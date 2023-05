La bestseller española María Martínez sobre todo lo que significa el éxito literario: “Los escritores nos estamos convirtiendo en parte del producto”

La bestseller española conversó con Leamos respecto al éxito de sus novelas y los miles de lectores que agotan las ediciones de sus libros en las librerías. (Ph. Santiago Díaz Benavides).

Tras más de diez años dedicándose a la escritura de ficción, recién ahora, la escritora española María Martínez comienza a asimilar todo lo que ello implica, que es mucho más de lo que uno creería; no se trata solamente de una persona sentada frente a una computadora pensando en historias y dejándolas fluir en las páginas.

Cuando inició su camino como escritora, lo que menos se le pasaba por la cabeza era que tendría hordas enteras de lectores esperando por sus libros cada que uno nuevo salía a las librerías, que serían capaces de hacer filas enormes tan solo por asistir a un encuentro con ella y escucharla hablar sobre sus novelas.

Para María Martínez, haberse entregado de manera tan genuina y desinteresada a la escritura de eso que le atrae y le conmueve tanto (el desamor, la amistad, la inexperiencia de la juventud, los miedos en la infancia, el temor a ser notado, etc.), le ha significado el inicio de su éxito.

Pasar de ser leída por un número reducido de lectores en España a, de repente, sentirse abrumada por una gran cantidad de personas que la siguen en sus redes sociales y la buscan para decirle que con sus personajes se han sentido más acogidas y seguras que con cualquier otra persona (“Es que tú entiendes”, le dicen. “Has sabido poner en palabras lo que a mí no me salía siquiera de la garganta”, ke aseguan) solo confirma el hecho de que el fenómeno de su literatura va in crescendo.

Las ventas de los libros de la escritora española, desde la publicación del primer título de su serie “Cruzando los límites”, se han incrementado considerablemente en los últimos años. Ahora tiene menos tiempo para sentarse a escribir, ya que debe ocuparse más de la promoción y de compartir con sus lectores en ferias y eventos, para luego quedarse con ellos un par de horas más, escuchándolos y sonriéndoles mientras firma sus ejemplares.

El libro más reciente de la autora es la continuación del publicado anteriormente, “Tú, yo y un tal vez”, que vio la luz en 2022, de la mano del grupo Planeta. Escasos meses después, llegó la secuela a las librerías, para cerrar el año y marcar el inicio de la gira que la ha traído por primera vez a Latinoamérica.

“Tú, yo y un quizás” presenta de nuevo en escena a Ren y Jisoo, ampliando el universo de sus encuentros románticos.

Él nunca lo ha tenido fácil y esconde su vulnerabilidad tras una apariencia despreocupada; ella desea salir al mundo y conocer el amor. Él esconde cicatrices mucho más profundas que las que marcan su piel; ella quiere volar alto y cumplir ese sueño que no se atreve a confesar.

Ren y Jisoo se conocen desde niños y no podrían ser más diferentes. Sin embargo, cuando el destino los ponga a prueba, descubrirán que el corazón no entiende de reglas; porque hay polos opuestos que encajan y sentimientos más fuertes que el miedo a lo prohibido; porque el amor no sabe de imposibles y, a veces, merece la pena apostarlo todo por un puñado de quizás.

— ¿Cómo se escribe un bestseller? Alguna fórmula debe haber, porque sus primeros libros no eran lo mismo que estos que ha venido publicando recientemente y ya ve que se venden muy bien. ¿Qué ha cambiado?

— Llevo diez años escribiendo. Son alrededor de 13 o 14 novelas. En todo ese camino sí que ha habido una evolución, que es evidente, no solo para los lectores sino para mí como escritora, que todo el tiempo estoy ahí. Al principio lo que escribía era demasiado comercial, dirigido exclusivamente a lo que el público estaba consumiendo, y lo hacía así más que todo por una directriz editorial. Ya cuando yo me planteo el camino que quiero seguir realmente es que todo comienza a ir viento en popa, porque lo que yo quiero hacer es escribir historias desde el corazón.

