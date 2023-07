Indiana Jones siempre dependió de los nazis para ser el bueno de la película: ¿héroe o racista?

Se acaba de estrenar "Dial del destino" y aseguran que, esta vez sí, es el último episodio de la saga protagonizada por Indiana Jones.

Para el espectador contemporáneo, la franquicia de Indiana Jones parece un género en sí mismo, o al menos el origen de uno. A estas alturas, las aventuras de nuestro héroe del látigo han servido de inspiración a innumerables personajes, como la Lara Croft saqueadora de tumbas, el Benjamin Franklin Gates ladrón de la Declaración de Independencia en National Treasure, la franquicia de la Momia, Uncharted y Duck Tales.

Por supuesto, Steven Spielberg, George Lucas y sus colaboradores de Indiana Jones se basaron en gran medida en las historias de aventuras de su infancia, y en las de generaciones anteriores, cuando crearon el personaje. ¿Qué fragmentos de la literatura, la historia y la cultura popular confluyeron, de forma tan desigual, para hacer de esta serie cinematográfica un fenómeno global tan masivo?

Excavar en los orígenes de un texto de género como Indiana Jones es un trabajo peligroso: una vez que se ha rebuscado en todas esas viejas bibliotecas, tomos polvorientos, mapas engañosos y laberintos olvidados llenos de trampas, ¿tiene algún valor el contenido de esas tumbas culturales?

Los antecedentes más directos de Indiana Jones son los seriales de Flash Gordon y el Zorro de los años 30 y 40, que tanto entusiasmaron a Lucas de niño. Organizados en torno a ciclos de emocionantes cliffhangers y arriesgadas fugas, presentaban un estilo de narración que ya estaba pasado de moda cuando Lucas los devoraba en los matutinos mientras crecía en California en los años cincuenta.

Es un poco difícil aceptar que casi tantos años separan En busca del arca perdida (1981) de El Zorro cabalga de nuevo (1937) como los que separan En busca del arca perdida de Indiana Jones y el dial del destino, estrenada esta semana. Esa película del “Zorro” puede verse íntegra en YouTube hoy en día, y, aunque indudablemente anticuada, contiene inspiradas acrobacias y sorprendentes momentos de comedia de acción al estilo Marvel, como la escena en la que el Zorro hace sonar su látigo para mantener a raya a un bar lleno de rufianes (mientras el matón protagonista se agarra los dedos magullados y gime).

Las novelas de aventuras de principios del siglo XX, un género codificado como “entretenimiento para chicos”, son otro antecedente importante de Indiana Jones. Entre ellas destaca el ciclo de novelas de H. Rider Haggard sobre Allan Quatermain (1885-1927), que comenzó con Las minas del rey Salomón (1885). En estos libros, su héroe, un cazador experto, buscaba tesoros perdidos por África, Asia y Sudamérica, descubriendo a lo largo de la serie un mundo oculto de misterio, magia y peligro que superaba con creces las expectativas racionalistas y cientificistas de la Europa continental.

La narración en primera persona de Quatermain es divertida y apasionante, sobre todo junto con las notas a pie de página de un “Editor” que emite sus propias correcciones y comentarios, pero es muy difícil ignorar el racismo de la historia, que comienza con un extenso comentario sobre insultos racistas en el primer capítulo de la novela. En Descolonizar la mente, Ngugi wa Thiong’o califica a Haggard como uno de los “genios del racismo”, y el premio no es inmerecido.

Las líneas maestras del género de aventuras resultarán familiares a los aficionados a Indy, aunque su estructura está muy vinculada a la política colonialista de la época de Haggard: un brillante hombre blanco, muy a menudo un profesor, despliega sus reservas personales de astucia, resistencia y determinación implacable al servicio de la exploración, el descubrimiento y la extracción de recursos. Ese modelo narrativo guía estas historias incluso cuando el autor intenta rebatir sus implicaciones ideológicas.

