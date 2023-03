Un giro del destino: Maxx iba a ser sacrificado por ser un gato viejo, pero la vida le sonrió

Maxx resultó ser un gato muy cariñoso al que le gusta platicar con su nueva dueña (Instagram maximilian_theorange_chillin)

Maxx un felino atigrado en muy buen estado de salud fue dejado por su primer dueño en una clínica veterinaria cuando cumplió 16 años. El señor pidió a los médicos que “de favor” le aplicaran la eutanasia al gato, sin ningún motivo de por medio, lo que causó incertidumbre en los trabajadores del lugar.

El gato se encontraba en muy buen estado de salud y no tenía marcas externas, ni síntomas de que tuviera algunos problemas o maltrato animal, simplemente fue abandonado por su dueño. Una de las trabajadoras se conmovió por la historia del animal y pidió a sus jefes unos cuántos días para acomodarlo en otro hogar.

Lahmia Marreal Marano, una joven que vive en Dallas, Texas, se convirtió en la nueva dueña de Maxx, después de que su amiga le mandara la foto “mirándola fijamente y con una cara de adóptame”. Su amiga le explicó que una persona lo había dejado para que lo pusieran a dormir, sin embargo estaba en perfecto estado de salud.

Maxx encuentra hogar

Al principio su nueva tutora no estaba buscando adoptar a un nuevo gato, pero decidió que las cosas no planeadas a veces son mejores (Instagram maximilian_theorange_chillin)

En una entrevista para el periódico digital The Dodo, Lahmia comentó que tras enterarse que el gato necesitaba una casa urgente decidió adoptarlo, por lo que se subió lo más rápido posible a su auto y se dirigió a la clínica.

“Ese jueves, me dijeron que si Maxx no encontraba un hogar, lo pondrían a dormir a pedido del propietario. Simplemente no podía dejar que eso sucediera, conduje una hora y media para buscarlo”, detalló la Lahmia Marreal.

En ese momento la mujer no tenía entre sus planes tener otro gato, pero sabía que necesitaba ayudarlo y consideró que las mejores cosas que pasan en la vida a veces no son planeadas. En su primer encuentro con Maxx, él estaba un poco apático y maullaba demasiado, pero entendió al poco tiempo que ella iba a ser su salvadora.

El anterior dueño de Maxx se quejó de que el felino tenía una actitud nefasta, pero resultó ser todo un amor de gato (Instagram maximilian_theorange_chillin)

Cuando intentó cargarlo el gato le respondió con “un golpe” en la cabeza, ese fue el momento en el que Lahmia consideró que estaban destinados a vivir juntos un buen rato.

Una actitud especial

De acuerdo con información de The Dodo, el primer dueño de Maxx se quejó sobre el comportamiento que tenía el felino en su casa y soltó una larga lista de acciones molestas que hacía el animal, pero lo extraño de la situación es que una vez que llegó a la casa de Marano, el gato tenía un comportamiento perfecto.

La dueña del felino relató que éste se adaptó muy rápido a su nuevo hogar e incluso encontró de inmediato su lugar favorito: el fregadero. Marano detalló que a veces platican y tienen charlas muy largas, que uno de los pasatiempos favoritos de Maxx es maullar todo el tiempo y parece que entiende que con ella está a salvo.

El felino ya cumplió 17 años y continúa con su dueña Lahmia, quien comparte en redes sociales las travesuras que realiza el gato (Instagram maximilian_theorange_chillin)

Tras adoptarlo, Lahmia abrió una cuenta de Instagram en la que comparte las novedades y travesuras que realiza el gato de ahora 17 años. Maximilia_theorange_chillin es el user de la cuenta, actualmente tiene 1.243 seguidores, esporádicamente comparte reels o fotos del felino.

En su más reciente publicación se puede apreciar a la mascota buscando el cariño de su dueña. Actualmente convive con un cachorro de felino de color blanco y un pit bull negro de servicio.

Anicom Holdings, una compañía de seguros para mascotas japonesa, reveló en una investigación realizada en 2022, que los animales como los perros y gatos han aumentado de manera considerable su esperanza de vida.

“Se cree que los perros y gatos son más longevos gracias a que gozan de unas condiciones de vida más saludables”, aseguró la empresa en su estudio “El Libro blanco de los animales domésticos”.