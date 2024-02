¿Los amores profundos son siempre largos? Historias de pasiones prohibidas y fugaces para descargar gratis

Juanita vivía un noviazgo perfecto con Martín y ese fin de semana largo se habían propuesto disfrutar en el campo familiar de él. Normas estrictas para cuidar las buenas formas: los novios, por no estar casados, debían dormir en cuartos separados. Esa regla la supieron transgredir.

Sin embargo, esa no fue la máxima trangresión. Las miradas entre Juanita y su suegro empezaron a ser frecuentes y fogosas. Después vinieron los roces y los encuentros a escondidas. Entre el placer y la lujuria, Juanita se dijo “basta de romances tradicionales”. ¿Se puede amar al suegro?

¿Y al pediatra de tus hijos? ¿Y al novio de tu hija? ¿Y si encontrás ese sentimiento noble en tu cuñado? Pero el fuego abrasador de estos amores intensos suele consumirse tan rápido como llegó. Y miles de historias de este tipo abundan en el mundo.

Estas son algunas de las historias que incluyen (Des) amores breves 1 y 2. Historias de romances sin destino, de la reconocida periodista y escritora Carolina Balbiani, y que ahora se pueden descargar gratis desde Bajalibros. Los libros, lejos del amor con final feliz, recogen esos fugaces y egoístas relatos de pasión donde el amor fue corto pero arrollador. ¿Quién dijo que el amor profundo es eterno?

Una pareja puede temblar apenas aparece otra pasión romántica en uno de los enamorados. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

(Des) amores breves 1 y 2 recogen veinte historias ―diez en cada libro―basadas en hechos reales que pasaron por la pluma y la ficcionalización de Balbiani. Pero, ¿qué hay detrás de la fugacidad de un amor prohibido? La aventura, quizá, que disfraza el desamor.

La periodista es una de las firmas más importantes y prestigiosas de Infobae, narrando desde los crímenes más aberrantes a amores reales. Nacida en Buenos Aires, Balbiani trabajó desde 1983 hasta 2019 en Editorial Atlántida: primero en la revista Gente y, luego, en los títulos Para Ti, Show On y Chacra. También es autora de los libros exclusivos de Leamos El día que me mataron, True Crime. 30 casos policiales que conmocionaron al mundo. Si hay alguien que sabe contar historias de todo tipo es ella.

(Des) amores breves 1 y 2 parten de varias ideas interesantes en torno al amor. En primer lugar, los relatos en esta colección desmitifican la cuestión del tiempo y de la longitud de las relaciones. ¿Los vínculos largos implican que es un amor más verdadero, profundo y real? Según las historias que narra Balbiani, la brevedad no implica que no sea amor.

Estos relatos cortos pero potentes radiografían los peligrosos claroscuros del sentimiento más noble y complejo. Los personajes que la periodista construye exploran cómo transitan un cóctel explosivo de emociones, donde las promesas y caricias se entremezclan con el llanto y la traición. Una montaña rusa emocional plagada de contradicciones.

Así, las historias de (Des) amores breves 1 y 2, que se pueden descargar gratuitamente de Bajalibros, son aventuras de amor políticamente incorrectas, plagadas de mentiras y negación, tan comunes en cualquier mesa de café pero tan difíciles de asumir cuando somos sus protagonistas. Relatos sobre espejismos amorosos que ciegan con su fulgor, hasta que la realidad golpea de frente.

Buscar el amor siempre

El amor no tiene edad. (Imagen ilustrativa Infobae)

La pasión amorosa tiene un poder embriagador, capaz de cegarnos y hacer que sintamos estar viviendo un romance único e incomparable. Nos dejamos arrastrar por un torbellino de emociones donde nada importa salvo ese ser que nos atraviesa el alma como un rayo.

Adrenalina y el cuerpo electrizado de deseo. En el fragor del momento nos lanzamos al vacío sin pensar en las consecuencias. Tampoco en un vuelco inesperado hacia el desamor.

“El amor llegó como una bola de fuego, a pesar de que ambos suponían ya apagadas todas las brasas”, escribe Balbiani en el relato “Tiempo de descuento”, una historia sobre un amor fugaz entre adultos mayores. Él, más de setenta; ella, sies años más que él. Lo que empezó como una buena amistad de vecinos y juegos de cartas, terminó bajo las sábanas con la fogosidad -inesperada para ellos- de cuando estaban en sus veintes. “Me siento de quince”, le dijo ella a su hijo mayor.

