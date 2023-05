‘‘Escribo para jovenes porque me permite de alguna manera quitarme el filtro como adulto’’: la escritora mexicana Alessandra Narváez Varela sobre ‘’Treinta, me habla de amor’’

Escritora mexicana: Alessandra Narváez Varela

Alessandra Narváez Varela es una poeta y profesora nacida y criada en Ciudad Juárez, Mexico. La vida y sus injusticias, la poesía y el feminismo, son algunos de los temas que más le gusta abordar.

Alessandra Narváez Varela publica la novela escrita en verso ''Treinta me habla de amor'' / VREditorasYA

El libro ‘’Treinta, me habla de amor’' es su primera publicación, con la que busca ser una voz para los jóvenes, quienes fueron su inspiración para escribir esta novela en verso que se publica con la editorial Océano.

— Alessandra Narváez Varela, hablemos de “Treinta, me habla de amor”, un libro en el que mezcla la poesía con la novela.

— La inspiración de ‘’Treinta, me habla de amor’' viene de de mis estudiantes, yo fui tutora en preparatoria en un poblado cerca del paso, Texas, donde yo vivo. Trabajé ahí cinco años y ese interactuar con los jóvenes me hizo pensar en mi propia adolescencia y aparte el personaje de 30, que es el que viene del futuro, pues yo me identifico más con 30 que con Ana María. Entonces, si bien esa experiencia de ese interactuar con los jóvenes de ver qué tan valientes son a esa edad.

La mayoría de nosotros no, nos apreciamos en nuestra exacta dimensión, entonces siempre pensamos en lo que no tenemos, entonces eso fue ser 30, la 30 de mis estudiantes y decirles de la manera más cursi que son bellos y algunos sí me escuchaban, otros se reían, pero nada más detener la oportunidad de hacerles caer en cuenta que son perfectos pues están respirando.

— El tema de la mujer es clave, pareciera que este libro también nace a raíz de una necesidad suya de comunicar la violencia que lleva viviendo la mujer durante toda la vida. ¿Cree que los hombres también podrían sentirse identificados o animados a leer el libro o cree que es más bien dirigido a mujeres?

— A mujeres, pues yo me considero feminista y para mí eso significa una tener esas conversaciones difíciles entre ambos géneros y el sueño sería que también un hombre, una adolescente, un chico, se sintiera interesado.

Recientemente en el paso, Texas, hubo un evento en una librería y contaba una lectora que su hermano tomó el libro y lo que se le hizo interesante fue el entender a su madre que es de Ciudad Juárez y decir, creo que entiendo un poco más por lo que ella pasó entonces un logro tan pequeño como ese para mí es significativo porque tenemos que estar teniendo como dije esas conversaciones difíciles, pero conversaciones honestas, entonces el enfoque digamos que sí está más para para las jóvenes y las adolescentes solamente porque algunos temas están tratados pues, de mi propia experiencia, pero es para todos, es para todos, esa es la esperanza, ¿No? Y así como nosotras, las mujeres leemos textos con narradores, hombres, si aprendemos algo de sus experiencias, pues esa es la idea también.

— Cuénteme un poco: ¿el por qué poesía, cuándo nace su amor por ella, cuándo entiende que esa es la forma en la que quiere expresarse?, ¿es algo que la ha perseguido toda la vida, es algo que siempre ha sabido que le ha gustado hacer?

— Siempre me ha gustado la escritura y ahora que he tenido la oportunidad de conversar con personas como tú, siento que yo jugaba a ser escritora, ¿No? a ser médico como yo lo planeaba y realmente no fue. No me fui por la poesía, primero, para serte honesta, una de las primeras ocasiones donde entendí el poder de la escritura, era cuando la escribía cartas a mi mamá.

Cartas de disculpa cuando me portaba mal. Escribía unas cartas largas y apasionadas, le prometía el sol y las estrellas que me iba a aportar mejor y entonces, después de las cartas de disculpa, las tarjetas disculpa, eran cuentitos.

