Un oficial de la Marina Real Británica convertido en un legendario bucanero: así es “Johnny Blackdawn”, el debut de Ivana Von Retteg

Pareciera estar escrito en algún lado que toda historia de fantasía o de aventuras está exclusivamente dirigida al público infantil y juvenil; quizás por eso, autores como J. K. Rowling o George R. R. Martin la tuvieron bastante difícil al inicio, y eso que hablamos de escritores que han sido bestseller en todo el mundo, cuyos libros se han convertido en verdaderas referencias culturales para las últimas generaciones.

En lengua española el asunto no ha sido muy distinto y me he puesto a pensar en todo esto luego de haber descubierto a una escritora de la que no tenía noticia y que me ha sorprendido de grata manera. Su voz me recuerda, manteniendo las proporciones, a aquellas novelas de aventuras que leía cuando era niño. Su prosa me evoca las historias de autores como Emilio Salgari o Robert Louis Stevenson. No digo que sea ya una autora destinada a convertirse en una referencia clásica para las futuras generaciones de lectores, pero sí admito que tiene una semilla que si germina en la dirección correcta, terminará convirtiéndose en algo muy interesante.

Hablo de la escritora y guionista mexicana Ivana Von Retteg Nolan, (sí, mexicana, no se confundan por el nombre), una autora que estudió Creación Literaria en la Sociedad General de Escritores de México y recién ha aparecido con una propuesta alejada de todo lo que se esperaría de un autor latinoamericano: se le ha ocurrido escribir una novela sobre piratas, un tema que, asegura, comenzó a darle vueltas en la cabeza desde que tiene memoria, producto de una mezcla entre las películas de Disney y los relatos de Robert Louis Stevenson.

“Creo que es algo que siempre estuvo ahí, iban de la mano mi pasión por el tema (de las historias de piratas) con mi pasión por escribir y de hecho la novela tardó 14 años en elaborarse por la cantidad de investigación que tuve que hacer sobre el tema, sobre la piratería, sobre la atmósfera de ese tiempo”, asegura la autora.

En las cerca de 500 páginas que componen la historia “Johnny Blackdawn”, publicada por Ediciones B, la autora nos habla de John Dawner, un cadete de la Marina Real británica en Port Royal.

Su padre es un famoso almirante que ha depositado en él todas sus expectativas. Sin embargo, John es todo lo contrario a lo que él espera, de alguna manera, siente que no pertenece a ese lugar y que no habla el mismo idioma que su familia. A él no le interesa en absoluto perseguir piratas por el océano, pero sí le atrae ver cómo viven estos infames corsarios en altamar.

Dicen que hay que tener cuidado con lo que deseamos, y John no es lo suficientemente precavido y pronto se ve envuelto en una situación que cambiará para siempre su vida, cuando unos bucaneros atacan el puerto en el que vive John. Comandados por el capitán Desmond Black, uno de los más feroces piratas, los bucaneros roban y matan a su antojo. Uno de ellos ataca al padre de John, quien antes de morir le confiesa a su hijo un secreto que lo llevará a viajar entre piratas, amores imposibles y saqueos: John Dawner realmente no es quien siempre pensó que era.

La piratería, la complejidad de las relaciones entre padres e hijos, la amistad y la lealtad, son los temas principales que Von Retteg aborda en esta emocionante novela. “También atrevernos a perseguir nuestro propio camino como individuos, a pesar de que la sociedad o nuestros padres tengan en nosotros expectativas que no podemos o no queremos cumplir, romper con esos limites y atreverte a serte fiel a quien tu eres”, explica la autora, quien, además, anunció que ya hay otras dos novelas escritas sobre el mismo tema, una secuela, que continúa la historia de Johnny Blackdawn y una precuela, con las aventuras de Desmond Black.

Con buen tino, Von Retteg consigue que los lectores nos sintamos invadidos por las emociones contradictorias que experimenta John, el personaje con el que avanzamos en la trama, al tiempo que nos sitúa en escenarios impensados que, por la claridad con que son descritos, parecieran conocidos.

Esta es la historia de John Dawner y del impredecible Desmond Black. “Los primeros que aparecieron fueron los personajes, especialmente John, fue una presencia tan impactante que supe que tenía que contar esa historia, saber de dónde venía y para dónde iba, así como los otros personajes, creo que todos tienen algo con lo que podemos sentirnos identificados”.

Una historia sobre Barbanegra; la bellísima Margaret Tanner, la liberal Jill Jones y la noble española María Aragón; una historia con toques de “Robinson Crusoe” y “La isla del tesoro”, que parece haber sido escrita bajo la influencia de ‘Piratas del Caribe’, pero que responde a las inquietudes y afinidades de una escritora que entra por la puerta grande la literatura de aventuras y, pese a que los nodos siguen existiendo, reivindica el hecho, reafirma esta verdad conocida, de que son estas historias de aventuras las que nos componen a todos.

Sobre la autora: Ivana Von Retteg

Estudió creación literaria en la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM), actualmente es escritora y guionista.

Es gran conocedora y lectora apasionada de la ficción náutica y la piratería desde niña.

“Johnny Blackdawn” es su primera novela publicada, en la que refleja su gran conocimiento del mundo de los piratas.

