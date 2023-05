‘‘Un artista transforma siempre lo que está pasando en su vida, en arte’': entrevista con los ilustradores franceses Benjamin Lacombe y Sébastien Perez

Escritores franceses: Benjamin Lacombe, Sébastien Perez

Los escritores e ilustradores franceses Benjamin Lacombe y Sébastien Perez suelen hacer todo en conjunto, desde la creación textual hasta el último detalle que adorna los varios libros que ya tienen publicados, aunque a veces también llevan a cabo sus propios proyectos literarios independientes.

Sentados el uno al lado del otro, Sébastien a la izquierda y Benjamin frente a una pequeña mesa de centro que parece un mini taller artístico, lleno de cartucheras, acuarelas especiales con sus respectivas brochas y demás herramientas de trabajo con las que decoró el libro ‘’Las brujas’'.

Benjamin Lacombe y Sébastien Perez son ilustradores y escritores franceses / @benjaminlacombe - Instagram

-¿Cómo comienza su amor por la ilustración?

-Benjamin Lacombe: Mientras te respondo, dibujaré al mismo tiempo.

Siempre dibujaba, desde el principio. Era mi forma de expresarme y era muy, ya sabes, común para mí. La cosa es que uno comienza a dibujar a una edad temprana, y mientras vas a la clase reconoces que solo hay una o dos personas que dibujan súper bien y los otros, no lo sé, no saben dibujar o no lo quieren hacer, así que muchos renunciaron, pero yo era uno de estos que seguía creciendo, y más me gustaba, así que la única forma en que puedo explicarlo es que desde siempre me ha encantado.

-Usted usualmente se ha enfocado en la ilustración para un público más joven, pero en algún momento también decide crear libros para adultos: ¿Cómo ocurre eso?

-Fue muy difícil cuándo enseñé mis primeros libros ilustrados para adultos porque no son pornográficos, eso es para adultos, la gente puede pensar en otra cosa que no es el caso.

-Sin embargo, ¿ha pensado en eso?

-Realmente yo pienso: ¿Por qué no intentarlo alguna vez?, esto sería muy extraño para mí, porque sabes que mi tipo de ilustración no es muy sexual, no es muy así. ¿No?, en Maria Antonieta, hay un doble página donde tuvimos que expresar que, finalmente, después de siete años sin hacer nada, ella había tenido intimidad con su esposo, así que hice una doble página, eso fue hace 12 años.

Entonces, así es el dibujo, ellos haciéndolo en la naturaleza y cuando ves desde lejos dices: ‘‘oh’', pero cuando lo ves más de cerca: ¿Ves eso?, (Muestra la imagen). Es decorativo también es muy común y se podría usarse en paredes o para cojines, se llama toile de jouy...

Benjamin Lacombe tuvo que ilustrar unas escenas un poco subidas de tono y el artista confesó que es la única vez que había hecho un trabajo así / Benjamin Lacombe

Después de varios años sin hacer nada así me di cuenta de que sí que quería expresar eso. Así que esta es la forma en que lo hice, pero no para volver a ilustrar para adultos de esa manera. Me encanta ilustrar para este público porque todos los ilustradores que más admiro, como Rakan, Edward Gorey y Gustave Dore, ilustraban para adultos, no para niños.

Esta fue una ilustración muy sofisticada que realmente pone el texto en otro nivel, incluso Don Quijote, ilustrado por Doray, no es lo mismo sin sus ilustraciones, realmente él pone esto a otro nivel, es algo más y yo quiero traer eso de vuelta a la ilustración, porque cuando lo hice, en 2009, no había libros ilustrados para adultos; en Francia no, no sé si en Colombia, pero en Francia no.

Yo quise crear un texto visual que realmente puedas poner más adelante en la ilustración, porque está describiendo muchas cosas, pero hay mucho espacio vacío donde la ilustración puede crecer.

Fue muy interesante para mí porque esa vez realmente pude hacer ilustraciones, eso fue muy metafórico, con muchas capas que se refieren a obras de arte o cosas como Füssli o cosas así. No sabía en absoluto cómo reaccionaría la gente. Habrá gente que reaccione bien a ello, incluso en una librería tuvimos que crear una nueva sección para ilustración de adultos porque metían los libros en la sección que era para niños.

Cuando hice este libro, me pusieron en novela gráfica, de vez en cuando he creado alguna antes, pero toma mucho tiempo, así que no, no fue muy interesante, pero estoy muy agradecido de que esto fue un éxito, porque es completamente diferente lo que estás haciendo para los niños y lo que estás haciendo para los adultos.

-¿Cómo llega su inspiración, con, por ejemplo Edgar Allan Poe?, ¿Cuándo dice quiero ilustrar al gran poeta inglés?, ¿Estuvo el involucrado con sus lecturas cuando era un niño o es uno de sus autores favoritos?

-Seguro. Recuerdo muy, muy ampliamente cuando tenía 11 años y descubrí a Edgar Allan Poe y estas novelas y me quedé en shock, porque era muy diferente de todo.