La escritora y maestra trabaja en la actualidad sobre la creación de una obra literaria que contiene toques de ciencia ficción / Alessandra Narváez Varela

Mi primer poema publicado fue en preparatoria y era era sobre un chico que no me corresponde y algo que traté de hacer con ese poema, creo porque estaba leyendo El Quijote en esa época y se me hace que estaba tratando de comentar, de conectar la experiencia de Marcela y el Pastor que está enamoradísimo de Marcela, pero Marcela no le corresponde.

Eso hay que aceptarlo y creo que yo misma estaba conectándome con eso y ese fue un poema publicado, pero eso era una de esas e iniciativas que publicaban a todos, ¿No?, pero cuando me llega la notificación estaba súper feliz.

— ¿Esto era impreso?

— Sí, y el título era: ‘‘Mi querido amado’'. Después me enfoque más en estudiar ciencias y en todo eso y yo creo que ahora ese amor, esa conexión, nace cuando hago una licenciatura en creación literaria en la Universidad de Texas.

En el paso tuve una educación más formal y una vez que hago la maestría después de que me voy a la medicina un rato y vuelvo a todo eso y la dejo, fue un adentramiento mayor y creo que es por eso que esta novela es una reflexión de mi entrenamiento, es algo que fue muy natural para mí una vez que la empecé a escribir a mano, pero una vez que la teclee salió en verso.

Algo que me he dado cuenta que no fue algo consciente fue que aquí el personaje y la forma como se cuenta en el cuento va muy bien, porque ella es una poeta entre comillas, enclosetada, ¿No?, entonces está dirigiendo al lector a través del verso, y pues así fue.

— ¿Qué edad tenía cuando le empezó a escribir cartas a su mamá?

— Siete años. Mi mamá tiene las cartas en las que yo le escribía cosas como: ‘‘Mamá, soy la peor hija del mundo, pero te prometo’'... A mi papá también.

— Este libro se podría abrir y en cualquier página destacar algo que es muy de verso.

— Sí, pero por decir si llegan de repente a una escena entre dos personajes, a lo mejor ahí los pierdo un poco. Pero escucharte decir eso es algo hermoso, ¿No? porque yo sigo deseando volver a la poesía, aún, a escribir mi colección de poemas donde sí pueden funcionar totalmente con independencia.

— ¿Cuánto tiempo se tardó en la planeación y creación de ‘’Treinta, me habla de amor’'?

— La idea inicial la empecé a escribir en enero del 2019, se acepta para publicación en creo que en agosto 2019 y se continúa revisando por 2 años más. Durante ese periodo es cuando le digo que mi editora: ‘‘Oye, qué bueno que estás obsesionada con una coma.

Porque somos poetas ¿No?, entonces todo importa o el encabalgamiento, la forma o el margen, pero me tenía que recordar una línea cronológica.

Y sobre la idea original, fue un proceso casi mágico, fue una conexión a un personaje, a un grupo de personajes y a mí, me importaban detalles como, la línea cronológica o el desarrollo del personaje, porque interesantemente Ana María es muy parecida a mí, pero mi editora sí me llamó la atención porque ella me decía que no creía que yo la conociera tan bien como me conozco a mi misma, eso resultó siendo muy cierto porque ella es diferente al final, o sea, si partimos de un origen casi idéntico, pero las decisiones que se toman son totalmente distintas.

''Treinta me habla de amor'' es la historia de una mujer que tendrá que reconocerse en dos momentos de su vida, mientras tiene 13 y 30 años / VREditorasYA

Al al introducir este personaje ficticio que viene del futuro, eso ya cambia, ya la cambia a ella. No sé si eso tiene sentido, yo pensaba que éramos gemelas pero, no lo somos.

— Pareciera que usted quería sentirse más identificada con su protagonista.

— No, me da esperanza porque mira, a Ana María yo la imagino como alguien que pudo lograr algo que yo no pude, que es ser poeta y médico, porque ella se atendió. Ella recibió tratamiento a través de medicamento y de terapia para su depresión y se pudo realizar.

