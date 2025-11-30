Cómo bañar a tu perro en invierno: seis consejos para mantenerlo limpio y cómodo en los meses más fríos

El aseo adecuado en época de bajas temperaturas requiere cuidados especiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El invierno es una estación que requiere cuidados especiales para las mascotas, y el baño de los perros no es la excepción, especialmente porque mantenerlos limpios y saludables durante los meses fríos es fundamental para prevenir problemas de la piel y proteger su bienestar general.

Según el blog especializado de la marca de alimento Royal Canin, el aseo adecuado no solo mantiene limpio a tu compañero de cuatro patas durante dicha época del año, también es crucial para su salud, pues “un pelaje pesado y enmarañado no protege adecuadamente la piel subyacente de las temperaturas extremas”, por lo tanto, el cuidado regular se convierte en un aliado esencial para que tu can soporte el frío.

Paws at Home Mobile Vet, un servicio veterinario a domicilio que opera en el condado de Chittenden, Vermont, señala al respecto que bañar a un cánido nunca es una tarea sencilla, y en invierno se vuelve aún más complicada puesto que las bajas temperaturas tienen la capacidad de afectar la piel y el pelo, dejándolos secos, escamosos y con almohadillas agrietadas.

Por estas razones, a continuación, se detallan seis recomendaciones para bañar a tu compañero de cuatro patas de manera segura y efectiva durante la temporada invernal.

1. Prepara el ambiente

El frío puede complicar la higiene de las mascotas y poner en riesgo su bienestar.

Antes de asear a tu perro, es fundamental garantizar que el entorno sea cálido. La temperatura de la casa debe ser agradable, ya que un ‘lomito’ mojado es más susceptible al frío. Si la calefacción de tu hogar permite ajustarla, considera subirla unos grados durante el proceso; de lo contrario, otra alternativa es utilizar un calefactor en el baño y las áreas cercanas para mantener a tu mascota confortable mientras se seca.

Además, es recomendable preparar toallas tibias antes del baño. De acuerdo con Paws at Home Mobile Vet, calentarlas en la secadora permite absorber mejor el agua del pelaje y aporta una sensación de calor que ayuda a que tu perro se sienta más cómodo durante el secado.

2. Mantén la temperatura adecuada del agua

El invierno exige rutinas especiales para mantener a los animales limpios y saludables.

Según la misma fuente, el agua debe estar tibia, entre 32 y 37 grados centígrados, evitando que sea demasiado fría o demasiado caliente, ya que la primera puede causar incomodidad y estrés, mientras que la segunda puede quemar la piel de tu perro. Lo ideal es dejar correr el líquido que utilizarás hasta que alcance la temperatura adecuada, manteniéndola constante durante todo el baño.

3. Productos de baño hidratantes

El uso de champús y acondicionadores hidratantes protege el pH de la piel canina.

Durante el invierno, el pelaje y la piel de los perros se vuelven más vulnerables a la resequedad e irritación. Por ello, Paws at Home Mobile Vet recomienda usar champús y acondicionadores hidratantes diseñados específicamente para mascotas. Estos productos mantienen los aceites naturales de la piel, evitando que se reseque o se agriete.

Es importante no usar productos de baño para humanos, ya que el pH de la piel canina es diferente al de los humanos. Los productos inadecuados pueden alterar el manto ácido de la piel del animal, provocando sequedad, descamación y mayor riesgo de infecciones.

4. Secado seguro dentro de casa

Secar a los perros con toallas tibias durante el invierno protege su salud.

A diferencia del verano, en invierno no es recomendable secar a tu perro al aire libre dado que sacarlo a jugar o pasear después del baño puede exponerlo a un riesgo de hipotermia. En su lugar, utiliza la toalla tibia para absorber la mayor cantidad de agua posible y deja que el animal se seque en el interior, en un ambiente cálido.

Si tu ‘peludo’ necesita salir inmediatamente después del baño, por ejemplo, para hacer sus necesidades, se recomienda supervisarlo y limitar el tiempo que pasa al aire libre, asegurando que no sufra por las bajas temperaturas.

5. Alternativas al baño completo

Es fundamental proteger las almohadillas de los perros contra el frío, la nieve y los químicos.

En algunos casos, el baño tradicional puede ser complicado o poco frecuente por problemas de piel sensible o resistencia del perro. Para dichas situaciones, Paws at Home Mobile Vet señala que existen alternativas que permiten mantener la higiene sin mojar a tu mascota:

Champú sin agua: disponible en forma de aerosol o espuma, permite limpiar el pelaje y eliminar suciedad y grasa sin necesidad de enjuague. Toallitas húmedas para perros: ideales para áreas difíciles de alcanzar, como las almohadillas, son prácticas para viajes o paseos y permiten mantener limpio al perro de manera rápida. Bálsamos para patas: estos productos ayudan a eliminar químicos, polvo e incluso nieve de las almohadillas mientras aportan hidratación, evitando irritación y grietas.

Estas opciones complementan el baño tradicional y ayudan a mantener la salud de tu perro durante el periodo invernal.