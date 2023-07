Un viaje poético a aquello que somos y de lo que estamos hechos: “Puedes hacerme lo que quieras”, el nuevo libro de Miguel Gane

Uno de los anuncios más celebrados del mercado editorial en España para el segundo semestre de 2023 tiene que ver con la salida del nuevo libro del poeta rumano Miguel Gane. Sus lectores, expectantes siempre a cualquier novedad del joven autor, se han mostrado entusiasmados a través de las redes sociales, luego de que el propio Gane compartiera la noticia de la publicación, justo en el día de su cumpleaños número 30.

“Hoy os muestro la portada de mi próximo libro y os cuento de qué trata”, escribió en un post al respecto, en su cuenta de Instagram. “Sin duda alguna, es un paso hacia adelante en mi carrera y en mi vida”.

Gane agradeció a su editorial, Aguilar, y a toda la gente de Penguin Random House, así como a la ilustradora Alba Cantalapiedra, encargada de la portada del libro, y a la también poeta María López Morales, por su trabajo hecho en el poemario.

En las cerca de 152 páginas que componen Puedes hacerme lo que quieras, el trabajo más reciente del autor, los lectores se encontrarán de frente con una exploración íntima de los laberintos del amor y la vulnerabilidad humana. Inspirado por el arriesgado experimento de la artista Marina Abramović en 1974, Gane se pregunta por cómo nos entregamos a otros y las paradojas del corazón humano.

En aquella inolvidable performance, Abramović colocó objetos de placer y dolor alrededor de su cuerpo y permitió que el público los usara sobre ella, convirtiéndose así en otro objeto más. La indefensión que experimentó la artista reveló la facilidad con la que podemos hacer daño, pero también la dificultad que implica amar incondicionalmente.

Un libro que invita a la reflexión

Gane, con buen tino, nos invita a reflexionar sobre cómo, a través del amor, nos entregamos por completo a otras personas, confiando ciegamente en ellas. Pero esta entrega también conlleva el riesgo de ser heridos por aquellos que tienen nuestro corazón en sus manos. Con el hilo conductor de la puesta en escena de Abramović, el poeta nos sumerge en un océano de emociones y nos hace partícipes de la complejidad de las relaciones humanas.

Puedes hacerme lo que quieras, dividido en tres actos: ‘Los placeres’, ‘Las violencias’ y ‘El movimiento’, es una invitación al daño y, al mismo tiempo, un gesto de confianza ciega y entrega total. Al tiempo que el poeta reflexiona, también nosotros lo hacemos. Sus versos se convierten en un espejo donde los lectores pueden ver reflejadas sus propias vivencias. El libro, en últimas, es un viaje poético a los matices de lo que somos, a los objetos que nos componen.

El poeta rumano que escribe en lengua española, Miguel Gane. (Ph. Carlos Espeso/El Norte de Castilla).

“Los objetos, a su manera, han inspirado cada uno de los poemas que componen el libro. Por ejemplo, el pan, que es un objeto de placer, al menos yo lo he identificado así, lo he relacionado con el tema de la inmigración, de la tierra, de la procedencia, con lo que es uno. Los objetos punzantes, como los cuchillos, los he relacionado con lo que es la violencia, en cualquier ámbito, ya sea doméstico o social”, comenta el poeta, en conversación con Infobae Leamos.

Gane entiende que la poesía no puede surgir de la nada, sino que se nutre de las vivencias y las emociones auténticas del autor. Su escritura fluye con mayor intensidad cuando vive y experimenta nuevas situaciones, convirtiendo cada momento en una oportunidad para crear poesía conmovedora y sincera.

La inmigración como fuente de inspiración

El origen rumano de Miguel Gane ha dejado una profunda huella en su obra, y la inmigración se ha convertido en un tema recurrente que le motiva a cerrar puertas y abrir ventanas hacia su pasado. La pérdida de su nombre al llegar a España a los nueve años y la búsqueda de pertenencia y hogar son algunas de las experiencias que desea plasmar en futuros proyectos literarios.

Los lectores habrán de ver que este nuevo poemario de Gane es muy distinto a todos los anteriores. La voz del poeta es mucho más madura, sus preguntas son mucho más trascendentes y el objeto de sus versos reclama lugar a lo largo y ancho.

El llamado de la poesía

La pasión por las letras y la escritura han acompañado a Miguel Gane desde temprana edad. A los trece años, empezó a plasmar sus pensamientos y emociones en papel, y posteriormente, a los dieciocho, encontró en las redes sociales un vehículo para compartir sus creaciones poéticas con el mundo. Fue así que logró establecer un vínculo especial con su audiencia, que encontró en sus palabras una válvula de escape y un consuelo en los momentos más difíciles.

Gane, consciente del poder de sus versos, ha reconocido en varias ocasiones que su objetivo es trascender el presente y dejar un legado para el futuro. Aunque nacido en la era digital, no se limita a ser etiquetado como un poeta de redes sociales, sino que aspira a que su obra perdure y continúe resonando en el corazón de las generaciones venideras.

El poeta español Miguel Gane durante una visita a Bogotá, en el marco de la FILBo 2022. Foto: Santiago Díaz Benavides.

El puente entre generaciones

Como poeta surgido en las redes sociales, Miguel Gane valora el impacto positivo que estas plataformas han tenido en la poesía. Gracias a su presencia digital, ha logrado acercar a jóvenes lectores a este arte, permitiendo que descubran otras voces y expresiones poéticas. Para él, la verdadera victoria radica en ser el puente que conduce a los lectores hacia nuevos horizontes literarios y a otros autores que merecen ser descubiertos y apreciados.

Su último libro, de alguna manera, reúne todos estos elementos, y lo reúne casi todo de él. Si bien ha empleado la originalidad de la inquietud para echar andar estos versos, Gane se deja a sí mismo en cada palabra, en cada signo. Puede que, hasta la fecha, estas páginas sean las más personales que ha escrito el joven poeta.

