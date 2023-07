El libro de la periodista colombiana Laura Ardila que había censurado Planeta será publicado por una editorial independiente

La periodista colombiana Laura Ardila, autora del libro "La costa nostra", que fue censurado por la filial colombiana del Grupo Planeta. (Twitter).

Tras varios días de incertidumbre respecto a la salida del libro “La Costa Nostra”, de la periodista Laura Ardila, que fue censurado por la filial colombiana del grupo Planeta, finalmente se dio a conocer la noticia de que la publicación será posible gracias a la intervención de una editorial colombiana adscrita al gremio de las independientes.

Se trata del sello Rey Naranjo Editores, dirigido por Carolina Rey y John Naranjo. La editorial ha anunciado que el libro que contiene la investigación más completa hasta el momento sobre el clan Char de Barranquilla verá la luz en lo que resta de 2023.

La periodista Laura Ardila llevaba un buen tiempo dedicada a desentrañar los entresijos de una de las familias más poderosas de la política en Colombia. A través de fuentes confidenciales y pruebas recopiladas a lo largo de una década, Ardila revela en “La Costa Nostra” las oscuras prácticas clientelistas y corruptas que han sustentado el poder de este influyente clan.

El escándalo alrededor del libro estalló cuando Planeta sorprendentemente decidió frenar la publicación del libro. Según informes, la editorial argumentó temor a posibles acciones legales que pudieran desencadenar el lanzamiento del polémico libro. Este inesperado giro dejó a Laura Ardila consternada y con un sinfín de interrogantes en cuanto a los motivos reales detrás de la censura.

Ante esto, la periodista tomó la decisión de compartir la situación en una columna del periódico El Espectador. “Hago pública esta historia porque creo que no solo es lamentable, sino que es de absoluto interés público que una investigación periodística relevante no pueda ver la luz”, escribió Ardila, expresando su preocupación por las posibles consecuencias que la no publicación del libro podría tener, ya que los personajes mencionados en la obra conocen de su existencia, pero desconocen su contenido.

El caso ha tomado un nuevo rumbo luego de que casi cien artistas, entre escritores, editores, y otras figuras, enviaran una carta a la editorial solicitando explicaciones sobre el caso y una posible reevaluación sobre por qué no se publicaba el libro. Esto también llevó a la renuncia del director literario de la filial colombiana, Juan David Correa, quien fue respaldado por la comunidad letrada por su decisión de dar un paso al costado.

Ahora con la decisión de la editorial Rey Naranjo, es probable que “La Costa Nostra” sea publicado antes de la próxima jornada de elecciones locales.

El libro ha despertado un interés significativo entre los lectores. Además, organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) han expresado su respaldo a Laura Ardila y su preocupación sobre las posibles amenazas a la libertad de prensa que esta censura implica.

Testimonios de periodistas y miembros del gremio editorial coinciden en que la censura de un libro periodístico relevante como este puede tener un efecto negativo en la libre divulgación de información de interés público. Como ha señalado la Fundación para la Libertad de Prensa, la utilización de herramientas legales por parte de personas poderosas para silenciar denuncias es una tendencia preocupante que amenaza la libertad de prensa en el país.

A pesar del episodio, este caso ha resaltado la importancia de salvaguardar la libertad de prensa y el compromiso de los periodistas con la verdad, incluso frente a poderosos obstáculos. “La Costa Nostra” promete ser una obra que traspase fronteras y revele la verdad que tanto ha inquietado a los implicados.

