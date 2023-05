Ficción especulativa, no ficción y novela: cuatro voces de la literatura afroestadounidense contemporánea que deberías conocer

Cuatro voces de la literatura afroamericana que deberías leer. (Diseño a partir de fotografías: Jesús Avilés/Infobae).

La literatura afroamericana ha tenido buenos representantes en casi todos los géneros y durante casi todas las épocas. Muchos de estos escritores y escritoras han marcado pauta en su tiempo, inspirando incluso la creación de movimientos estéticos y consiguiendo que la experiencia literaria trascienda las páginas de los libros.

En poesía, novela, teatro, ensayo y biografía han sido varias las voces negras destacadas en la tradición estadounidense, desde la poeta Phillis Wheatley y el orador Frederick Douglas, en el siglo XVIII, pasando por Ralph Ellison y Maya Angelou, en las décadas de los 50 y 70 del siglo pasado, hasta Toni Morrison y Colson Whitehead, de los 90 hasta nuestros días.

Entre los temas que han explorado estas voces el de la identidad suele ser uno de los más recurrentes, una búsqueda constante para saber cuál es el papel que desempeñan los afro dentro de una sociedad como la estadounidense, que los ha oprimido y maltratado.

El racismo, la esclavitud, la búsqueda de la igualdad y la lucha por la libertad han sido los tópicos de las letras afroamericanas a lo largo del tiempo. En vísperas de la Guerra Civil en Estados Unidos, las búsquedas estéticas apuntaban al esclavismo y su intento por retratarlo; a inicios del siglo XX, el interés se volcó hacia la necesidad de confrontación de las actitudes racistas; más tarde, las búsquedas se centraron en la segregación y el nacionalismo negro. Hoy, si bien la literatura heredada de África ya forma parte integral de las letras estadounidenses, los temas siguen girando al intento por comprender las lógicas racistas en la sociedad.

Harlem ha sido uno de los espacios más retratados por la literatura afroamericana. (Foto: Akinbode Akinbiyi).

Voces como las de W. E. B. DuBois, Booker T. Washington, Langston Hughes, Richard Wright, Gwendolyn Brooks, James Baldwin, Maya Angelou, Alex Haley o Alice Walker han retratado la esencia de la cultura afroamericana a través de sus letras además de estimular la aparición de más escritores y escritoras que reflexionen en torno a los temas afro, su herencia, sus luchas, su presente y su futuro.

Muchos son los autores afro que tienen un lugar destacado en el panorama actual de las letras estadounidenses, tan amplias y diversas; sus obras, así como sus propuestas estéticas y búsquedas políticas, les han permitido ubicarse en primer plano y, como aquellas voces de antaño, servir de referencia para los lectores.

Los nombres enunciados a continuación constituyen parte del presente de la literatura afroamericana, más viva y reivindicada en su lucha que nunca. Dos escritores y dos escritoras que desde sus respectivos géneros e intereses plantean una propuesta estética compacta y novedosa y son, en sí mismos, grandes voces de la literatura norteamericana en general.

N. K. Jemisin

La escritora estadounidense N. K. Jemisin, autora de la Trilogía de la Tierra Fragmentada. (Foto: Daniel Dorsa).

La autora de la ‘Trilogía de la Tierra Fragmentada’ ha sido la primera mujer afroamericana en conseguir un Premio Hugo, uno de los galardones más relevantes en el ámbito de la ciencia ficción y la fantasía. Nora Keita Jemisin lo ha conseguido ya en dos ocasiones consecutivas con sus libros La quinta estación (2015) y El portal de los obeliscos (2016).

Nacida en septiembre de 1972, Jemisin es una de las voces más destacadas del panorama actual de la literatura afroamericana. Su saga de libros, que se completa con El cielo de piedra (2017), y es en realidad la segunda que escribe, nos sitúa en un continente que se encuentra en peligro por su actividad sísmica, allí mutantes son usados por los humanos para evitar estos movimientos telúricos. Juntos los tres libros conforman una verdadera pieza de la ficción especulativa.

Portadas de los libros de la Trilogía de la Tierra Fragmentada, de N. K. Jemisin.

Nathan Harris

El escritor norteamericano Nathan Harris. (AdN Novelas).

Este joven escritor nacido en Oregón debutó en 2021 con la novela La dulzura del agua, que le mereció los elogios de la crítica y el público lector en Estados Unidos.

