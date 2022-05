Por qué los soldados LGBT+ de Ucrania llevan la insignia de un unicornio en sus uniformes

Oleksandr Zhygan y Antonina Romanova, integrantes de la Defensa Territorial, son pareja y llevan la insignia del Unicornio en sus uniformes. (REUTERS)

Mientras los combatientes voluntarios Oleksandr Zhuhan y Antonina Romanova empacan para regresar al servicio activo, contemplan la insignia del unicornio que le da a su uniforme una colorida distinción, que representa su estatus como pareja LGBT+ dentro del Ejército ucraniano.

Los miembros de la comunidad LGBT+ de Ucrania que se inscriben para repeler la invasión rusa han comenzado a coser la imagen del animal mítico en sus charreteras justo debajo de la bandera nacional.

La práctica se remonta al conflicto de 2014 cuando Rusia invadió y luego anexó la península de Crimea de Ucrania, “cuando mucha gente dijo que no había personas homosexuales en el ejército”, explicó el actor, director y profesor de teatro Zhuhan mientras él y Romanova se vestían de gala. su apartamento para su segunda rotación de combate de tres meses.

“Así que ellos (en referencia a la comunidad LGBT+ de Ucrania) eligieron el unicornio porque es como una criatura fantástica ‘inexistente’”.

Zhuhan y Romanova, que se identifica como una persona no binaria y se mudó a la capital desde Crimea después de ser desplazada en 2014, se conocieron a través de su trabajo teatral. Ninguno de los dos estaba entrenado en el uso de armas pero, después de pasar un par de días escondidos en su baño al comienzo de la guerra, decidieron que tenían que hacer algo.

Oleksandr Zhygan se emociona al hablar sobre los padecimientos a causa de la invasión rusa a Ucrania (REUTERS)

“Solo recuerdo que en cierto momento se hizo evidente que solo teníamos tres opciones: o escondernos en un refugio antiaéreo, huir y escapar, o unirnos a la Defensa Territorial. Elegimos la tercera opción”, dijo Romanova. Para Zhuhan y Romanova, su vocación les da un sentido adicional de responsabilidad.

“Porque lo que Rusia hace es no solo tomar nuestros territorios y matar a nuestra gente. Quieren destruir nuestra cultura y no podemos permitir que esto suceda”, dijo Zhuhan.

La convivencia con los otros soldados

El primer período de servicio alrededor de Mykolaiv en el sur de Ucrania, a unos 135 km del puerto de Odesa, cambió sus vidas. Lucharon en la misma unidad y lo encontraron aterrador, Zhuhan contrajo neumonía, pero, dice la pareja, sus compañeros de lucha los aceptaron. “No hubo agresión, ni intimidación... Fue un poco inusual para los demás. Pero, con el tiempo, la gente comenzó a llamarme Antonina, algunos incluso usaron mi pronombre ella”, dijo Romanova.

Hubo muchas palmadas en la espalda cuando se unieron a su nueva unidad en la estación central de Kyiv para un segundo período de tres meses. Algunos miembros del equipo Zhuhan y Romanova sabían, pero los comandantes no estaban en la estación. “Estoy un poco preocupado por eso”, dijo, y el estado de ánimo se volvió más sombrío a medida que la unidad se dirigía hacia su tren al caer la noche. “Sé que en algunas unidades, las reglas son más estrictas... No fue así en nuestra (primera) unidad”.

Manifestantes del colectivo LGBT+ protestan contra la invasión rusa en la ciudad de Kiev.

La inquietud desaparece cuando un comandante deja en claro su negativa a tolerar la homofobia, y un oficial de mayor rango dice que lo único importante en la línea del frente es ser un buen luchador , dijo Zhuhan posteriormente por teléfono.

Pero otro miedo permanece. “Lo que me preocupa es que, en caso de que me maten durante esta guerra, no permitirán que Antonina me entierre como quiero que me entierren”, dijo Zhuhan. “Prefieren dejar que mi mamá me entierre con el sacerdote leyendo oraciones tontas. Pero soy ateo y no quiero eso”.

Desde los días previos a la invasión, las personas gays, lesbianas y trans de Ucrania habían expresado un gran temor de que Putin capture el país e impusiera las políticas homofóbicas y transfóbicas que ha establecido en Rusia, y que han creado un verdadero régimen de terror para los ciudadanos rusos de la comunidad LGBT+.

Putin codificó el año pasado en la Constitución la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, casi diez años después de aprobar la llamada “ley contra la propaganda homosexual”, que en la práctica ha borrado de la vida pública a las personas LGBT+ en Rusia. El dictador ruso también ha respaldado al actual regimen en Chechenia, donde se ha reportado la existencia de campos de exterminio de personas LGBT+.

Esta incertidumbre ha llevado al exilio a centenares de miles de ucranianos del colectivo diverso -aunque la mayoría se ha quedado para pelear contra los agresores rusos, como aseguró a Infobae Lenny Emson, director ejecutivo de Kyiv Pride, la principal organización LGBT+ del país.

SEGUIR LEYENDO: