“Contigo hasta la muerte”, la particular propuesta del colombiano David Gómez para tener relaciones a largo plazo con los clientes

Tras haberse dado a conocer entre los lectores con títulos como Bueno, bonito y carito, Negocios inmortales y Detalles que enamoran, el director de ‘Bien Pensado’, una compañía de entretenimiento comercial con alcance a nivel mundial, y uno de los autores bestseller más leídos de Colombia en los últimos años, David Gómez, sorprende a los lectores con un nuevo libro en el que pretende enseñar el arte de cultivar clientes de por vida.

A lo largo de 288 páginas, Contigo hasta la muerte plantea una propuesta sencilla: aprender a pasar de la primera compra, o la compra eventual, a la recurrencia; cómo dejar de pensar en cifras y transferencias para pensar en relaciones reales y duraderas, y cómo hacer que un cliente deje de ser esporádico para convertirse en permanente.

Según Gómez, el camino para lograrlo es simple: cumplir con las metas y no perder el foco. Esto se consigue centrando toda la atención en la generación de resultados y la construcción de lazos. Para ello, el vendedor habrá de ser una parte esencial del proceso, pues conectará las visiones del cliente con las del proveedor. El representante de ventas liderará la transformación de la relación con los clientes, y todas las partes juntas lograrán un amor verdadero, que no es otra cosa que una fidelización, una idea al estilo de “hasta que la muerte nos separe”.

Lo que sugiere el autor es apuntarle a la longevidad comercial, a eso tan necesario en el mundo de las ventas para que un cliente busque ese algo que ofertas y no se vaya a otro lugar a buscar lo mismo. Sin importar costos u otros factores, el cliente tendrá que elegirte. En últimas, las ventas no se tratan solamente de números, también de relaciones.

Lograr una venta es sencillo, en realidad. Las estrategias están siempre a disposición: bajar el precio, ofrecer algún beneficio extra, prometer un servicio añadido, o involucrar las emociones. El cliente habrá de aceptar, seguro. Esa ha sido una fórmula infalible durante siglos. La cuestión es, y siempre ha sido la misma, aunque cambia la forma de abordarla: ¿de qué sirve vender una vez si el cliente no regresa más y no nos recomienda con otros?

Muchos libros de ventas se enfocan en cómo cerrar más negocios, uno tras otro. El mensaje de casi todos es vender y vender cada vez más. Pocos se fijan en la importancia de considerar al cliente, sus perspectivas y opiniones. Los enfoques, tradicionalmente, se han fijado más en el vendedor que en el comprador, y el asunto es mucho más amplio. Se trata de varias partes que se relacionan y complementan.

Contigo hasta la muerte es la invitación a entender que, así no seamos emprendedores, todos somos clientes. Siempre estamos intentando comprar algo. Las ventas hacen parte de nuestras vidas.

Estas páginas plantean el universo de las ventas a partir de un hondo respeto a los clientes y lo importante que es acompañarlos en su camino por conseguir lo que desean. Como en una suerte de guía, el libro plantea caminos para llevar esto a cabo sin poner en riesgo la reputación de ninguna de las partes, reconociendo que, en ocasiones, no somos lo que el cliente necesita, pero eso no significa que no podamos generar valor. Si la idea es cultivar y no solo conseguir una venta, entonces, este libro es el ideal.

Sobre el autor: David Gómez

El bestseller colombiano David Gómez ha publicado varios libros enfocados en el fortalecimiento de los negocios. (Cortesía).

Nació en Colombia, en 1970.

Varios de sus libros han sido traducidos al inglés, entre ellos: Stop Competing on Price, It’s the Small Things y Yellow.

Cuenta con más de mil ochocientos artículos publicados y un boletín electrónico semanal que desde el 2010 llega a más de cincuenta mil suscriptores en Hispanoamérica.

Es director de ‘Bien Pensado’. Hasta la fecha ha trabajado con más de trescientas setenta empresas y ha realizado más de ochocientas presentaciones.

Trabajó por quince años en cargos comerciales para Coca-Cola, DuPont, Avery Dennison, Spectrum Brands y el Grupo Latino de Publicidad.

Es administrador de empresas, especialista en Psicología del Consumidor y MBA; entrenador de ventas y marketing para África, Medio Oriente, Asia y América Latina con la ONG Vital Voices desde 2015, y miembro de la National Speakers Association en Estados Unidos y la Virtual Speakers Association International en Europa.

