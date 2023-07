“Una obra que se entrega al mundo con las reservas de no haberse cerrado”: apuntes sobre el libro inédito de Gabriel García Márquez

Gabriel García Márquez (Foto: Archivo)

Desde que se anunció su salida, los lectores y estudiosos de la obra del escritor colombiano se han estado haciendo preguntas sobre si esta habría sido una elección del propio autor, si hubiese aprobado las decisiones de su familia y su editorial, si se hubiese mostrado de acuerdo, o siquiera entusiasmado, con todo lo que está sucediendo alrededor de la publicación de En agosto nos vemos, su libro inédito.

La novela, que verá la luz en 2024, habiéndose cumplido 10 años del fallecimiento de Gabriel García Márquez, es el fruto de un último esfuerzo de su autor por seguir creando contra viento y marea.

“Leyéndolo una vez más a casi diez años de su muerte descubrimos que el texto tenía muchísimos y muy disfrutables méritos y nada que impida gozar de lo más sobresaliente de la obra de Gabo: su capacidad de invención, la poesía del lenguaje, la narrativa cautivadora, su entendimiento del ser humano y su cariño por sus vivencias y sus desventuras, sobre todo en el amor, posiblemente el tema principal de toda su obra”, resaltaron en su momento Rodrigo y Gonzalo García Barcha.

El escritor colombiano Gabriel García Márquez durante una entrevista que concedió a la Agencia Efe en la ciudad de Barcelona. EFE/yv/Archivo

En entrevista con la agencia EFE, el escritor brasileño Eric Nepomuceno, amigo y traductor al portugués del Premio Nobel de Literatura colombiano, también habló sobre la obra póstuma e inédita del autor. Según él, esta novela captura la esencia más auténtica de García Márquez.

Destaca que, aunque no encuentra elementos característicos de Macondo, En agosto nos vemos refleja la creatividad y el lenguaje melódico por los que el autor es conocido mundialmente.

Nepomuceno, conocido por su trabajo en la traducción de importantes autores latinoamericanos como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Eduardo Galeano, está actualmente trabajando en la traducción al portugués de la obra póstuma de García Márquez para su lanzamiento en Brasil, y menciona que debido a la libertad que García Márquez le otorgaba en las traducciones, no ha sentido la ausencia del autor en este nuevo proyecto.

El traductor recuerda una divertida anécdota en la que consultó al colombiano por un problema de doble sentido en una traducción y, aunque el autor le instó a buscar en el diccionario, nunca aclararon cuál era el sentido original. A pesar de ello, Nepomuceno logró resolverlo por su cuenta y recibió reconocimiento por su trabajo, al ganar el prestigioso premio literario Jabuti en la categoría de traducción con el libro Doce cuentos peregrinos.

García Márquez trabajó durante años en su novela "En agosto nos vemos" pero nunca se la entregó a sus editores porque le faltaban revisiones.

Uno de los hijos de Gabo, el cineasta Rodrigo García Barcha, quien conversó recientemente con Infobae desde Nueva York, confirmó una vez más que todo el proceso de edición de la novela ha estado bajo la supervisión y aprobación de la familia del escritor.

“Los responsables de ese patrimonio literario somos Gonzalo y yo. Todo nació de nosotros. Volvimos a leer el libro, que en su momento Gabo decía que no servía y que había que destruirlo, pero la curiosidad nos llevó no a desecharlo sino a ponerlo a un lado. Después de varios años, mi hermano y yo lo volvimos a leer y nos dimos cuenta de que estaba en mejor estado del que recordábamos”, señaló.

“Nuestra impresión es que la falta de facultades que le impidió a Gabo acabar el libro, su pérdida de memoria, su pérdida de la concentración, también le impidió darse cuenta de que el libro estaba mejor de lo que él pensaba. Yo creo que cuando él decía que no funcionaba, era también porque estaba luchando por entender el libro, pero su estado se lo impedía”, comentó Gonzalo García Barcha.

La novela, que surgió de un arduo proceso de edición de todas las posibles versiones, narra la historia de Anna Magdalena Bach, una mujer de cincuenta años que cada 16 de agosto viaja a una isla del Caribe en busca de encuentros sexuales extramatrimoniales con desconocidos y para visitar la tumba de su madre.

Gabriel García Márquez, escritor colombiano. Foto: Fundación Gabo

Jaime Abello Banfi, el director de la Fundación Gabo y amigo personal del autor de Cien años de soledad, considera que la decisión de publicar esta novela no es para nada arriesgada. Al contrario, se presta para que, diez años después, los lectores vuelvan a sentir cerca al nobel colombiano.

“La decisión les deja claro a los lectores que es una obra iniciada, pero no terminada por su autor. Es una obra que se entrega al mundo con las reservas de no haberse cerrado, y que aun así se puede compartir. Es un trabajo en proceso que nos permitirá disfrutar de una versión de Gabo que no conocíamos. Es una entrada al García Márquez incompleto”, dijo.

A pesar de haber trabajado en la novela durante varios años, Gabriel García Márquez nunca la entregó a sus editores debido a la sensación de que aún requería revisiones. Sin embargo, no cabe duda de que la obra sigue siendo una representación auténtica del estilo inconfundible de García Márquez, un hermoso relato sobre la vida de una mujer común que se aventura en experiencias inéditas.

