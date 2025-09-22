Día Mundial del Rinoceronte, una especie en peligro de extinción amenazada por el tráfico ilegal de cuernos

El rinoceronte, uno de los animales terrestres más grandes, enfrenta la caza furtiva y el tráfico ilegal; cada 22 de septiembre se promueven acciones para protegerlo y asegurar su futuro. (AP Foto/Schalk van Zuydam, Archivo)

El rinoceronte es uno de los animales terrestres más grandes del mundo, con un peso que oscila entre 800 y 1.400 kilos y una altura promedio de 1.70 metros.

Cada 22 de septiembre se celebra el Día Mundial del Rinoceronte, una fecha dedicada a sensibilizar sobre la grave situación que enfrentan estas majestuosas criaturas, promoviendo iniciativas de conservación, reforzando la protección legal y fomentando prácticas que aseguren su supervivencia a largo plazo en su hábitat natural.

Actualmente, según el Zoológico de Madrid, las principales amenazas para estas especies son la caza furtiva, la destrucción de su hábitat y el tráfico ilegal de sus cuernos.

Cuatro de las cinco especies se encuentran en peligro de extinción

Con solo 28,000 rinocerontes en el mundo, cuatro especies enfrentan riesgo extremo; la protección y conservación son vitales para evitar su desaparición definitiva.(WikiCommons/International Rhino Foundation)

Según la Fundación Internacional Rhino (IRF), una organización creada en la década de 1990 como respuesta a la creciente caza furtiva de rinocerontes negros en Zimbabue, a principios del siglo XX la población mundial de esta especie rondaba los 500,000 ejemplares.

Sin embargo, de acuerdo con una publicación reciente de la propia organización, se estima que actualmente quedan alrededor de 28,000 rinocerontes en el mundo.

Cuatro de las cinco especies están en peligro de extinción, según indica la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Entre ellas, tres se encuentran catalogadas como “En peligro crítico”: el rinoceronte de Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis), el rinoceronte de Java (Rhinoceros sondaicus) y el rinoceronte negro (Diceros bicornis).

Por otro lado, el rinoceronte indio (Rhinoceros unicornis) figura como “vulnerable” en la misma lista, mientras que el rinoceronte blanco (Ceratotherium simum) aparece clasificado como “casi amenazado”, lo cual significa que aunque actualmente no cumple con los criterios para ser considerado en peligro, está cerca de alcanzarlo o podría serlo en un futuro próximo.

Estas clasificaciones reflejan la urgencia de continuar los esfuerzos de conservación para evitar que estas especies, símbolo de la fauna africana y asiática, desaparezcan definitivamente de la faz de la Tierra.

Los diferentes tipos de especies que existen con su principal amenaza

Rinoceronte blanco en peligro constante; mientras el rinoceronte negro enfrenta la caza furtiva y el rinoceronte indio crece con protección, la amenaza del comercio ilegal de cuernos persiste. (Agencia Andina)

La especie con mayor número de individuos es el rinoceronte blanco, con aproximadamente 17,464 ejemplares distribuidos en 11 países de África. Sin embargo, esta especie comprende dos subespecies: el rinoceronte blanco del sur (Ceratotherium simum simum) y el rinoceronte blanco del norte (Ceratotherium simum cottoni). La última ya es considerada como funcionalmente extinta, ya que solo quedan dos hembras en el mundo.

La UICN advierte que, aunque el rinoceronte blanco está clasificado como “casi amenazado”, sigue enfrentando una amenaza constante por la caza furtiva y la demanda ilegal de cuernos, especialmente en el Sudeste Asiático, en países como Vietnam y China.

En cuanto al rinoceronte negro, se estima que quedan alrededor de 6,421 individuos distribuidos en 12 países de África. Esta población está compuesta por tres subespecies: aproximadamente 2,583 ejemplares de Diceros bicornis bicornis, 2,450 de Diceros bicornis minor y 1,388 de Diceros bicornis michaeli, mientras que una cuarta fue declarada extinta en 2011 tras no registrarse ejemplares desde 2006 en Camerún.

La principal amenaza para esta especie es la caza ilegal motivada por el comercio ilícito de cuernos, que se utilizan en la medicina tradicional china y como objetos ornamentales, según reportes del National Geographic.

Por su parte, el rinoceronte indio habita principalmente en India y Nepal, con una población estimada en unos 4,014 ejemplares. Esta especie ha mostrado un crecimiento constante en la última década, gracias a estrictas medidas de protección. Sin embargo, la caza furtiva sigue siendo una amenaza significativa, así como la presencia de especies invasoras que afectan su hábitat natural.

Tácticas de alta tecnología para proteger a los rinocerontes

Guardabosques en reserva Dinokeng monitorean a los rinocerontes mediante drones y dispositivos de rastreo, complementados con unidades caninas para protegerlos del peligro furtivo. (Pexels)

En Sudáfrica y otras regiones, las iniciativas contra la caza furtiva han incorporado tácticas de alta tecnología para apoyar el trabajo de los guardabosques.

Las reservas naturales emplean drones, equipos de vigilancia nocturna, tecnología de radar, cámaras con sensores de movimiento e inteligencia artificial para monitorear y proteger a estas criaturas, según informa The Associated Press.

En la reserva de Dinokeng, estos animales están equipados con dispositivos de rastreo que permiten a los guardabosques conocer su ubicación en tiempo real. Los patrullajes se complementan con unidades caninas especializadas, aumentando la efectividad en la vigilancia.

Sin embargo, la amenaza de la caza furtiva persiste: “Sería ingenuo pensar que la caza furtiva no es un peligro, aunque no hayamos tenido incidentes en muchos años. Siempre hay que estar al pendiente ”, advirtió un responsable del parque sudafricano en entrevista para AP.