Todos los héroes no eran buenas personas, la mayoría de la gente estaba loca y, al mismo tiempo, te sientes muy cerca de ellos, porque en ese momento, cuando salió, la mayoría de la gente se impresionó por el aspecto fantástico de las mismas; había fantasmas...

''Las brujas'' de Benjamin Lacombe

y cuando eres niño, descubrir esos libros, descubrir que es posible escribir una historia no solo sobre superhéroes y cosas así, fue como una revelación. Yo estaba tan asombrado, como ‘‘oh, es posible crear un universo como este”, así que definitivamente cambió algo en mí.

-¿Y cuándo empieza a ilustrar?

-Justo después de la escuela, hice mi primer libro.

-Eso fue un cómic.

-Sí y no, inicialmente sí hice un cómic, hice un cómic cuando tenía 18 años, un cómic sobre un fantasma japonés.

-¿Todavía existe?

-No, no recuperé mis derechos porque tenía 18 años y todo se apagó cuando tenía 19 años, es que era demasiado joven para publicar un libro.

-¿Pero usted?, ¿Todavía tiene una copia? Dígame la verdad.

-Sí, la tengo, tengo una copia de todo lo que he hecho, pero nunca la miro. Incluso tú (señala a Sébastien), sabes que tengo una parte de la casa donde tengo todos mis libros y este está oculto, porque no quiero que nadie pueda verlo.

Los primeros tres libros para mí fueron un error; el verdadero primer libro es el primer libro que hice cuando salí de la escuela, no había terminado, pero al menos era un poco mayor, 22, 23, y lo presenté a la editorial, porque ya tenía a una editorial, en ese momento yo era un ilustrador muy joven.

Ahora estamos creando libros para adultos. Acabamos de terminar los libros que saldrán en septiembre en Francia y España, no sé cuándo en América, porque siempre son varios meses después; este es un libro ilustrado que cocreamos juntos y que ilustro yo, sobre las mujeres samuráis japonesas. Es un tema en el que quería trabajar desde hace mucho tiempo, en el que llevo trabajando durante más de tres años. Traté de encontrar esta historia escrita por un autor japonés y fue imposible, así que al final llegué a la conclusión de que no existe por dos razones principales: una, que la cultura japonesa no enfatiza en la mujer y en la mayoría de la literatura no encuentras ese tipo de personaje, y también porque la novela no es el género favorito. El tipo de escritura en la literatura japonesa es más el haiku, la poesía, cosas así, y el ensayo.

Así que decidimos escribir la novela para que sea otra cosa ahora, porque escribí muchos libros para niños, muchos, y Sebastian escribió muchos libros para niños no ilustrados, y ahora escribir para adultos también es muy, muy interesante, muy diferente.

Benjamin Lacombe y Sébastien Perez ya han publicado más de 15 libros juntos incluyendo su best-seller: Frida / @plumederosssignol - Instagram

-Con respecto a Sébastien, ustedes ya cuentan con varios libros publicados en conjunto...

-Sí, hemos colaborado en muchos, hemos hecho 15 libros juntos.

-Sébastien: ¿Cómo se produce ese trabajo entre ustedes?, ¿Primero se hicieron amigos y luego comenzaron a trabajar juntos, o primero se convirtieron en pareja y luego iniciaron a trabajar juntos?, ¿Empezaron a trabajar juntos y luego todo sucedió mágicamente?

-Sébastien Perez: Mi recorrido es un poco caótico. Empecé estudiando Matemáticas e Informática y trabajando en ese sector y conocí a Benjamin en el 2000, y el no entendía esta disonancia entre mi personalidad y el trabajo que ejercía; me veía soñador..., muy imaginativo. Era muy al principio, cuando ya había publicado Cereza guinda y los cómics de antes y quería hacer nuevos proyectos y me preguntó que si quería coescribir una historia con él, como para iniciarme en eso, y así fue como todo empezó. Escribimos una historia juntos y luego seguimos con varias, yo también comencé a trabajar con otros ilustradores pero así fue como empezó, fue muy progresivo y, poco a poco, la escritura fue tomando cada vez más lugar.

-De acuerdo: ¿Cómo es el proceso creativo entre ustedes dos? ¿Se sientan y hacen una lluvia de ideas sobre lo que les gustaría trabajar juntos o simplemente le gusta despertarse un día y decir: ‘‘Oye, Benjamin, tengo esta idea’'? O es al revés

-Esto también ha ido evolucionando con el tiempo, porque ya llevamos unos años colaborando; al principio hacíamos un ping-pong de ideas, proyectos que queríamos hacer; a mí me encantaban los superhéroes, a Benjamin no le gustaban para nada, entonces me interesé por su genealogía sobre brujas, porque quería trabajar en eso, y cada uno trajo ideas y nos sentábamos en el escritorio a escribirlas pero ahora, ha evolucionado porque tenemos mucho, mucho más trabajo y Benjamin está menos disponible cada vez, entonces cuando escribimos algo aunque sea conjuntamente, trabajamos cada uno por nuestro lado, luego nos encontramos y luego nos alejamos otra vez para trabajar cada uno de su lado y como tenemos mucho trabajo, Benjamin también es mucho más rápido que yo, no tenemos el mismo ritmo y ahora el llega cada vez con más ideas y por ejemplo con el libro de las mujeres samurai el me dijo: ‘‘ven ayúdame porque no voy a tener mucho tiempo’', entonces es más así que funciona ahora.

