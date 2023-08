La autora española Eva Sandoval propone descubrir el verdadero poder de las palabras

Portada del libro “Descubre tu abracadabra” (Imagen: Infobae)

Eva Sandoval, inconforme con no vivir su pasión, emprendió un camino a través del cual no solo halló su verdadera esencia sino que descubrió que podía inspirar a miles de lectores y seguidores en todo el mundo. Así lo hace a través de sus libros, su blog y su pódcast, Conversaciones con Eva Sandoval, donde comparte experiencias y conocimientos sobre el amor propio, el autoconocimiento, el perdón y las relaciones, entre otros temas.

En este mismo camino presenta su más reciente libro, titulado Descubre tu abracadabra, el arte de crear con la palabra una vida poderosa, una propuesta de la autora española para volver a la esencia de las palabras que nos decimos y decimos a los demás.

A partir de una compilación de conocimientos, investigaciones y experiencias, Sandoval escribió esta pieza que, según explica, “... está basada en el poder de las palabras, de los pensamientos y de las acciones en coherencia”.

Hacerlo, por supuesto, le tomó tiempo, pero lo que más ha rescatado fue que también le permitió explorar un espacio hasta el momento desconocido y que ahora sus lectores podrán usar como herramienta para hallar su verdadera esencia.

“Pasé mucho tiempo haciendo lo que se suponía que debía hacer, y mi vida, así vivida, tenía poco sentido. Aprendí a esconder mi infelicidad trabajando mucho, quejándome y anestesiándome con cualquier cosa que me hiciera olvidar la vida que llevaba (...) Un día dije «basta», y lo dejé todo sabiendo que las cosas podían ser diferentes, aunque yo aún no lo viera. Me dije a mí misma: «¡Voy a estar siempre donde quiero estar!»”.

“Descubre tu abracadabra” de Eva Sandoval

“Este libro trata sobre las palabras, de lo que significan, de su origen, de su poder y, sobre todo, de lo que podemos manifestar gracias a ellas (...) Las palabras más poderosas expuestas en este libro son aquellas que, al resonar en el interior, la mente inmediatamente se pone a la defensiva e interfiere en la plácida lectura para dar su opinión”.

Así presenta la autora su libro compuesto por 27 capítulos cortos en los que realiza un juicioso recorrido por todas las experiencias, configuraciones culturales y sociales, creencias y demás aspectos que son responsables de la formación de las palabras que decimos al mundo, pero, en especial, de las que nos decimos a nosotros mismos.

Plantea un camino que abarca desde la niñez, momentos de crisis, el miedo, las ideas preconcebidas, la creatividad, la mirada actual que tenemos del mundo, la visión, la manifestación de las palabras en el cuerpo y todo un conjunto de escenarios en los que podemos observar la importancia que tiene lo que decimos.

Para Sandoval, este camino se debe realizar a partir de la etimología de las palabras, no es posible hacerlo de otro modo

“... étymos viene del latín y significa verdad, y logia es lo relacionado con las palabras. Un elemento interesante es que son muchas las personas que cuando empiezan a conectar con su abracadabra empiezan a interesarse por lo que realmente significa algo. Es relativamente nuevo que las palabras signifiquen varias cosas. Por eso la etimología es tan atractiva, porque muestra el origen de la creación de la palabra, la verdad de esa palabra”, comentó Sandoval al canal de divulgación Tú mismo.

“Yo creo como hablo”

Uno de los aspectos más importantes que plantea Sandoval tiene que ver con el uso de la palabra no solo como medio de expresión, sino más bien de liberación; porque, según explica, la mención implica un proceso previo de exploración de las emociones donde es posible descubrir partes de nosotros mismos necesarias y poderosas.

“La propuesta de Eva Sandoval es volver a jugar con la magia de las palabras para así regresar a ese espacio original e inocente en el que sabíamos que todo era posible y que todo estaba por descubrir”.

Sobre la autora: Eva Sandoval

Eva Sandoval (Foto: autora/planetadelibros)

♦ Nació en Argentina.

♦ Se ha inclinado por la investigación del conocimiento espiritual.

♦ Comparte experiencias y guías en su pódcast ‘Conversaciones con Eva Sandoval’.

♦ Algunos libros: ¿Y tú qué crees?, La conexión que nos une, Tu poder Ninja.

