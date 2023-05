Convirtió “La Sirenita” en un cuento de hadas malvadas y evita “las críticas malas”: “Las reseñas son para los lectores, no para los autores”

"La Sirenita", el clásico literario de Hans Christian Andersen, fue adaptado al cine animado por Disney en los noventa. El éxito fue global.

Fue el primer fin de semana de la Feria del Libro de Buenos Aires: casi como un presagio de la masividad que vendría después -una masividad equivalente a más de 1,2 millón de visitantes en La Rural-, una de las primeras largas, larguísimas, filas para encontrarse con un autor de los que se lleva bien adentro del corazón fue cuando la británica Alexandra Christo se presentó ante sus lectoras.

¿Qué hacían esas lectoras de esta autora de literatura juvenil mientras esperaban las largas horas que les llevó encontrarse con Christo? Dos cosas: leer alguno de sus libros o charlar entre ellas, porque eran amigas desde antes o porque estaban conociéndose en ese momento.

¿Y qué había hecho Alexandra Christo para que la esperaran con alegría y admiración? Había escrito Matar un reino, un fantasy inspirado en la historia de La Sirenita, el clásico que escribió Hans Christian Andersen y que Disney luego adaptó (muy exitosamente) al cine animado. Matar un reino narra la historia de la princesa Lira, la princesa sirena y la más letal de todas las de su especie.

Con los corazones de diecisiete príncipes en su colección, Lira es venerada al otro lado del mar. Hasta que un giro del destino la obliga a matar a uno de los suyos. Para castigar a su hija, la Reina del Mar transforma a Lira en lo que más odian: una humana. Privada de su canción, Lira tiene hasta el solsticio de invierno para entregar el corazón del Príncipe Elian a la Reina del Mar o seguirá siendo humana para siempre.

El océano es el único lugar al que el príncipe Elian llama hogar, a pesar de que es heredero del reino más poderoso del mundo. Cazar sirenas es más que un pasatiempo desagradable: es su vocación. Cuando rescata a una mujer que se ahoga en el océano, ella es más de lo que parece. Ella promete ayudarlo a encontrar la clave para destruir a todos las sirenas para siempre, pero ¿puede confiar en ella?

Infobae Leamos tuvo la oportunidad exclusiva de hablar con la autora.

-¿Cómo fueron tus inicios en la lectura y escritura?

-Mi madre me enseñó a leer y escribir cuando era muy pequeña, antes de empezar la escuela. Así que siempre tuve una verdadera fascinación con las palabras y con la escritura. Honestamente no sabía que ser escritora era algo que yo podía lograr, siempre lo ví como algo que los demás podían hacer y al mismo tiempo parecía que no cualquiera lo podía hacer. Y he aprendido más que nada que, literalmente, cualquiera puede ser escritor.

Alexandra Christo es británica y encontró su mejor versión en la literatura fantástica.

-¿Cómo es eso?

-Si quieres escribir, eres escritor. En su momento me pareció un sueño lejano. Y no fue hasta que descubrí que podía estudiar en la universidad Escritura Creativa que realmente comencé a pensar que tal vez pueda hacer de esto una carrera. Así que sí, fui y estudié escritura en la universidad y aprendí mucho. Luego me gradué y decidí escribir un libro y ver qué pasaba. Pensé en probar suerte y lo peor que podía pasar era que dijeran que no y yo estaría exactamente donde estaba. Así que no es gran cosa. Afortunadamente alguien dijo que sí.

-¿Recordás alguno de los primeros libros que te leyeron o leíste sola?

-Sí, realmente amaba a Peter Pan cuando era niña. Ese fue uno de los primeros libros que leí. La idea de viajar literalmente a otro mundo y desbloquear todos estos misterios y todas estas aventuras… Creo que es por eso que amo tanto escribir fantasía, porque la idea general de eso como autor es que transportas a tu lector a un mundo nuevo con todas estas divertidas aventuras, romance y piratas. Mucho de ello estuvo en mi libro debut, Matar un reino, que ciertamente fue inspirado por los piratas de Peter Pan, y por supuesto por La Sirenita. Así que esas fueron las primeras historias que realmente pusieron en marcha mi imaginación. Yo quería lograr eso. Quería llevar a mis lectores a un mundo nuevo.

-¿Siempre has sentido fascinación por los libros de fantasía?

-Siempre. Siempre he estado enamorada de la fantasía. Pero al principio no solía escribir siempre sobre este género. Los primeros libros que comencé a escribir, antes de que me publicaran, fueron libros contemporáneos y románticos. Pero fue solo un libro que le envié a mi editor que realmente le encantó, uno de fantasía. A partir de entonces fue todo sobre este género literario. Y ahora estoy tan en esa zona de confort. Me encanta cómo puedes combinar géneros dentro del mismo universo fantástico. Puedo escribir algo fantástico y todavía puedo tener algo de romance. Puedo tener misterio, y también puedo tocar cosas como el dolor y encontrar familia y aceptación. Así que es un género muy divertido para jugar.

-¿Qué encontrás interesante en la literatura juvenil? ¿Es un lugar seguro para vos?

-En realidad nunca me propuse escribir para jóvenes. Nunca me siento frente a mi computadora y digo: “Bien, voy a escribir un libro para jóvenes adultos”. Normalmente solo tengo una historia en mente, y los personajes en los que estoy pensando resultan ser jóvenes. La historia evoluciona a partir de ahí. Creo que lo mejor de contar historias de jóvenes adultos es que podés cubrir la parte de la vida de alguien que llega a la mayoría de edad, donde descubren quiénes son, descubren lo que quieren de la vida. Los jóvenes siempre tienen mucha gente que les dice quiénes deben ser y qué deben hacer. Lo divertido de la historia para mí es que las personas se liberan de esas restricciones y, en cambio, toman sus propias decisiones sobre sus destinos.