Carolina Balbiani en el stand de Leamos - Bajalibros en la Feria del Libro de Buenos Aires. (Gustavo Gavotti)

“Pero, como en todos los aspectos de la vida, el exceso de ilusiones trae siempre aparejada la decepción. Es inevitable. Juan resultó a la larga y a la corta un poco pelmazo. Demostró ser celoso y se empezó a sentir un poco el propietario de su novia”, se lee y concluye: “La edad, después de todo, es una entelequia”. Sin embargo, el corto plazo de este romance no le quita la intensidad.

En “Piedad, amor y confusión”, la periodista relata la historia de Teresita, una chica de 24 años que, tras convencerse por una amiga, comienza a hacer voluntariado solidario en un hospital de personas con discapacidad. Así conoció a Tomás, un joven huérfano con una sonrisa irresistible, que a los 16 años una bala perdida le había partido en dos la columna vertebral. Pero algunos secretos instalaron un mar de lágrimas y decepciones. “Después de todo, determinar qué fue amor y qué no puede ser una eterna y estéril discusión”, escribe Balbiani.

El fuego eterno

(Des) amores breves 1 y 2 exhuda sensualidad y lujuria, que parten de historias de la vida cotidiana, de situaciones que cualquiera podría atravesar. Y si hay algo que también caracteriza los relatos de estos libros son los romances prohibidos.

Por ejemplo, en “El marido de la mejor amiga”. ¿Qué sucede cuando es tu amiga de toda la vida, la más leal y fiel la que termina envuelta en las sábanas con tu flamante marido? Hacía meses que Adela y Eduardo se encontraban a escondidas de Martha y no les importaba. Haber sido la confidente le había permitido saber cómo complacer al esposo de su amiga en la cama y en todos los espacios. Pasiones desbocadas, engaños y secretos peligrosos. Lo que no sabían era que Martha era capaz de todo.

Basadas en hechos reales, Balbiani cuenta historias en las que el amor apareció de manera inesperada e irrefrenable. (Imagen ilustrativa Infobae)

Pensemos otro caso de relaciones con personas casadas o comprometidas. Balbiani vuelve a escribir sobre ellos y advierte que los finales felices nunca fueron posibles.

“El día en que Ana conoció a Lucas no le importó el anillo que delataba matrimonio en el dedo izquierdo. Estaba de vacaciones en Chile, ya tenía 37 años, era Año Nuevo y pensó en darse una alegría”. Así empieza “El sustituto perfecto”, una historia de sexo desenfrenado y clandestino. Pero ella quería más: una vida de pareja. No podía sacarse a Lucas de la cabeza ni el fuego de sus cuerpos pero era tan solo un recuerdo. ¿Un clavo puede sacar a otro, como dice el dicho? A veces, los amores no tienen destino.

Los relatos de Balbiani ―estoy segura― generan identificación y nos hacen pensar en los casos cercanos a nosotros que atravesaron algunas de estas situaciones. ¿Acaso no existe esa madre de una amiga que terminó con el novio de su hija? Una confianza demasiado estrecha que llevó a las caricias prohibidas y ritmos frenéticos. “¡Qué lástima no tener veinte años menos!”, le dijo Mercedes a su yerno.

Leer los cuentos de (Des) amores breves 1 y 2 también llama a la reflexión. Porque, en ocasiones, cuando creemos amar al otro, solo estamos mirando nuestro propio reflejo, embelesados con nuestro ego. El mito de Narciso sobrevive en nuestros corazones, recordándonos que el amor también puede ser una prisión.

Los libros traen historias que se suman a la interminable búsqueda humana de amor verdadero. Instantáneas de un sentimiento tan infinito como falible, capaz de tocarnos el cielo para después hundirnos en el fango. Porque amar es abrazar la luz, pero también aceptar la oscuridad.

Quizás porque el sentimiento no echó raíces o porque confundimos lujuria con amor verdadero, los fugaces idilios de (Des) amores breves 1 y 2 acabaron tan pronto como llegaron. Sus finales felices no fueron posibles. Pero dejaron heridas emocionales de largo alcance, una resaca amarga tras la euforia pasajera.

Historias para meditar sobre lo volátil e impredecible del amor, y recordar que no todo lo que brilla es oro en las relaciones. A veces, solo un espejismo en el desierto.