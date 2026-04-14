La reducción de peso mejoraría la respiración en los perros con hocico chato

La pérdida de peso supervisada en perros braquicéfalos mejora significativamente la respiración y la tolerancia al ejercicio, según un estudio de la Texas A&M University (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los perros braquicéfalos con sobrepeso presentan un riesgo elevado de dificultades respiratorias debido a la combinación de su morfología y el exceso de grasa, según un estudio de la Texas A&M University.

La investigación explora si la reducción de peso puede aliviar los síntomas respiratorios frecuentes en razas como el bulldog inglés, abriendo una posible vía no quirúrgica para mejorar su calidad de vida.

Los primeros resultados del trabajo indican que un programa nutricional supervisado favorece la entrada de aire a los pulmones, reduce el ronquido y aumenta la tolerancia al ejercicio en perros braquicéfalos con sobrepeso. Este enfoque ofrece una opción práctica para quienes no acceden a intervenciones quirúrgicas, según los investigadores responsables.

Por qué el sobrepeso perjudica a los perros de hocico corto

El síndrome obstructivo de las vías respiratorias en perros braquicéfalos afecta especialmente a razas como el bulldog inglés, bulldog francés y pug, caracterizadas por su cráneo compacto y hocico aplanado. Estas particularidades anatómicas generan vías respiratorias estrechas y dificultades para respirar, que se agravan con el sobrepeso.

El programa nutricional supervisado por especialistas reduce el ronquido y facilita la entrada de aire a los pulmones en perros de hocico corto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El exceso de grasa en cuello y pecho ejerce presión adicional, favoreciendo el colapso de las vías aéreas y dificultando la inspiración. Según la Texas A&M University, el sobrepeso incrementa el esfuerzo necesario para regular la temperatura corporal y realizar actividades físicas básicas.

Muchos ejemplares jadean en exceso o muestran fatiga tras recorridos cortos, síntomas que pueden pasar inadvertidos o ser atribuidos erróneamente a la raza.

El doctor Braiden Blatt, del College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, detalla que existen intervenciones quirúrgicas, pero no todos los propietarios pueden acceder a ellas. “Eso nos llevó a investigar la pérdida de peso y su posible impacto en la capacidad respiratoria”, explicó.

Cómo se mide el avance respiratorio en el estudio de Texas A&M

El análisis de la función respiratoria se realiza antes y después de la pérdida de peso mediante pletismografía barométrica corporal total, una técnica no invasiva que emplea una cámara con sensores para registrar los cambios de presión al respirar. Este método permite calcular el volumen real de aire que entra en los pulmones, sin incomodar al animal.

La evaluación se complementa con exámenes físicos y pruebas de tolerancia al ejercicio, asignando una calificación clínica a la función respiratoria en cada etapa. Para participar, el perro debe ser braquicéfalo y presentar sobrepeso, sin restricción de edad ni requerimiento de pureza de raza.

El sobrepeso añade presión al cuello y pecho de razas braquicéfalas, incrementando el riesgo de colapso de vías aéreas y fatiga temprana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los responsables reciben un plan personalizado de pérdida de peso, supervisado por el servicio de Nutrición Veterinaria de la universidad. El programa incluye alimentos prescritos y controles mensuales a distancia, mediante videollamadas o envío de fotografías.

La seguridad es prioritaria: se realizan análisis de sangre rutinarios para descartar enfermedades subyacentes. “Medimos lo que los dueños no pueden ver”, afirma el equipo académico de la Texas A&M University.

Resultados iniciales y testimonios de participantes

Aunque el estudio continúa y los datos definitivos no se han publicado, los resultados preliminares son alentadores. Cuatro perros han completado el programa y, según sus propietarios, han mostrado mejoras notables en la respiración tras la reducción de peso.

El caso de Jax y Tun, dos bulldogs ingleses hermanos bajo el cuidado de Felicia Beswick, ilustra el impacto del método. Jax inició el estudio con 32 kilos; sufría fatiga y dificultades para regular su temperatura incluso con poco ejercicio. Beswick implementó un sistema de comidas pesadas y premios calculados, con asesoría constante de especialistas. Tun perdió más de 4,5 kilos, mientras que Jax ya redujo unos 5 kilos.

Ahora, Jax acompaña a su hermano en las caminatas, recupera el aliento con mayor rapidez y los episodios de ronquido han disminuido considerablemente. “Corre a la puerta para recibir a los niños, algo que jamás había visto antes”, relató Beswick al periódico universitario.

La pletismografía barométrica corporal total permite medir la capacidad pulmonar de los perros braquicéfalos antes y después de perder peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros participantes reportaron mayor resistencia al ejercicio, mejor recuperación y, en algunos casos, una digestión más estable al seguir la dieta prescrita, según la Texas A&M University. Los especialistas advierten que la pérdida de peso no reemplaza siempre a la cirugía, pero constituye un recurso relevante para el manejo del síndrome respiratorio.

Blatt matiza los resultados: “Lo que estamos viendo hasta ahora es alentador, pero necesitamos más perros en el estudio para entender bien el impacto”, insistió el investigador, según la universidad.

Inscripción al programa y beneficios para los dueños

La Texas A&M University mantiene abiertas las inscripciones para perros braquicéfalos con sobrepeso, de cualquier edad, raza pura o mixta. Los animales reciben evaluaciones respiratorias completas al inicio y al final del programa, además de una estrategia nutricional supervisada por especialistas.

El seguimiento se realiza mayoritariamente a distancia, mediante controles mensuales y kits de recolección de muestras en el hogar. Los requisitos principales son que los perros no hayan recibido tratamiento antibiótico reciente (debe transcurrir al menos un mes) y sean capaces de permanecer en calma dentro de la cámara de medición.

Tras finalizar el programa, los expertos continúan asesorando a las familias para mantener un peso saludable a largo plazo. El objetivo es asegurar que estos animales puedan respirar y moverse cómodamente durante el mayor tiempo posible, meta que orienta el trabajo actual de la Texas A&M University.