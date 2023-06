Guardiola campeón con Manchester City: este es el libro que habla sobre su método ganador

El español Pep Guardiola, técnico del Manchester City, festeja luego de conquistar la Liga de Campeones, en la final contra el Inter, el sábado 10 de junio de 2023, en Estambul (AP Foto/Francisco Seco)

No hay duda alguna al decir que el español Josep Guardiola es uno de los entrenadores de fútbol más exitosos e influyentes de los últimos tiempos. Su papel al frente del Fútbol Club Barcelona, entre 2008 y 2012, donde coincidió con jugadores de la talla de Lionel Messi, Thierry Henry, Andrés Iniesta y Xavi Hernández, entre otros, le permitió ubicarse como uno de los nombres más importantes de este deporte en lo que va del siglo XXI.

Su paso por el fútbol alemán como el timonel del Bayern Munich y su posterior llegada al Manchester City, club que dirige actualmente, han supuesto para él la posibilidad de crecer a la par de los más grandes, demostrando un gran nivel en que competencia en la que participa.

Recientemente, el también exfutbolista ha quedado campeón con el equipo ciudadano de la UEFA Champions League, el torneo más importante de clubes a nivel europeo. Si bien Guardiola ya había obtenido el trofeo en sus años como DT del F.C. Barcelona, esta ocasión fue distinta, pues tuvo que pasar un buen tiempo para que ‘la orejona’ volviera a sus manos.

Pep Guardiola. REUTERS/Toby Melville EDITORIAL USE ONLY.

Para muchos, el campeonato significó una revancha para el español, quien tras dejar el club catalán al final de la temporada 2011/2012, en busca de nuevos horizontes, anduvo intentando reencontrarse con la gloria en este torneo, primero con el Bayern Munich y luego con el Manchester City.

El DT ha señalado, sin embargo, que para él eso no significó nada, en el sentido de que no era algo que no lo dejara dormir. Lo que busca siempre es que sus equipos jueguen mejor. Si hubiese perdido aquella final contra el Inter de Milán, la situación no habría sido muy distinta. Según él, la revancha sí lo fue para el club, ya que jugaban con el mal recuerdo de haber sido eliminados de la competencia en la temporada pasada, a manos del Real Madrid.

El técnico del Manchester City Pep Guardiola y su colega del Real Madrid Carlo Ancelotti. (AP Foto/Jon Super)

Al respecto de su camino hacia el éxito y las visiones que tiene sobre el liderazgo y el mundo del fútbol, el periodista catalán Guillem Balagué escribió el libro “Pep Guardiola. Otra manera de ganar”, que se adentra en los aspectos más íntimos de la vida del entrenador para descifrarlo en tanto hombre y figura.

Son cerca de 340 páginas en las que los lectores podrán encontrar las respuestas a las preguntas sobre cómo es que este español ha conseguido tal número extraordinario de títulos, cuál era su verdadera relación con el mejor equipo del mundo que fue en su momento el Barcelona de Messi y compañía, y de qué manera se supera a sí mismo ante cada obstáculo para ir siempre en búsqueda de más.

Con prólogo de sir Alex Ferguson, “Pep Guardiola. Otra manera de ganar” revive aquellos años dorados en la capital de Cataluña y propone un viaje al interior de la mente de uno de los hombres más brillantes del fútbol para toda una generación de fanáticos.

A partir de entrevistas personales al entrenador y a quienes lo han acompañado en su camino al éxito, este libro está dirigido no solamente a quienes del buen fútbol, sino a todos aquellos lectores que buscan descifrar cómo es que piensa, actúa y reacciona un verdadero líder.

A sus 52 años, Pep Guardiola es el entrenador de fútbol más solicitado del mundo. Tras haber transformado el juego del F.C. Barcelona, ganando trece trofeos en cuatro años, y haber asumido el mando del Bayern Munich, club con el que ganó el doblete dos veces en sus tres años en Alemania, ha sabido reconstruirse al enfrentar su mayor desafío, asumiendo la dirección técnica del Manchester City.

En siete temporadas los ha convertido en un equipo con mentalidad ganadora que apunta solamente a lo más alto. En apenas su segundo año al frente del club, Guardiola consiguió que el plantel se alzara con el título de la Premier League por quinta vez en su historia y se convirtiera en un firme candidato de la Champions.

Guillem Balagué ha seguido de cerca la carrera de Pep desde el principio y ha tenido acceso directo al hombre detrás del entrenador, así como a su círculo más íntimo. Este es el retrato definitivo de Pep Guardiola y su incansable búsqueda de la perfección futbolística, su manera de vivir que es, al mismo tiempo, otra manera de ganar.

