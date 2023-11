La faceta poco conocida de Leonardo da Vinci como protector de animales

Asociaciones protectoras de los derechos animales como PETA le han adjudicado el título de "uno de los primeros animalistas de la historia". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obras como La Gioconda y La Última Cena son algunas de las obras más famosas de Leonardo da Vinci, sus complejas pinturas y sus intrincadas invenciones le otorgaron un lugar especial en la historia. Además de ser extremadamente talentoso, fue multifacético y desempeñó distintas profesiones como la paleontología, arquitectura, escultura, música, poesía, urbanismo y filosofía, entre otras.

Pero, además de desenvolverse con éxito en diferentes aspectos, el aclamado inventor florentino fue un ávido amante de la naturaleza y una persona grandiosa en términos de integridad y sensibilidad sobre las cuestiones morales hacia los animales.

El filósofo italiano se involucró, de manera brillante, en muchos campos del conocimiento y, a partir de sus escritos y de lo que sus primeros biógrafos escribieron sobre él, se puede saber más sobre la negativa de da Vinci a consumir animales y su reconocimiento de la crueldad que supone maltratarlos.

En años anteriores, asociaciones como la People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) han retomado la filosofía del multifacético inventor florentino, recalcando la importancia que tuvo su pensamiento sobre la crianza de fauna cuyo destino final es ser utilizados para consumo humano, y sus ideas respecto al maltrato animal e incluso le adjudican el título de ser “uno de los primeros animalistas de la historia”.

El lado animalista de Da Vinci

Además de desarrollarse en distintas ramas del conocimiento, Da Vinci era un ávido amante de la naturaleza y un ferviente protector de los derechos de los animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jean-Paul Richter fue un historiador de arte alemán conocido por ser la primera persona en descifrar los escritos de Leonardo da Vinci, quien escribió que, gracias a un pasaje de una de las primeras cartas de Andrea Corsali a Giuliano de Médici se puede intuir que el inventor italiano era vegetariano. En la carta se lee: “Ciertos infieles hindúes no se alimentan de nada que contenga sangre, ni permiten que entre ellos se haga daño a ningún ser vivo, como nuestro Leonardo da Vinci”.

Los escritos de Richter sobre la vida de da Vinci no es lo único que existe referente al estilo de vida vegetariano del florentino. En 1550 Giorno Vasari, arquitecto y escritor italiano considerado como uno de los primeros historiadores del arte, escribió que Da Vinci “sacaba a los pájaros con su propia mano de sus jaulas y, habiendo pagado por ellos lo que pedían, los dejaba volar por los aires, devolviéndoles la libertad perdida”.

Historiadores señalan que prefería vestirse de lino en lugar de usar animales muertos, y consideraba grotescas algunas herramientas hechas de animales.

Incluso se pronunció respecto al tema del robo de la miel a las abejas y escribió que “muchas serán cruelmente despojadas de sus provisiones, de su alimento, serán sumergidas y ahogadas por personas carentes de razón”.

El italiano afirmaba fervientemente que somos animales y que “no tenemos ningún derecho otorgado por Dios a comer a nuestros semejantes”.

Pensamientos de Da Vinci sobre la crueldad animal

Sus contemporáneos afirman que Da Vinci compraba pájaros únicamente para liberarlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Da Vinci en múltiples escritos se pronunció en contra del uso de los animales para diferentes cosas, como consumo, trabajo y su explotación en general.

Una de las frases célebres respecto a matar animales para alimentarse de ellos expresa: “Rey de los animales, como tú lo has descrito, más bien diría rey de las bestias, siendo tú el mayor, porque te has ahorrado matarlos para que te den sus hijos en beneficio de la garganta, de la cual has intentado hacer un sepulcro para todos ellos”.

Da Vinci expuso también su pensamiento sobre los argumentos que decían que si uno dejaba de comer animales por cuestiones éticas, por motivos similares debería estar obligado a dejar de comer plantas:

“Aunque la naturaleza ha dado sensibilidad al dolor a los organismos vivos que tienen la capacidad de moverse para preservarse así los miembros que en este movimiento están sujetos a disminuir y destruirse, los organismos que no tienen ninguna capacidad de movimiento no tienen que encontrarse con objetos opuestos, y las plantas en consecuencia no necesitan tener sensibilidad al dolor, por lo que si se las rompe no sienten angustia en sus miembros como los animales”.