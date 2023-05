Del aborto a las injusticias: cómo hacer libros para contarles (bien) la realidad a los chicos

Feria del libro 2023 - Entrevista a Laura Leibiker

Hubo una película, allá a fines de los años 90, en la que un hombre hacía lo imposible para que su hijo no se diera cuenta de que estaba en un campo de concentración nazi. Que estuviera allí como si fuera otra cosa. ¿Una forma de alivianar un horror que no se podía evitar o un enmascaramiento que burla la percepción del niño y es enloquecedor? La cuestión que traía La vida es bella se discutió en ese momento y el tema de fondo sigue vivo: ¿cómo les contamos a los chicos la realidad? ¿Cómo les contamos lo que no sabemos cómo decirles?

De algo de eso se trató la charla de la editora Laura Leibiker con la periodista Patricia Kolesnicov, editora de la sección Leamos de Infobae, que se hizo en el stand de Leamos/Bajalibros de la Feria del Libro de Buenos Aires.

Leibiker trabajó seis años en la editorial SM y estuvo en Norma otros once, nueve de los cuales fue la directora. Pero desde hace un mes está al frente de los libros para chicos que hará la editorial Siglo XXI, un sello que produce libros vinculados al pensamiento y las ideas. ¿Qué le propusieron? Libros infantiles de no ficción.

-Hablamos de contarles el mundo a los chicos pero no hay cosa más disputada de cómo se cuenta, con qué perspectiva, qué cosas hay que decir, qué cosas no vale la pena decir y qué cosas está prohibido decir. ¿Qué hacemos con eso?

-En principio pienso que se puede decir todo. Cuando los chicos son chiquitos, siempre los pedagogos dicen hay que responder a las preguntas que te hacen y no insistir en darles más información que la que ellos necesitan en cada momento. Entonces, el límite un poco sería ese. No sobrecargarlos de información que no es relevante para el momento vital que están atravesando. Me parece que más que cosas, más que contenidos, es el modo de tratar el contenido.

-Pero ¿desde qué punto de vista? ¿Podemos hablar con ellos del aborto? Porque se pueden decir cosas opuestas...

-Uno tiene un posicionamiento y un punto de vista, no hay manera de hacer algo universal.

-En los años que llevás en esto, ¿ciertos temas de los que se podía hablar han cambiado d elugar y viceversa?

-Recontra. Yo siento que cambiaron un montón en los últimos años. Reviso mi propia biblioteca infantil o la biblioteca de mis hijas y creo que hay cosas en las que un poquito retrocedimos, había cierta libertad y menos corrección política en muchas cosas, se podían contar historias y no estaba todo el tiempo el ojo puesto en la crítica sobre qué no es justo o no es correcto o no es equilibrado. Pero salvo eso, yo creo que se ha avanzado mucho en hablar de derechos sexuales, de derechos reproductivos, de medio ambiente, de democracia. Yo creo que está buenísimo, creo que había temas como la diversidad, que no se trataba en los libros para chicos y hoy está presente en cualquier libro para chicos, literario o no literario, de ficción o de no ficción.

Los chicos, dice Leibiker, son humanos que están en el mundo, que ven qué pasa. Por eso, hablarles a través de los libros de los temas que están en el aire les parece un avance.

¿Y cuando un libro va en contra de algunas creencias y valores de la época? ¿Cancelamos, corregimos?

Dice la editora: “estoy pensando en estas cancelaciones que hubo últimamente o intentos de intervenir en textos más o menos clásicos o no tan viejos pero en los que algunas cosas podían molestar , que podían mostrar cosas feas. En particular fue el tema de Roald Dahl, la idea de intervenir sus textos.

-Como reemplazar la palabra “gordo”.

-Me parece tremendo. Pero ¿por qué me parece tremendo? Porque Roald Dahl no está acá para discutir con él. Yo puedo discutir con un autor y decirle “che, reflexionemos juntos. Me parece que este texto que tiene 20, 30, 40 años habría que reescribirlo”. Y el autor me podrá decir “sí, lo quiero readaptar”. O “No, me parece que lo quiero dejar así”. Yo creo que lo de Roald Dahl fue una acción comercial, no fue una acción política. Entonces, la intención era sostener la venta de Roald Dahl en escuelas cuyas docentes por ejemplo dijeron “si dice gordo yo no lo quiero leer”.

La entrevista completa se puede ver en el video.

