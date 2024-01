La cruel historia de dos marginales condenados al abismo, escrita por el último Nobel de Literatura, Jon Fosse

En "Trilogía", Jon Fosse escribe la historia de una pareja que está a punto de tener un bebé en el peor de los escenarios.

No soy mucho de los premios que otorga la Academia Sueca. Bah, de ninguna academia. La vida me dijo que los galardones nunca fueron garantía de nada. ¿O sí? Qué sé yo. Lo cierto es que, con el paso de los años, dejé de interesarme por la literatura premiada. Y un poco la desilusión y otro poco el hastío fueron lo que me llevó a elegir los desconocidos, los autores que andan por ahí sin que nadie se entere. Así, y por largo rato, exploré el enorme y sorprendente mundo de la literatura de los nadies, de ninguna parte, la cual ocupó mucho de mi tiempo y de mi gusto por los libros. Y la pasé súper bien.

Pero claro. Cuando te empiezan a preguntar si leíste a tal o cual y que cómo que no y todo eso, me llevó de nuevo a tener que ceder. Y, al igual que me pasó con Annie Ernaux en 2022, fui a la librería, con cierto escepticismo, y finalmente compré Trilogia de Jon Fosse. Y otra vez caí en la trampa de leer un “multipremiado”. Y está bien.

Como sea, Trilogía lo escribió en 2014, y en 2015 recibió el Premio de Literatura del Consejo Nórdico por esta antología compuesta por La vigilia, Los sueños de Olav y El cansancio. Son 160 páginas de narrativa noruega que cuentan la historia de amor de Asle y Alida, una chica y un chico que están a punto de tener un bebé en el peor de los escenarios: solos, pobres, sin trabajo, techo, ni dinero.

Catastrófico. “Tenemos que encontrar un cobijo para la noche, dice Alida. Seguro que hemos llamado ya a veinte puertas pidiendo alojamiento. Seguro que más, responde Asle. Hace demasiado frío para dormir a la intemperie y estamos empapados, dice Alida. Y se quedan un buen rato de pie sin decir nada y llueve y hace frío y es de noche y no se ve a nadie en la calle (…) y Alida se pone en cuclillas y la barbilla le cae sobre el pecho y los párpados sobre los ojos y se queda dormida ahí mismo (…) y la lluvia cae y cae formando charcos a sus pies”.

Editado en Argentina en 2023 por el sello Seix Barral, Trilogia está escrito “raro”, tal como los críticos han definido el trabajo del noruego: “Obras innovadoras y difíciles de catalogar que le han hecho casi inventar nuevas formas literarias”. El Premio Nobel de Literatura 2023 escribe párrafos larguísimos. Casi que no usa el punto -ni el punto aparte ni el punto seguido- pero sí las comas. Y lo combina con la prosa escrita como poesía y también como guion teatral. Es un mix de todos los géneros por los que el dramaturgo y escritor ha transitado a lo largo de su prolífica carrera.

¿Si me gustó? Sí, porque la historia es excelente y no, porque el estilo de escritura del autor me dificultó la concentración. Y sí, por el magnífico juego de contrastes y matices: abundan los momentos de extrema crudeza que se equilibran con el costado más tierno y amoroso de los dos adolescentes en desgracia.

Fosse ha obtenido numerosos galardones de prestigio internacional, desde el Ibsen Award al Premio Nobel de Literatura.

La trama es el gran acierto -que, vuelvo a decir, es muy buena- y va empeorando hasta ponerse negra. No es una historia feliz. Tanto en la segunda parte -Los sueños de Olav- como en la tercera -Desaliento- la cosa se pone fea, fea. Y sí. Es devastadora. No hay esperanza de ningún tipo en esta novela.

La condena al abismo de los protagonistas -desde el minuto cero- es la nave insignia de Fosse. Lo insólito y lo inesperado están a la vuelta de la esquina y el asunto se va enredando de tal manera que no podes creer. Hasta que… bueno, llega el final -¡uf!- y entonces esa historia de amor de dos jóvenes, en medio de la oscuridad total, desamparados, discriminados, que no encontraron nunca su lugar en el mundo más que en ese amor entre ellos dos, te cierra. Y es hermoso.

Quién es Jon Fosse

-Nació en Haugesund, Noruega, en 1959.

-Escribió libros como Trilogía, Melancolía y Mañana y tarde.

-Está considerado como uno de los autores más importantes de nuestro tiempo.

-Ha recibido incontables premios: en 2007 recibe la Orden Nacional del Mérito de Francia , en 2010 el Ibsen Awards y en 2023 el Premio Nobel de Literatura, entre otros.