-¿Y la fantasía?

-Y así, la fantasía de adultos jóvenes, en particular, es una forma muy divertida de hacerlo porque tienes guerras, brujas y reyes mortales realmente a gran escala. Podés contar esas historias en este entorno fantástico. Sin embargo, todavía son muchas las historias con las que los adolescentes pueden relacionarse sobre aceptar quiénes son frente a la adversidad y sobre cómo elegir a sus propias familias entre amigos. Y es realmente una alegría y un honor ser capaz de escribir esas historias y, con suerte, poder ayudar a los adolescentes en cualquier momento difícil y ofrecerles escaparse a estos mundos fantásticos, pero también mostrarles cómo es cuando aceptas quién eres, cuando luchas por lo que crees.

-¿Alguna vez imaginaste el éxito de Matar un reino?

-No, respuesta corta. Simplemente despegó. Creo que en ese entonces los retellings / relatos de cuentos de hadas no eran tan populares como en este momento. Hoy en día hay tantos y tantos tipos diferentes. Pero creo que en ese entonces, recién comenzaba a ser popular. Así que creo que la suerte del momento fue un factor importante porque realmente no se pueden predecir las tendencias. Sucedió que cuando se me ocurrió esta idea de volver a contar un cuento de hadas malvado, se convirtió en algo inmensamente popular en ese momento, eso fue lo que disparó el éxito.

-Un éxito enorme.

Nunca podría haber imaginado el suceso, ni todo el fanart que trajo. E incluso ahora, han pasado cinco o seis años, y todavía me etiquetan todos los días en las redes sociales con lectores que descubren el libro o lectores que crean arte increíble basado en el libro, cuyo talento me deja boquiabierta todo el tiempo. El fanart es increíble para ser honesta, es muy bueno. Así que sí, estoy muy agradecida de seguir encontrando nuevos lectores y que Lira y el resto de los personajes sigan viajando por el mundo. Eso es muy divertido para mí. Por eso me emociono tanto cuando me etiquetan lectores internacionales. Es una de las cosas más halagadoras y simplemente increíbles que suceden.

-¿Cómo lidias con las críticas de los lectores jóvenes en plataformas como Goodreads y en las redes sociales?

-Creo que es bastante peligroso para los autores ser parte de esas plataformas porque hay muchas reseñas y tienes que tener mucho cuidado de no leer una mala crítica y luego llorar por el resto del día. En realidad es más popular de lo que pensaba que los lectores hagan una mala crítica y luego te etiqueten. Uno no puede reaccionar a todas las críticas malas. A la gente se le permite tener sus opiniones. Por eso uno escribe libros, para que la gente pueda leerlos, pueden interpretarlos de otra manera. Ciertamente no amo todos los libros que leo, así que eso está absolutamente bien. Pero creo que, como autor, debes evitar las malas críticas.

La última adaptación de Disney despertó polémica. (Disney)

-¿Y cómo hacer?

-Tienes que dar un paso atrás. Las reseñas no son para los autores, son para otros lectores, y tienes que aprender a aceptarlo. Un muy buen consejo que leí en las redes sociales fue, ojalá pudiera recordar quién lo dijo, pero decían, ve a Goodreads y mira tu libro favorito de tu autor favorito y luego filtra las reseñas para ver las que tienen una estrella, así verás que al libro que adorabas, alguien en el mundo lo odia. Y eso no quiere decir que sea un mal libro. Simplemente significa que diferentes personas leen diferentes libros de manera diferente.

-Entonces...

-No todo el mundo va a amar tu trabajo. Pero por cada mala crítica, hay alguien que podría enviarme un mensaje y decirme que el libro cambió su vida. Y eso es fantástico. Creo que lo importante de las redes sociales es que le da a la gente acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana para hablar de sus autores favoritos. Y eso es mucho como ser humano, la gente puede literalmente enviarte cualquier mensaje en cualquier momento, lo que a veces es fantástico. Obtienes cosas hermosas, mensajes encantadores y puedo hablar con lectores de todo el mundo con los que nunca hubiera podido hablar antes. Así que es genial para conectar a la gente. Pero también significa que tienes que desconectarte de algunas cosas. De lo contrario, es mucho para que la gente lo maneje.

Hans Christian Andersen (1805-1875), célebre autor de ‘El patito feo’, ‘La reina de las nieves’, ‘El traje nuevo del emperador’, entre otros clásicos de la literatura infantil

-¿Qué nos podés contar sobre tu nuevo libro, La princesa de las almas?

Si amaron Matar un reino, van a amar La princesa de las almas. Este nuevo libro está ambientado en el mismo universo que Matar un reino, pero sigue a diferentes personajes. También es en gran medida un cuento de hadas malvado, esta vez basado en Rapunzel. Sigue la historia de una joven llamada Selestra que está encerrada en una torre por un malvado rey, que usa sus habilidades mágicas para robar las almas de las personas. Y luego, un día, el destino de Selestra queda ligado al chico que está tratando de matar al rey y destruir su reino. Ella termina teniendo que emprender una aventura con él para encontrar esta espada mítica para que puedan matar al monarca y finalmente poner fin a su reinado. Es un enemies to lovers (de enemigos a amantes).

