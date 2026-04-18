Por qué los perros inclinan la cabeza al escucharnos

Estudios recientes revelan que los perros inclinan la cabeza al escuchar palabras humanas debido a mecanismos cerebrales dedicados al lenguaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los perros no solo reaccionan a la voz humana: la procesan. Detrás de sus respuestas hay mecanismos cerebrales especializados en interpretar palabras, tonos y señales sociales, según explicó Courtney Sexton, posdoctoranda en el Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine, en diálogo con la revista científica Popular Science. Este vínculo cognitivo revela hasta qué punto la convivencia con humanos moldeó su forma de comunicarse.

En ese contexto, uno de los gestos más llamativos —la inclinación de la cabeza— no es solo una expresión tierna. Una investigación dirigida por la especialista sugiere que se trata de una respuesta social activa vinculada a la comunicación con las personas. Este comportamiento, lejos de ser casual, se habría desarrollado a lo largo de entre 20.000 y 30.000 años de convivencia entre perros y humanos, consolidando una conexión única entre ambas especies.

El estudio, realizado con la colaboración de dueños de perros que grabaron a sus mascotas en distintas situaciones, permitió observar en qué contextos es más frecuente la inclinación de cabeza y aportó información relevante sobre sus posibles funciones en la interacción humano-animal.

Mecanismos cerebrales y hallazgos del estudio

Contrario a otros animales domésticos como gatos o hámsters, los perros desarrollaron mecanismos neuronales que replican la forma en que los humanos descifran el habla.

Estudios de imágenes cerebrales mediante resonancia magnética funcional (fMRI) mostraron que cuando un perro procesa palabras conocidas —sin importar el tono de voz—, se activa el hemisferio izquierdo de su cerebro, encargado del procesamiento lingüístico tanto en perros como en humanos. Por el contrario, palabras extrañas pronunciadas en tonos familiares activan el hemisferio derecho, especializado en la interpretación de sonidos novedosos.

La respuesta del perro con un giro de cabeza hacia la derecha ante palabras familiares podría indicar la participación del hemisferio izquierdo en el procesamiento del lenguaje, lo que respalda la hipótesis —aún en estudio— de que no se trata de un movimiento aleatorio, sino de una manifestación conductual del procesamiento del lenguaje.

El estudio incluyó cuatro escenarios grabados por los dueños: reposo, contacto visual en silencio, escucha de voces neutrales y ajenas al entorno del perro, y recepción de palabras familiares pronunciadas con entusiasmo.

El giro de cabeza fue consistentemente mayor bajo las condiciones de comunicación emocional y de lenguaje conocido. Sexton afirmó que “los perros estaban participando en algún tipo de intercambio comunicativo con sus dueños”.

La investigación indica que la inclinación de cabeza en perros está relacionada con mecanismos cerebrales específicos para interpretar el lenguaje humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Matices y variaciones según el experimento

Existen estudios que han documentado que algunos perros también inclinan la cabeza ante estímulos inesperados, como la aparición súbita de un objeto. Esto plantea la posibilidad de que el comportamiento no esté exclusivamente relacionado con el lenguaje, aunque los datos actuales apoyan que la inclinación se da principalmente en contextos de comunicación social entre perro y humano.

Entre las explicaciones posibles, la investigadora plantea la hipótesis de la “descarga cognitiva”: la idea de que el movimiento físico de inclinar la cabeza podría ayudar al perro a reorganizar o reiniciar su atención antes de procesar información novedosa. Sin embargo, los hallazgos del estudio muestran que la inclinación ocurre casi exclusivamente en situaciones de interacción social y lenguaje, por lo que esta hipótesis aún no es concluyente.

De los 103 perros incluidos en el estudio, solo alrededor de 40 inclinaron la cabeza en respuesta a los estímulos, lo que resaltó la presencia de una variabilidad individual significativa entre los animales, incluso bajo condiciones similares.

En paralelo, el equipo observó diferencias de sexo durante el experimento: los machos mostraron más inclinaciones de cabeza y mayor preferencia por el lado derecho, tendencia que podría estar relacionada con diferencias en el procesamiento del lenguaje observadas en humanos.

En las personas, los hombres tienden a emplear principalmente un hemisferio cerebral para procesar el lenguaje, mientras que las mujeres suelen distribuir la tarea entre ambos hemisferios; esta distribución podría replicarse de forma similar en los perros, indicó Sexton.

Pruebas con resonancia magnética funcional muestraron que los perros activan el hemisferio izquierdo ante palabras conocidas, similar al procesamiento lingüístico humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción humana: ternura y neotenia

Desde la perspectiva humana, la inclinación de cabeza en los perros suele interpretarse como un gesto “más lindo” o tierno. Sin embargo, la investigadora descartó que los canes realicen este movimiento de manera deliberada para resultar atractivos.

Explicó que, aunque en experimentos sociales las personas califiquen esa conducta como “más linda”, este rasgo puede vincularse a la neotenia —la retención de características juveniles como ojos grandes y rostros suaves— que los perros mantienen desde su proceso de domesticación.

“La inclinación de cabeza no es un comportamiento deliberado para resultar más atractivo. Es una manifestación externa de que el perro está procesando, pensando y respondiendo a lo que escucha”, precisó la especialista.