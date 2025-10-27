El conmovedor adiós de Marco Antonio Caponi a su perrita Clerchu que lo acompañó 14 años

“Te amamos Clerchu... Gracias por 14 años. Te amo compañera”.

El dolor de la despedida se hizo visible cuando Marco Antonio Caponi, reconocido actor argentino, compartió en Instagram un mensaje emotivo para decir adiós a su perrita Clerchu, quien lo acompañó durante 14 años. El homenaje rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

En su publicación, Caponi relató con palabras sentidas la huella que Clerchu dejó en su vida cotidiana. “Nuestro amor estará presente siempre y no habrá una pelotita que no pique para tenerte, ni un pedacito de asado para vos. Te voy a pedir la patita tantas veces como te recuerde y me voy a dar unas vueltas por las noches, así nos sentamos en el banquito de la plaza un rato a descansar, que lindo manejar con vos en mis piernas disfrutando el viento que te daba en la cara...”, expresó el actor en la red social. Estas frases reflejaron la rutina compartida y los pequeños gestos que marcaron la relación entre ambos.

Marco Antonio Caponi conmueve con emotivo adiós a su perrita Clerchu

El mensaje de Caponi no solo evocó recuerdos personales, sino que también subrayó el papel de Clerchu como parte fundamental de su familia. “Nos vemos en el parque, compañera de años; Guardiana de Cami y Vale, tus uñas por la casa y mirada noble y sabia se queda protegiéndolos para siempre”, escribió. Así, el homenaje trascendió lo individual para abarcar el entorno familiar y la sensación de resguardo que Clerchu brindó.

El homenaje de Marco Antonio Caponi a Clerchu emociona a sus seguidores

El posteo incluyó una imagen de su perra acompañado por la canción “Todas las hojas son del viento” de Pescado Rabioso, una elección que sumó un matiz nostálgico al tributo. Caponi cerró su dedicatoria con un mensaje de gratitud y amor: “Te amamos Clerchu... Gracias por 14 años. Te amo compañera”.

Mónica Antonópulos y Marco Antonio Caponi, un amor a “tercera vista”

La historia de Mónica Antonópulos y Marco Antonio Caponi se distingue por una combinación poco convencional de intereses y circunstancias: la astrología y una noche marcada por el exceso de alcohol fueron los ingredientes que sellaron el inicio de su relación, que se mantiene sólida desde 2015. La pareja, que se conoció durante la grabación de la serie Vecinos en guerra, no experimentó un flechazo inmediato, sino que el vínculo sentimental surgió un año después, cuando ambos coincidieron nuevamente en el set de La Leona.

La historia de amor entre Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos, marcada por la astrología y una noche inolvidable

El actor nacido en Godoy Cruz el 9 de octubre de 1983, ha relatado en tono humorístico que entre él y Antonópulos hubo “amor a tercera vista”. Según recordó Caponi en declaraciones recogidas por PH Podemos Hablar, el acercamiento se produjo a partir de conversaciones sobre astrología, una disciplina que despertaba gran interés en la actriz y que lo motivó a estudiar sobre el tema. “Empezamos a charlar de Astrología porque a Mona le interesaba mucho y me puse a estudiar durante cuatro meses”, afirmó Caponi en el programa.

Mónica Antonopulos y Marco Antonio Caponi inseparables

El romance se consolidó fuera del ámbito laboral, durante las clases de astrología. La primera cita de la pareja estuvo marcada por una sucesión de bebidas servidas por un mozo que, entre chistes, no dejaba de llevarles copas. Caponi relató: “Entre la adrenalina de la noche, empezamos a comer y tomar alcohol. Al mozo le encantaba contar chistes y, cada vez que contaba uno, traía una bebida nueva. En un momento trajo un ‘coso’ al que le prendió fuego, divino”.

El actor mendocino añadió que, al regresar en auto, Antonópulos expresó: “No quiero formas”, mientras ambos se encontraban en estado de ebriedad. “Fue una noche colorida, pero no quiero dar más detalles que la ensucien o le pongan matices”, concluyó,

La pareja se casó en marzo de 2021 en una ceremonia íntima durante la pandemia

El matrimonio de la pareja se celebró de manera discreta en marzo de 2021, en pleno contexto de pandemia. La ceremonia tuvo lugar en el Registro Civil, con la única presencia de sus dos testigos y ambos cubiertos con barbijos blancos. Al regresar a su hogar, compartieron la noticia con sus hijos y luego informaron a familiares y amigos cercanos. Tres meses después, sorprendieron a sus seguidores al publicar las imágenes del evento en redes sociales.