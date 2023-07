Un libro para recomendar: “Elizabeth Finch”, de Julian Barnes (o como hay gente que te marca la vida)

Flavia Pittella presenta "Elizabeth Finch", de Julian Barnes

Así empieza “Elizabeth Finch”

Se plantó frente a nosotros, sin apuntes, libros ni nervios. El atril lo ocupó su bolso. Echó un vistazo alrededor, sonrió, en silencio, y comenzó.

–Habrán observado que el título de este curso es «Cultura y civilización». No se alarmen. No los voy a acribillar a gráficos circulares. No voy a intentar embucharles datos como a un ganso cebado; lo único que se consigue con eso es una hipertrofia en el hígado, lo cual no sería sano. La próxima semana les proporcionaré una selección de lecturas totalmente opcional; ni perderán nota por ignorarla, ni la ganarán por estudiarla sin descanso. Les daré clase como a los adultos que sin duda son. La mejor forma de educar, como sabían los griegos, es la colaborativa. Pero ni yo soy Sócrates, ni ustedes una clase de Platones, si es que es ese el plural correcto. No obstante, dialogaremos. Por otro lado, dado que ya no están en el colegio, no me dedicaré a dispensar blandos gestos de aliento y flojas palmaditas en la espalda. Para algunos de ustedes, puede que yo no sea la mejor profesora, en el sentido de la más adecuada a su temperamento y mentalidad. Vaya esto por delante para quien corresponda. Lógicamente, espero que el curso les parezca interesante y, de hecho, divertido. Divertido con rigor, claro está. No son términos incompatibles. Y esperaré también rigor por su parte. No bastará con improvisar. Me llamo Elizabeth Finch. Gracias.

Y volvió a sonreír.

Nadie había tomado un solo apunte. Le devolvimos la mirada, algunos impresionados, varios con una perplejidad que rayaba la irritación, otros ya medio enamorados.

No recuerdo qué nos enseñó en aquella primera clase. Pero supe, de un modo difuso, que por una vez en la vida había llegado al lugar correcto.

Quién es Julian Barnes

♦ Nació el 19 de enero de 1946 en Leicester, Inglaterra.

♦ Su obra trascendió a partir de la tercera novela, El loro de Flaubert, que salió en 1984, alterna realidad y ficción y se trata de un hombre grande que colecciona cosas vinculadas al escritor Gustave Flaubert. El hilo conductor es la búsqueda del loro disecado que Flaubert usó como modelo para escribir Un corazón sencillo, uno de sus cuentos más famosos.

♦ Entre sus obras principale están también Una historia del mundo en diez capítulos y medio, Arthur & George, El sentido de un final.

♦ Ganó los premios: Premio Booker 2011, Femina 2019, Médicis 1986, Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, entre otros.

♦ Escribió varias novelas policiales con el seudónimo de Dan Kavanagh, el apellido de su esposa y agente literaria Pat Kavanagh, que falleció en 2008.