Inspirado por su lectura de las obras de autores como J. M. Coetzee, Edward P. Jones, Marilynne Robinson o Toni Morrison, el escritor formado en la Universidad de Oregón y con un máster en Bellas Artes del Centro Michener de la Universidad de Texas, cuenta la historia de George, un hombre blanco que contrata a dos hermanos negros para que lo ayuden a cultivar la tierra. Él y su familia generan una buena relación con los chicos, pero sus vecinos no los ven con buenos ojos. Al sur de los Estados Unidos las cosas no son tan sencillas si tienes un color distinto de piel. Conforme las tensiones van en aumento, todo se complica para los hermanos, a tal punto que, o le hacen frente a la situación, o esta les hará la vida imposible hasta el final.

Con esta obra, Harris consiguió el Premio Kidd de la Universidad de Oregón y fue finalista del Premio de Ficción Tenessee Williams y el Premio Dylan Thomas en Gran Bretaña.

Portada del libro "La dulzura del agua", de Nathan Harris. (AdN Novelas).

Ta-Nehisi Coates

El escritor norteamericano Ta-Nehisi Coates. (Gabriella Demczuk/ The New York Times).

Nacido en Baltimore en 1975, Coates es considerado como uno de los escritores afroamericanos más lúcidos de estos tiempos. Editor en la revista The Atlantic, donde escribe artículos sobre cultura, política y temas sociales, se ha destacado ampliamente por su labor periodística, la cual ha sido premiada en varias ocasiones.

Habiendo trabajado al interior de medios como The Village Voice, Washington City Paper y Time, y habiendo colaborado con The New York Times Magazine, The Washington Post, The Washington Monthly y O Magazine, entre otras publicaciones, en 2008 publicó el libro The Beautiful Struggle, traducido al español en 2017 y publicado por Seix Barral con el título de Entre el mundo y yo.

Con este título, Coates se abrió camino en las letras norteamericanas al conseguir el National Book Award en 2015 y estar en la lista de más vendidos del New York Times desde el primer momento de su publicación. Se trata de una carta de un padre a su hijo. Una profunda reflexión sobre la realidad social de la Norteamérica actual que recoge grandes temas universales como la discriminación, la desigualdad y el activismo necesario para combatirlas.

Portada del libro "Entre el mundo y yo", de Ta-Nehisi Coates. (Planeta de Libros).

Jocelyn Nicole Johnson

La escritora afroamericana Jocelyn Nicole Johnson en el campus de la Universidad de Virginia. (Foto: Julia Rendleman/The Observer).

Profesora de arte retirada, tras colaborar en medios como The Guardian, Kweli Journal y Guernica, entre otros, Jocelyn Nicole Johnson fue la gran revelación de la literatura estadounidense en 2021 con la publicación de su primera novela My Monticello, de reciente traducción al español por Aurora Echevarría para la editorial Alpha Decay.

La protagonista de esta novela es Da’Naisha Love, una joven mujer afroamericana descendiente de uno de los seis hijos que tuvieron el presidente de Estados Unidos Thomas Jefferson y la esclava Sally Hemings a finales del siglo XVIII.

Ambientada en un futuro cercano, reza la contraportada de la edición en español, la narración arranca con un momento de máxima tensión: un grupo de vecinos de Charlottesville, en Virginia, es atacado por una turba de supremacistas blancos y huye en un autobús abandonado hacia las colinas de la ciudad. Encuentran refugio en Monticello, la mansión neoclásica que se hizo construir Thomas Jefferson al lado de su atestada plantación de esclavos: un vestigio de la herida racial que se remonta a los mismos orígenes del país y que aún permanece abierta. Allí, atrincherados ante el ataque, el grupo diverso liderado por Da’Naisha tendrá que luchar por su vida, su dignidad y su derecho a existir en una nación proverbialmente confrontada.

Esta novela, de próxima adaptación al cine por la productora Netflix, le permitió a Jocelyn Nicole Johnson recibir premios como el Lillian Smith Book Award, el Library of Virginia Fiction Award y el Balcones Fiction Prize, además de quedar finalista en varias selecciones importantes, como el Kirkus Fiction Prize, y aparecer en las principales listas de mejores libros de 2021.

Portada del libro "Mi Monticello", de Jocelyn Nicholle Johnson. (Alpha Decay).

