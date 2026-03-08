Tecno

Crean un dispositivo con inteligencia artificial que promete conectar mascotas y dueños en tiempo real

El nuevo sistema, denominado PetPhone, utiliza sensores, GPS y algoritmos avanzados para interpretar gestos y movimientos de los animales, ofreciendo notificaciones automáticas y facilitando la interacción a través de una aplicación móvil

El dispositivo busca fortalecer el vínculo y la comunicación entre personas y mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una empresa tecnológica de Singapur presentó en el Mobile World Congress de Barcelona un dispositivo portátil para mascotas que promete transformar la interacción entre animales y personas. El sistema, llamado PetPhone, utiliza inteligencia artificial, sensores de movimiento y GPS para facilitar la comunicación entre el animal y su dueño. El sistema se coloca en el cuerpo de la mascota y se conecta a una aplicación móvil, permitiendo a los usuarios monitorear la ubicación y la actividad de sus animales en tiempo real.

De acuerdo con información publicada en Euronews, la firma desarrolladora uCloudlink, diseñó el dispositivo para interpretar movimientos específicos de la mascota y convertirlos en avisos o llamadas automáticas al propietario. Por ejemplo, si un perro salta tres veces en seis segundos, el PetPhone puede iniciar una llamada al teléfono del dueño. Otros movimientos, como girar sobre sí mismo, activan notificaciones que indican necesidades básicas, como hambre o sed.

La aplicación móvil asociada al PetPhone también permite a los dueños llamar al dispositivo, reproducir música para sus mascotas o recibir actualizaciones sobre su estado. El GPS y el seguimiento de movimiento ofrecen información precisa sobre la ubicación, el nivel de actividad y los hábitos del animal.

Tecnología de inteligencia artificial y personalización

El sistema permite personalizar alertas y recibir señales directas desde el animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, los desarrolladores afirman que el sistema de inteligencia artificial reconoce patrones de comportamiento y los traduce en señales comprensibles para las personas. Jeff Chen, consejero delegado y fundador de uCloudlink, explicó que el objetivo es crear un “lenguaje” adaptado a cada mascota. El dispositivo asigna acciones específicas a notificaciones concretas en la aplicación, lo que amplía las formas de comunicación más allá de la vigilancia tradicional.

La empresa destaca que el innovador sistema busca superar la simple monitorización mediante cámaras y localizadores. El mismo pretende permitir una interacción bidireccional, en la que el animal puede solicitar atención, comida o compañía a través de gestos predefinidos. Los usuarios pueden personalizar los avisos y adaptar el dispositivo a las preferencias de su mascota.

En consecuencia, la tecnología abre nuevas posibilidades para el cuidado y el bienestar animal. La opción de enviar música o mensajes desde la aplicación refuerza el vínculo afectivo entre dueños y mascotas, especialmente en situaciones de ausencia prolongada o viajes.

Aplicaciones prácticas y desafíos

Además, el PetPhone incorpora herramientas de gestión y seguridad. El GPS permite rastrear a la mascota en caso de extravío y registrar rutas habituales de paseo. El seguimiento de actividad ayuda a detectar cambios en el comportamiento, lo que puede alertar sobre problemas de salud o estrés.

El sistema utiliza inteligencia artificial y GPS para rastrear la ubicación y actividad del animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa asegura que el dispositivo mantiene la privacidad de los datos y utiliza protocolos de seguridad para proteger la información personal de los usuarios. Sin embargo, especialistas advierten que la recopilación continua de datos plantea desafíos en términos de protección y uso responsable de la información.

Perspectivas de la comunicación animal-tecnológica

El lanzamiento de PetPhone marca una nueva etapa en la relación humano-animal. La posibilidad de que una mascota inicie una llamada o envíe una señal a su dueño representa un avance significativo en el campo de la tecnología aplicada al bienestar animal. Empresas y expertos prevén que la integración de inteligencia artificial, sensores y conectividad enriquecerá la experiencia de convivencia con mascotas en los próximos años.

El desafío principal reside en adaptar el dispositivo a diferentes especies, tamaños y personalidades, así como garantizar la seguridad y la eficacia de la comunicación. El desarrollo de lenguajes personalizados para cada animal y la mejora en la interpretación de movimientos y gestos serán claves para la adopción masiva de este tipo de tecnología en el futuro.

Por último, el avance de la inteligencia artificial aplicada a animales de compañía refleja la tendencia global hacia dispositivos inteligentes en el hogar. Los desarrolladores de PetPhone consideran que la tecnología puede integrarse en la vida cotidiana de las familias, brindando mayor tranquilidad y un cuidado más personalizado.

