocasionalmente. Deja entibiar antes de servir.

Asegúrate de que el plato no esté demasiado caliente, pues los perros pueden quemarse fácilmente.

Postre: galletas antioxidantes

La moderación y la selección adecuada de ingredientes es importante para que los animales disfruten la fiesta sin riesgos ni malestares digestivos innecesarios.

Para cerrar la noche con un toque especial, estas galletas son ideales. Las moras azules aportan antioxidantes naturales; el pavo molido, proteína de fácil digestión; y la cúrcuma y la albahaca suman beneficios antiinflamatorios. Son fáciles de preparar y puedes guardarlas por varios días.

Ingredientes:

½ taza de moras azules

1 taza de pavo molido

1 cucharada de albahaca

1 cucharadita de cúrcuma

1 cucharada de harina de coco

Preparación:

Precalienta el horno a 200 ºC.

Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una masa manejable.

Forma pequeñas bolitas y colócalas en una bandeja aceitada.

Presiónalas con un tenedor para darles forma.

Hornea entre 15 y 20 minutos, ajustando según el tamaño de cada galleta.

Se conservan una semana en el refrigerador o hasta tres meses congeladas.

Condimentos y alimentos navideños que no deben comer los perros

La emoción de compartir la mesa puede convertirse en un problema si no se toman precauciones.

Aunque estas recetas son seguras, en Navidad abundan alimentos peligrosos para los caninos. Purina advierte que condimentos comunes como cebolla, ajo, sal y pimienta son tóxicos. También deben evitarse los jamones por su alto contenido de sal y azúcar, las pasas y cualquier producto que las incluya, y los alimentos con xilitol, un edulcorante que puede resultar mortal para los canes.

Preparar una cena navideña especial para tu perro se trata de una experiencia divertida, solo recuerda hacerlo con moderación, respetar sus necesidades nutricionales y consultar al veterinario si tienes dudas. Así, podrás disfrutar junto a tu compañero peludo de unas fiestas llenas de sabor, seguridad y mucho amor.