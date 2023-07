Últimos días para participar del concurso que ofrece mil dólares por escribir cien palabras

"Buenos Aires en 100 palabras", el concurso organizado por Santiago de Chile y la Fundación Plagio que ofrece un premio de 1000 dólares.

Todos tenemos algo para decir sobre la ciudad en la que habitamos. Este año, durante la 47° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Ciudad de Honor invitada, la Región Metropolitana de Santiago de Chile anunció la primera la edición del concurso de cuentos breves “Buenos Aires en 100 palabras”. Dicho certamen invita a todos los habitantes de CABA a narrar cómo es la vida en la ciudad, una suerte de radiografía personal y creativa. La convocatoria, que termina este lunes 3 de julio a las 20 hs.― no tiene límite de edad y otorga como primer premio la jugosa suma de mil dólares por cien palabras.

Organizado por Fundación Plagio, el certamen literario se realiza desde hace veintidós años en la ciudad de Santiago de Chile y ha convocado más de un millón de cuentos originales. “Santiago en 100 Palabras” se ha llevado con gran éxito a otros lugares de Chile como Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Biobío, Araucanía y Magallanes. Este proyecto también fue realizado en otras cinco del mundo, como Bogotá, Medellín, Boston y Budapest, a la que ahora se suma Buenos Aires. Los cinco cuentos finalistas se publicarán en el sitio web del concurso y también como ebook. Varios de los anteriores se pueden descargar gratuitamente desde Bajalibros acá. Y uno de los textos elegidos se puede leer al final de esta nota.

Un jurado, compuesto por destacados escritores, elige los premios y las menciones especiales según cada categoría. En representación de Argentina está la premiada escritora Claudia Piñeiro, autora de exitosos libros como Las viudas de los jueves, Catedrales o el reciente El tiempo de las moscas, y el escritor Fabián Casas, Premio Konex de Poesía y autor de libros como Ocio y Últimos poemas en Prozac.

La escritora Claudia Piñeiro forma parte del jurado de la primera edición del concurso "Buenos Aires en 100 palabras" (Nicolas Stulberg)

Además, en representación de Chile, completa el jurado la escritora Carmen García Palma, autora de libros como María y el fuego, Las oscurecidas, Máquina para hablar con los muertos y La Insistencia. García Palma, a su vez, es la directora de la Fundación Plagio, “una organización cultural con más de dos décadas de historias orientada a la generación de experiencias transformadoras en torno a la creatividad”, responsable del proyecto de “Santiago en 100 palabras”.

A través de los cuentos breves de “Buenos Aires en 100 palabras” se construye una historia colectiva sobre esa ciudad, con miradas particulares sobre lo cotidiano, creativas, personales e íntimas de sus habitantes. Al primer premio del certamen de 1.000 dólares para la categoría general, se suma el segundo premio de 500 dólares para estimular el talento joven (al que solo pueden aplicar menores de 18 años), y diplomas para tres Menciones de Honor.

¿Cómo participar del concurso? “Buenos Aires en 100 palabras” está abierto a todos los habitantes de CABA, sin límite de edad ni ocupación. Para inscribirse, los interesados deberán anotarse en el sitio web oficial del certamen. La convocatoria está abierta hasta el 3 de julio de 2023 a las 20.

Un texto de “Santiago en cien palabras”

¿Por qué te juntas con gente rara?

Hubo un tiempo en que me preocupaba ser claustrofóbica. Hasta que, en una charla con mi padre, me di cuenta de que estaba tan metida en el clóset que podías cavar un hoyo en él y llegar al País de las Maravillas antes que a mí. Así que no soy claustrofóbica, mediré mis chances con Alicia y la Bruja Blanca y luego veré cómo explicarle a mi padre nuevamente por qué todas mis «amigas» son «raras».

Constanza Cossio Montefinale, 22 años, Peñalolén

