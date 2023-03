Como el Medio Metro, el chihuahua Maylo baila al son del puro cabeceo

Estas mascotas se han vuelto tendencia en Tiktok después de que fueron grabados mientras bailaban al son de Sonido el Pirata (TikTok)

Maylo, un perro chihuahua que fue caracterizado como el Chavo del 8, se convirtió en la sensación en TikTok después de ser grabado mientras bailaba al son del distinguido Sonido Pirata Paya y Paka, un sonidero mexicano que se volvió viral en los últimos meses, por su particular forma de animar los shows.

Con un sombrero amarillo hecho de plástico y una banda roja que cruza por su torso, como el famoso personaje de la serie de televisión mexicana de los 70, el canino baila direccionado por su dueña, mientras suena “aviéntale el puro cabeceo al cuervo, mira cuervo, puro cabeceo, puro cabeceo” de la voz de Julian Ramírez “El Pirata”.

La publicación en la plataforma china ha alcanzado más de 10.4 millones de vistas, 1.4 millones de likes y casi 9.000 comentarios. Los usuarios recibieron de gran manera al canino que, al parecer, no le gusta tanto salir a cámara.

TE PUEDE INTERESAR: Qué raza es el perro de los memes de Elon Musk, dueño de Tesla

Adoptado pero a qué costo

Maylo el chihuahua ha protagonizado diferentes videos en el perfil de TikTok de su dueña (Captura de Pantalla TikTok)

Maylo ha salido en más de un clip en el perfil de Ayline071007, en la mayoría de ellos está bailando de forma graciosa aprovechando los efectos y los sonidos que hay en la red social. Aunque en la cuenta también ha salido otro perro y un gato, el chihuahua fue quien se llevó todos los reflectores.

“Yo si hago eso con mi perro, no vivo para contarlo”, “con croquetas pero a qué costo oigame”, “el chihuahua me hizo el día de hoy, me enamore del perrito” y “cuidado que lo demandan”, fueron los comentarios con más interacciones en la publicación.

El can es un chihuahua cabeza de manzana, por este motivo es de tamaño pequeño con una cara redonda y un hocico chico. De acuerdo con American Kennel Club, una organización estadounidense que se encarga de registrar a los perros con pedigree, esta raza tiene una gran personalidad y a pesar de ser compactos tiene una actitud de terrier.

TE PUEDE INTERESAR: Video: Levi, el perro que sueña con ser un gato

Los otros medio metro

Los gatos también se han subido a la tendencia de bailar como el Medio Metro en TikTok (Captura de Pantalla TikTok)

El paso del chavito, el cabeceo, de la patadita y el maniquí son algunos de los bailes más emblemáticos que realizó el personaje del Medio Metro en los sonideros, lo que provocó que en TikTok los dueños de mascotas subieran a sus compañeros de vida replicando al personaje.

Yisus Saavedra, un diseñador de filtros para TikTok, realizó uno que identifica el rostro de los gatos y le pone un sombrero virtual como el del Chavo del 8, lo que generó que muchos felinos protagonicen otros clips con la música sonidera.

Tucita, Lu, Blanquita y Akira son algunos de los félidos que han protagonizado dichos videos. Según cifras de TikTok, se han realizado más de 20.100 clips con este filtro, por lo que se ha convertido en una de las tendencias más vistas en la plataforma.

TE PUEDE INTERESAR: Un giro del destino: Maxx iba a ser sacrificado por ser un gato viejo, pero la vida le sonrió

Sonido Pirata

Sonido Pirata es una agrupación musical que se volvió viral en TikTok por la particular forma en la que realizan sus shows (Facebook/Sonido pirata)

De acuerdo con información publicada en su página de Facebook, el equipo de sonido musical se creó en 2020 y está liderado por Julián Ramírez, el animador y quien porta un sombrero de pirata durante los shows.

El grupo estaba integrado en sus inicios por personajes como “El Bocho”, “Cholondrina” y el “Medio Metro”, sin embargo la polémica en torno a los pagos provocó que éste último se saliera de la agrupación.

José Eduardo Rodríguez, quien interpretaba al Chavo del 8, registró el nombre artístico del “Medio Metro”, después de que fuera sustituido por un joven identificado como Jonathan.

La mayoría de los usuarios de Twitter, Facebook y TikTok catalogaron dicha acción como una traición, puesto que consideraron que El Pirata fue quien lo llevó a la fama. Entre una serie de polémicas, el nuevo Medio Metro también se salió del grupo, aunque seguirán colaborando de manera independiente.