La primera novela que escribí bajo esta óptica fue “Tú y yo, y otros desastres naturales” y el gran reto que implicó para mí fue justamente ese, escribir desde el corazón, hacer lo que yo quería, sin pensar en los lectores ni en el mundo editorial. Pasar de lo otro a esto, que era pensar en la historia que yo necesitaba contar, supuso un cambio grandísimo.

Ese libro me dejó satisfecha y la recepción de los lectores fue maravillosa. Me di cuenta de que funcionaba, que a mí me dejaba bien, feliz, y que al público le gustaba; entonces, decidí seguir haciéndolo. El resto se ha dado solo y todo para más.

— El éxito de su trabajo se da casi que en simultáneo con el de otros autores españoles que parecen haber marcado a una generación que ahora los acompaña siempre. Hablo de voces como las de Alice Kellen o Elisabeth Benavent. ¿Cree que tiene algo que ver con la época en particular que vivimos o es más un asunto del mercado editorial?

— No estoy segura, y, bueno, yo puedo hablar de mí. Al principio, cuando empecé a publicar, eran mis libros los que hablaban por mí; ahora, los escritores nos estamos convirtiendo también en parte del producto. Sé que puede sonar un poco feo, pero así es. Antes eran los libros los que se vendían y ahora es el lote completo, autor y libro.

Yo conecto con el público y me encanta hacerlo. Es una parte importante de mi trabajo: las firmas, los eventos, el poder hablar con ellos. Creo que la cuestión del éxito de mis novelas, y de esta generación de autores en particular, como las dos a las que has nombrado, tiene que ver con la cercanía que tenemos con el público. Hay una relación mucho más directa a través de las redes sociales y, de alguna manera, se genera una identidad, no solo de los lectores con lo que escribes, sino con lo que tú eres también. Esa es la explosión de todo esto. Ya no solo se trata de vender libros, sino también de las personas que están detrás. Somos eso que ahora están buscando los lectores.

— Todo este asunto de las redes sociales ha hecho que perdamos nuestra intimidad como la conocíamos, ya sea que hagamos parte o no de este medio, igual todo pasa por ahí. Los libros no son la excepción y, en este caso, los escritores.

— La exposición es un asunto delicado. Limita el tiempo que puedes dedicarle a la escritura. Es que antes tu trabajo era escribir y le dedicabas todo el tiempo a eso. Estás en tu casa, es un trabajo solitario, ameno también. Ahora hay una parte promocional que te resta, te da muchas cosas buenas, como puede ser el trato, la publicidad, la promoción, todo esto ayuda a las ventas, ayuda que se te conozca, pero a mí personalmente me quita tiempo de trabajo. Entonces hay que conciliar esa vida laboral y la vida personal. El esfuerzo es más, pero al final acaba compensando.

— ¿Dimensionaba algo de todo esto?

— Aún estoy intentando asimilarlo. Estoy escribiendo, estoy promocionando, intento sacar tiempo para mí, pero realmente no estoy teniendo el espacio o la facilidad para asumir lo que me está pasando, para poder pensar en ello y meditarlo. Está todo siendo tan caótico que yo aún no me he detenido a pensar seriamente en lo que estoy sintiendo. A lo mejor dentro de unos meses explotaré y necesitaré un tiempo. Es todo muy grande. He pasado de que me lean unas pocas personas a que miles de lectores llenen teatros solo para verme.

— Es que parecen unos rockstar, usted y los otros escritores que escriben hoy este tipo de libros que los jóvenes consumen tan ávidamente.

— Creo que tiene que ver también, y de nuevo hablo por mí, con la forma como transmites lo que eres a través de tu literatura.

— ¿Y qué es lo que transmite María Martínez?

— Intento cuidar muchísimo el mensaje que quiero entregar en cada libro, n con el ánimo de que la literatura se convierta en un asunto de enseñanzas, pero sí queriendo decirles a mis lectores que algo de lo que han vivido lo he vivido yo también, que no están solos. Cuando eres empático, lo que leen en los libros les permite ser. Intento decirles que todo pasa, que estarán bien. Busco un espacio donde se sientan seguros.

— ¿Tendría una palabra para definir todo esto?

— Aprendizaje. Es lo único que podemos hacer en esta vida.