Pensemos, por ejemplo, en cómo las películas de Indiana Jones utilizan la amenaza nazi para distraer del hecho de que nuestro héroe casi siempre se apropia de los tesoros de los pueblos indígenas o precoloniales. Es como si se sintieran obligados a recordarnos que siempre hay un hombre blanco peor, como una especie de coartada. Desde este punto de vista, tiene mucho sentido que las películas menos exitosas de Indiana Jones sean las que, como El templo maldito, omiten a los nazis.

A medida que se desarrollaba el género de aventuras, fue incorporando lo que hoy llamamos ciencia ficción, y las aventuras de Indiana Jones también tienen mucho que ver con ese género. Indy se topa a menudo con trampas inverosímiles e intrincadas construidas por culturas preindustriales que aparentemente no requieren mantenimiento durante milenios y, por supuesto, una vez vio un ovni.

Eso también habla de parte del material en el ADN de la franquicia: se pueden encontrar historias similares en novelas como Viaje al centro de la Tierra (1864) de Julio Verne, El mundo perdido (1912) de Arthur Conan Doyle, las novelas de Tarzán (1912-1966) de Edgar Rice Burroughs y Vril, el poder de la raza venidera (1871) de Edward Bulwer-Lytton. El último de ellos contribuyó a una fascinación febril y en gran medida apócrifa por el ocultismo nazi que perdura hasta nuestros días, gracias en gran parte a la forma en que la franquicia de Indiana Jones lo recogió.

Si estos influyentes textos se ven perseguidos hoy por su inevitable racismo, no es como si los creadores de Indy -que crecieron amando estas historias- fueran totalmente inconscientes de los problemas que planteaban. “Tú y yo somos muy parecidos”, se burla su primer gran doppelgänger, Belloq (Paul Freeman), en En busca del arca perdida, en un discurso que ha sido plagiado por los villanos del cine desde entonces.

Incluso las películas originales de los 80 saben, a cierto nivel, que Jones es un villano en su historia. El clímax de todas las películas de Indiana Jones, después de todo, llega cuando Indy decide renunciar a lo que sea que estaba intentando conseguir, en lugar de seguir su obsesión por un precipicio (o por un abismo, o al espacio); el final feliz es cuando se da por vencido y se va a casa.

Aquí encontramos las huellas de otro extraño antecedente de la franquicia Indiana Jones, distinto de todos los demás: la narrativa de la conversión religiosa. Un escéptico obsesionado consigo mismo y solitario, un hombre de ciencia que ha dejado que su carrera eclipsara todos los demás aspectos de su vida y le ha inducido a tomar decisiones moralmente cuestionables en pos de la fortuna y la gloria, recibe un don momentáneo de la gracia, un atisbo de lo divino (o, en su día, de los extraterrestres), que cambia su vida para siempre (al menos hasta que se da luz verde a la siguiente película y todo el ciclo vuelve a empezar). De este modo, cada película de Indiana Jones es en realidad una versión cambiada de género de Cuento de Navidad.

Indiana Jones tiene muchos hijos, y la influencia de la franquicia es tan arrolladora que incluso el mayor videojuego del mundo en estos momentos, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, lleva su marca. Pero, cinco películas y 42 años después, podríamos empezar a preguntarnos si Indiana Jones debe estar en un museo. Las dos películas producidas en la década de 2000, El reino de la calavera de cristal (2008) Dial del destino, se han preocupado cada una de ellas por el concepto de Jones envejeciendo.

En Dial del destino, sobre todo, vemos a Indy exhausto y amargado cuando por fin se jubila de su cátedra en el Marshall College, y la publicidad de la película promete a bombo y platillo que esta vez sí que es su última aventura (de verdad). Hoy, la figura del Gran Héroe Blanco parece casi completamente agotada. En 2023, el Marshall College comienza sin duda sus actos con un reconocimiento de la tierra y probablemente haya raspado el nombre de Jones de cualquier edificio en el que estuviera. Tiene mucho sentido que la trama de Dial del destino vea al personaje luchando con nazis (otra vez) por un antiguo artilugio que puede viajar en el tiempo. Incluso los que amamos al personaje sólo podemos hacerlo retrocediendo en el tiempo.

