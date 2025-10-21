Teleshow

Carmen Barbieri y un emotivo viaje en el tiempo a 50 años de su debut en la revista porteña

La histórica vedette asistió al teatro Cervantes para disfrutar del homenaje a un género en el que supo brillar. Los elogios a los nuevos artistas y el recuerdo de un linaje familiar dedicado al espectáculo

Pablo Andisco

Carmen Barbieri saludó al elenco de La Revista del Cervantes

En una noche que parece sacada de otro tiempo, Carmen Barbieri realizó su regreso a la emblemática revista porteña y fue reconocida ante una sala colmada, donde el público la ovacionó de pie como homenaje a su trayectoria en el género. Todo ocurrió entre la magia de la función teatral de La revista del Cervantes, la obra que se consolidó como uno de los grandes acontecimientos culturales de la temporada en la Ciudad de Buenos Aires, y que planea un viaje a la edad de oro de un género que siempre sabe reinventarse.

La histórica vedette fue invitada de honor y acompañada hasta el palco principal por Gonzalo Demaria, director del Teatro Nacional Cervantes. Barbieri compartió la función con amigos y colegas, y expresó que vivió “una noche a pura emoción”, mientras disfrutaba de cada momento del espectáculo. Pocos saben del tema como ella, por lo que sus palabras resuenan en su significación. Carmen Luz es representante de la tercera generación de una familia vinculada al espectáculo nacional, una dinastía encabezada por su abuelo Guillermo -histórico guitarrista de Carlos Gardel, fallecido junto a él en la tragedia de Medellín-, continuada por su padre Alfredo y que se prolonga en Federico, el hijo que tuvo con actor Santiago Bal.

Durante la función, Barbieri destacó episodios emotivos y cómicos, conmovida por las interpretaciones de Sebastián Suñé recreando a Enrique Pinti, y la de Marco Antonio Caponi en el rol de Tato Bores. También se mostró visiblemente sensibilizada con la interpretación de Alejandra Radano del tango “Yira, yira”, de Enrique Santos Discépolo y registrado por Gardel junto a Barbieri en 1931. Como parte de un espectáculo integral, también hubo lugar para las risas a partir de los números cómicos a cargo de Fabián Minelli e Iride Mockert, a quien Carmen elogió especialmente. Además, el elenco incluye artistas Carlos Casella, Monna Antonópulos, Javier Marra, Fabián Minelli, Fran Andrade, Romina Groppo, Jessica Abouchain, María Rojí y Nacho Pérez Cortés, con el acompañamiento de la orquesta del Cervantes y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea.

El aplauso de Carmen Barbieri a la Revista del Cervantes

Al culminar la función, Carmen Barbieri se puso de pie para aplaudir a los más de 60 artistas presentes en el escenario. En ese momento, Sebastián Suñé la presentó ante el público como una “artista de raza que es tercera generación de artistas”, lo que desató una nueva ovación en la sala. La propia Barbieri tomó la palabra desde uno de los palcos: “Estoy viviendo una noche a pura emoción, gracias por este tributo al género revisteril y a quienes hicieron la historia de la revista porteña y argentina”.

En el ámbito privado de los camarines, la artista saludó uno a uno a los integrantes del elenco, dedicando palabras especiales para las vedettes cómicas y reuniéndose con Monna Antonópulos, la primera vedette de la obra, además de otras figuras como Jessica Abouchain y Romina Groppo. Por su cabeza seguramente se sucedían las imágenes de su vida, los aplausos de las multitudes, el recuerdo de una vida ligada al espectáculo. Y la frase salió de lo más profundo de su corazón: “Con la Antonopulos y ustedes yo vuelvo a ponerme las plumas”.

Carmen Barbieri con el elenco
Carmen Barbieri con el elenco de La Revista del Cervantes

Corría 1975 cuando Carmen pisó por primera vez un escenario de revista, y lo hizo junto a su padre Alfredo en el teatro Lola Membrives. La obra en cuestión, Aquí se mata de Risa, presentaba figuras como Adolfo Stray, Don Pelele, Moria Casán; Vicente Rubino y Rafael Carret, entre otros. Su número consistía en imitar a Liza Minelli en Cabaret y fue el primer paso en un camino destinado a brillar. El resto es historia conocida.

Pasó medio siglo de aquel estreno y esta noche de primavera refuerza el puente entre la tradición y la renovación de la revista porteña que encarna la figura de Carmen Barbieri. El éxito sostenido de La revista del Cervantes, que registra localidades agotadas desde su estreno mayo y que sumó 18 nominaciones a los premios Hugo, impulsa el interés del público y confirma la vitalidad de un género que cuenta con exponentes históricos y nuevas generaciones de artistas que mantienen vivo su legado.

Carmen Barbieri felicitó a Alejandro
Carmen Barbieri felicitó a Alejandro Radano por su interpretación de Yira, Yira
Carmen Barbieri con Iride Mockert,
Carmen Barbieri con Iride Mockert, su favorita del elenco