Y así lo veo, yo la veo yo en ese mundo y haciendo ambas cosas y eso es algo que yo no pude lograr, entonces me da mucha felicidad porque al fin con la edad me gusta, me gusta conocer gente que es mucho más distinta que yo, porque así aprendo de ellos y aprendí de ella también.

— ¿Hay algo que no muchas personas conozcan de usted?, ¿Algún gusto y/o hobby en particular?

— No sé si puedes llamarme cinéfila, pero es un lugar de escape y un lugar de de alegría. Las películas, las series eso me encanta y es un lugar donde puedo descansar porque se me está contando la historia, yo no la estoy contando.

La Alessandra, no escritora, quiere aprender a cocinar más, pero realmente tengo estándares muy altos porque mis padres, pues ellos tienen buenísimo sazón. Mi mamá es una maga de las salsas, así que para mí las salsas enlatadas son lo peor, mi papá sazona la sopa de tortilla que vendemos en México.

— Alessandra, ahorita mencionaba que quiere tener una colección de poemarios, como una obra selecta: ¿de pronto podría ser como que en diferentes tomos?

— Pues realmente, ahorita nada más tengo una idea de qué se trata ese poemario e interesantemente, no va a ser una novela, pero si va a tener un hilo narrativo que nunca hubiera considerado en mi tesis de maestría.

Fue un poemario, no fue nada, no fue una novela en verso ni nada de eso, pero creo que la influencia de haber trabajado en este libro que se viene a lo que yo tengo en mente y me gustaría explorar el hilo narrativo al que me refiero es que la voz poética esté presente a través de los poemas, aunque sea de una manera distinta, y esta voz poética la veo como alguien, tal vez sí sea más como yo que está tratando de entender a su a su madre y al matrimonio de sus padres.

Al mismo tiempo que también quiero dedicarme a investigar mas de Ciudad Juárez cuando mis padres eran jóvenes me llama muchísimo la atención porque me va a dar oportunidad, no sé, de trabajar en poesía ecfrástica de encontrar fotografías.

También puede que se vayan a ver ciertos elementos de ciencia ficción de hacer de uno de los puentes internacionales entre Ciudad Juárez y El Paso sea un lugar de un viaje a través del tiempo espacio.

— ¿Por qué escribir para jóvenes? si bien al comienzo de la conversación mencionó que ellos son su fuente de inspiración...: ¿Quiere siempre escribir netamente para ese público o cree que en algún momento podría de pronto escribir una novela erótica?

— Sería hermosísimo, pero también sería para jóvenes.

Y sobre el porqué escribo para jóvenes, escribo para jovenes porque me permite de alguna manera quitarme el filtro como adulto.

A través de este libro ‘’Treinta, me habla de amor’' yo tuve la oportunidad de explorar el dolor, la felicidad. Tenemos que tener una conversación acerca de cuál es el mérito de escribir para un joven, para un niño.

En mis metas como escritora quiero escribir un libro para niños, pero creo que voy a tener que tener más de 50 años para llegar a ese a ese punto de primero, de seguridad, pero de manejo del lenguaje.

Quisiera agregar que cuando de observar y de estimular se habla yo la verdad, este, admiro mucho a los poetas que se van más por el lenguaje y hacen experimentos, pero eso no es parte de mí poética.

Alessandra Narváez Varela es docente y poeta / Alessandra Narváez Varela

— Alessandra: ¿Esta es su primera publicación o alguna vez ha autopublicado?

— No, pero sí tengo, no sé cómo se le llamen en español un, chapbook, que es un librito muy pequeñito de poemas, pero no aparte de aparte de este y la versión original no, este es mi bebé.

Los 30 son bellos porque siento que en mi experiencia en la manera en que me visto, la manera que me expreso ya es más para mí que para otras personas. Pero tengo mucha esperanza con los jóvenes porque son mucho más abiertos, una niña de 15 años me dijo: ‘‘Es que nos tenemos que aprender a valorar a nosotras mismas’'. A los 15 años y hablando así...

Qué bonito, qué bonito...