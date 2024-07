La odisea de Lucy por encontrar un hogar, la pitbull fue tirada como si fuera basura en un terreno baldío

Lucy fue encontrada en Texcoco arrastrándose y bajo el riesgo de ser atropellada o atacada por otro perro. (Facebook/Espíritu Pitbull Mariana Rodríguez)

Lucy es una pitbull anciana que durante mucho tiempo fue víctima de maltrato y abuso animal. A su auxilio acudió Mariana Rodríguez, fundadora de Espíritu Pitbull, organización de rescate independiente de la Ciudad de México, México, encargada de salvar a caninos en condiciones de calle y maltrato extremo.

Según informó Rodríguez en una publicación de Facebook a mediados de junio, Lucy tiene un “problema severo en sus articulaciones” y sufre de una displasia que “avanzó tanto” que le arrebató la movilidad. Fue vista por primera vez arrastrándose por la ciudad de Texcoco.

“Lo más seguro es que la fueran a tirar al lugar para no hacerse cargo de ella”, explicó la fundadora del rescate antes de lamentar que muchos perros que alcanzan la vejez son “tirados como si fueran basura” durante la etapa en la que “más nos necesitan, donde debemos de quererlos mucho, protegerlos y prepararlos para darles una despedida con amor y dignidad”.

De un terreno baldío a la oportunidad de una nueva vida

Actualmente la pitbull está en busca de un nuevo hogar donde pueda pasar el resto de su vida en compañía de dueños amorosos.

Rodríguez calificó a las personas “que hacen estos actos contra los viejitos enfermos” como “monstruos”. En aquel post del 18 de junio, informó que Lucy permanecería internada en la veterinaria, pues necesitaba de medicamento para el dolor. “No sé cómo pudo resistir hasta ese grado sin atención”, admitió.

“Es una ‘viejita’ de unos 12 años, es muy cariñosa y agradecida, controla esfínteres, por ahora no camina, pero tal vez en una casa con los cuidados pueda levantarse, por favor no me dejen sola con esta pequeñita”, añadió Rodríguez en la publicación.

La suerte de Lucy parecía cambiar, en la calle corría el riesgo de ser atropellada o de que otro perro la atacara. Su situación hacía imposible que pasara el tiempo en una jaula, por lo que Rodríguez solicitó el apoyo de sus seguidores para encontrare un hogar “donde pasar los últimos meses de su vida”.

“Necesito un hogar para Lucy, dos personas comentarios que daban uno temporal, pero cuando las contacté desaparecieron, porque siempre pasa esto con los viejitos enfermos, es como si la gente tuviera miedo”, lamentó la fundadora de Espíritu Pitbull.

La publicación estaba acompañada por un video, donde se observaba cómo la mascota luchaba por avanzar arrastrándose con sus dos patas delanteras. “Aún no hay hogar para Lucy”, fueron las palabras que se leían en los subtítulos del clip.

Poco tiempo después, Rodríguez compartió que, gracias a una serie de estudios, los médicos averiguaron que Lucy estaba bien de salud, sin embargo, necesitaba de “un medicamento muy caro” para ayudarle a disminuir el dolor de sus articulaciones.

La pitbull no sólo requiere de medicamentos para mejorar su calidad de vida, también necesita una silla de ruedas para poder caminar que, de acuerdo con la fundadora del rescate independiente, fabrican en Estados Unidos y es “muy costosa”.

“Sé que aquí en México hay otras opciones más baratas que ya usé con otros perritos, pero no son las adecuadas para el padecimiento de Lucy”, aseguró.

Rodríguez afirma que la mascota “tiene muchas ganas de vivir” y que pasó de arrastrarse en un terreno baldío de Texcoco a tener “la oportunidad de una nueva vida”.

No merece pasar más días en soledad

Gracias a la ayuda de Mariana, el futuro de Lucy mejoró, aunque todavía busca un hogar.

A principios de julio, el destino de Lucy pareció tomar un rumbo mejor, alguien estaba interesado en darle un hogar temporal, pero no fue así.

“La saqué (a la pitbull) de la veterinaria porque supuestamente ya tenía hogar, estaba muy emocionada por mi chiquita, pero me la dejaron colgada, no hagan esas cosas”, lamentó la dueña de Espíritu Pitbull.

Después de este trago amargo, Lucy aún busca un hogar “lleno de amor donde disfrutar de sus últimos meses de vida y olvidar que fue abandonada a su suerte”, según escribió Rodríguez en la actualización más reciente del estado de la pitbull.

“Su tiempo en un hogar temporal se acaba y no merece pasar más días en soledad”, aseveró su rescatista.