-Nosotros, como adultos, tendemos a olvidar que somos seres creativos, que somos seres muy mágicos, entonces es muy importante que ustedes existan, ilustrando estos clásicos.

-Benjamin Lacombe: El trabajo más reciente que estamos haciendo con Sebastien es como una serie de novelas sobre los japoneses, que es un tipo extraño de libro, es casi histórico porque tiene un montón de verificación de hechos históricos.

Por ejemplo, esta es Nakano Takeko, ella crea su propio ejército y, espera, te lo mostraré (muestra el dibujo) y mira cómo la dibujo, y así aprendes sobre su destino, fue muy interesante.

''Las hadas'' de Sébastien Perez

Esta es realmente una historia antigua: Yamamoto Yaeko fue la mejor tiradora durante la guerra.

Es completamente diferente, es contar una historia, una especie de leyenda, con muchos espíritus y cosas así, con armas y esas cosas. Fue muy interesante, porque, incluso, el tipo de escritura cambia, tienes historias que son más como un cuento e historias más parecidas a un libro terrible en el que te está contando su historia con su propio mundo, en primera persona, ella está trayendo de vuelta las historias con flashbacks y esas cosas; es muy contemporáneo, casi una nueva forma de asustar.

Una de las chicas está escribiendo una carta a su padre, porque ella era el samurai del castillo que defiende su familia y su honor durante años y después de terminar la guerra su padre la vende al enemigo para casarse, así que estaba muy enojada y le escribe diciéndole lo que piensa para poder liberarse, pero realmente lo termina utilizando como su títere.

Esta historia es contada por el fantasma del samurai de Nakano Takeko, ella está contando la historia porque está encerrada en el templo. Se siente mal, porque estaba prohibido que las mujeres usaran una espada, que usaran una catana; estaba prohibido para las mujeres estar en un ejército regular. Entonces dijo: ‘‘Ok, crearé mi propio ejército’', lo cual hizo, y murió muy temprano, a los 21 años. Su hermana se deshizo de la cabeza, lo cual es muy importante en la cultura japonesa cuando eres un samurai, lo más terrible es no hacer eso.

Si tu enemigo tiene tu cabeza la lleva cada vez, a cada batalla, para mostrar a todos los enemigos muertos, y es cada vez una humillación; entonces, ella recupera la cabeza, la entierra cerca de un templo y el fantasma se queda allí, en ese templo.

Cada año hay un desfile para honrar a los Samurai, siempre el desfile era solo de hombres; el primero para mujeres fue en 1097, mujeres vestidas de blanco. Toda la historia tiene lugar cuando finalmente obtiene el reconocimiento hecho por otras mujeres, fue como si finalmente el fantasma pudiera irse.

Su prima era la más famosa y a pesar de ser la más famosa, tiene solo cuatro líneas en el gran Libro de la Guerra, solo cuatro líneas. Ella dirigió un ejército de 3000 hombres en una batalla gigantesca y este libro es para ella, para restaurar su legado.

-¿Por qué creen que sus libros más nostálgicos son los que más éxito tienen?

-Hicimos ese libro sobre Frida y Frida es exactamente eso, ella tiene mucho fracaso, estaba en bancarrota, tenía dolor, estaba enferma y debido a eso, se convirtió en la artista que fue. Cuando hicimos Frida con Sébastien queríamos hablar de eso, hablar de lo que es ser un artista, un artista, transforma siempre lo que le está pasando en su vida en arte.

No desacredito nada, pero escribir una historia de un Unicornio que es feliz y en el mundo perfecto durante 40 páginas no es algo que yo quiera hacer. Cada artista está reaccionando de manera diferente y expresándose de manera diferente.

James Matthew Barry creó un mundo perfecto con personas reales, porque todos ellos son psicóticos, conoces a Peter Pan a Capitán Garfio, a Campanita y todos ellos son psicóticos, en cierto modo, pero también fueron creados para este mundo mágico porque lo que estaba viviendo con su hermano era tan difícil.

Fue lo mismo para Bambi. La mayoría de la gente siempre está diciendo: ‘‘Oh, es una linda historia sobre un ciervo’', No, no, no, es una historia que está hablando de la Segunda Guerra Mundial, que está hablando de gente oprimida. Felix Salten era un judío en los 20 en Europa, y sentía que el antisemitismo crecía, se levantaba y se sentía como si fuera cazado como un ciervo, y se sentía como un ciervo sin país para él, como un ciervo. Así que siempre es interesante encontrar que detrás de una historia muy feliz o enorme, siempre tienes un artista que se expresa y que expresa su visión del trabajo.