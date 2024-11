Doug y Sully, los perros de asistencia que apoyan a la selección femenina paralímpica de hockey de EEUU

Doug y Sully son un elemento fundamental para la selección femenina paralímpica de hockey de EEUU. (@paraicehockey)

Doug y Sully, dos perros de asistencia, se han convertido en parte esencial de la selección femenina paralímpica de hockey sobre hielo de Estados Unidos, campeona del World Para Ice Hockey Women ‘s World Challenge

Estos caninos, entrenados para ayudar con tareas físicas y brindar apoyo emocional, no solo facilitan el día a día de las jugadoras, sino que también refuerzan la moral y el espíritu de equipo, acompañándolas tanto en entrenamientos como en competiciones internacionales.

Su presencia ha sido clave para el éxito del equipo, ofreciendo consuelo y estabilidad en momentos de alta presión.

Las estrellas del equipo

Los labradores brindan apoyo emocional a las jugadoras.

Doug y Sully son dos perros labradores que viajan junto con el equipo para brindar apoyo emocional a las chicas.

“Doug tiene cinco años y ha estado conmigo durante tres años y medio. Es un golden retriever, y aunque cuando no está trabajando suele estar en su propio mundo, me ayuda muchísimo con la silla de ruedas y recogiendo cosas que se me caen. Sabe abrir y cerrar puertas, encender y apagar las luces”, explica Christy Gardener en entrevista con Deutsche Welle (DW).

Christy es integrante de la selección paralímpica de hockey sobre hielo de Estados Unidos y a través de la cuenta oficial del can, Gardener comparte imágenes de su día a día. “Perro de servicio en Maine que también viaja por el mundo con su humana”, menciona la descripción del perfil.

Estos perros acompañan al equipo en cada uno de sus viajes, incluyendo los vuelos que el equipo realiza para sus competencias. “Durmió todo el vuelo a mis pies, como un niño tranquilo. Moví mis piernas para que tuviera más espacio”, recuerda Gardener.

Para varias jugadoras, la presencia de Doug y Sully, otro perro de asistencia del equipo, tiene un efecto positivo en su estado de ánimo. “A algunas les encanta acariciarlos porque las relaja; además, distrae mucho lo cariñosos y graciosos que son”, comenta Gardener.

Un animal de servicio es un perro que ha sido entrenado específicamente para ayudar a una persona con una discapacidad, ya sea física, mental, sensorial o de otro tipo, de acuerdo con la Red Nacional ADA, “primera ley integral de derechos civiles para personas con discapacidades”, según su sitio.

Estos perros realizan tareas concretas que ayudan a la persona en su vida diaria; por ejemplo, pueden tirar de una silla de ruedas, recoger cosas que se han caído, alertar sobre sonidos importantes, recordarle a alguien que tome su medicamento o incluso presionar botones en un elevador.

La victoria del equipo

El equipo ganó primer lugar y celebró en redes sociales

Skien, Noruega, fue la sede de la tercera edición del World Para Ice Hockey (WPIH) Women’s World Challenge, que se llevó a cabo del 25 al 28 de octubre, de acuerdo con la página oficial del Comité Paralímpico Internacional.

Organizado por la Asociación Noruega de Hockey sobre Hielo, el evento contó con la participación de equipos de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Equipo Europa y Equipo Pacífico.

El equipo estadounidense compartió a través de sus redes sociales que ganaron el primer lugar, mientras que Canadá y Europa ganaron plata y bronce respectivamente.

El Women’s World Challenge, lanzado en 2022, ha tenido un gran impacto al aumentar la participación femenina en el hockey sobre hielo adaptado. Desde su inicio, la representación femenina en este deporte pasó de apenas el 0.01 % al 19 %.

En la primera edición del evento en Green Bay, Estados Unidos, el equipo estadounidense se mantuvo invicto y se llevó el oro, mientras que Canadá ganó la plata y el Equipo Mundial el bronce.